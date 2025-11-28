Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Arango, Ramos, Vargas, Lomónaco, Gago, Mozo, Barragán, Pulido y Cowell

Ya concluyó la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes que se mantienen con vida se preparan para tener un gran cierre y luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Pumas quiere al ‘Chicho’ Arango

Este jueves diferentes medios, incluido el periodista argentino César Luis Merlo, indicaron que Universidad Nacional busca el fichaje del colombiano, sin embargo, el miércoles el periodista estadounidense Tom Bogert reveló que el San José Earthquakes de la MLS, dueño de su carta, ya había rechazado la oferta que rondaba los tres millones de dólares.



Eso sí, la misma fuente había informado que las negociaciones continuaban y es por eso que el delantero podría seguir en la órbita de los auriazules.

2. Sergio Ramos no seguiría con Rayados

Pese a que el español ha expresado continuamente que se siente feliz en el equipo y en la ciudad, este jueves se dejó caer una noticia que no será del agrado de los aficionados.



De acuerdo con el periodista Juanfe Sanz, de El Chiringuito, el defensa habría tomado la decisión de no seguir con La Pandilla, aunque no sería para ponerle fin a su carrera como futbolista.



“Sergio Ramos ha decidido poner fin a su etapa en Rayados de Monterrey. Ha tomado la decisión de marcharse de México. Quiere emprender una nueva etapa deportiva y no piensa en retirarse”, dijo el conductor.



Por ahora, el campeón del mundo ni el club se han pronunciado al respecto.

3. Camilo Vargas se tambalea en Atlas

Hace unas semanas se había informado que el guardameta todavía no iniciaba pláticas para poder renovar su contrato con los Zorros, por lo que había posibilidades de que volviera a Colombia.



Sobre ello, el periodista David Medrano comunicó que las pláticas entre el capitán y la directiva rojinegra han arrancado, pero no han podido llegar a un acuerdo.



El elemento de TV Azteca explicó que el colombiano busca renovar por tres años, es decir, hasta junio del 2029, pero sólo le están ofreciendo un año, lo que ha dificultado las cosas.

4. Grupo Pachuca buscaría el fichaje de Kevin Lomónaco

Desde el programa ‘Radio la Red’, de Argentina, se reportó que el corporativo mexicano realizó una oferta por el defensa del Independiente Avellaneda, poniendo 7.5 millones de dólares sobre la mesa por el 70 por ciento del pase.



Sin embargo, El Rojo lo consideró insuficiente, mas está dispuesto a seguir negociando. La intención es que el argentino arribe a León.

5. Necaxa por fin despidió a Fernando Gago

Sólo faltaba el anuncio oficial para saber que los Rayos echaban al argentino, lo cual ya ocurrió, pues desde antes de culminar la fase regular se sabía que no seguiría al frente para el 2026. Con un comunicado bastante escueto, el equipo hidrocálido avisó sobre su partida.



Según El Francotirador, del Diario Récord, Pintita había pedido que no lo corrieran para ‘no dañar su imagen’ y que a cambio se marcharía sin cobrar el finiquito que le quedaba aún con contrato vigente.

6. Pumas anhelaría el retorno de Alan Mozo

David Medrano comentó que Efraín Juárez, actual entrenador de Universidad Nacional, ve al lateral derecho como el refuerzo ideal para dicha posición, la cual ha sido un dolor de cabeza tras las salidas y lesiones recurrentes en la plantilla.



El periodista informó que el estratega prioriza el regreso de canteranos con sangre auriazul. Don Centros podría regresar a casa sin costo alguno si no renueva con Chivas o a través de un costo accesible si deciden venderlo.

7. Martín Barragán podría volver con el Puebla

El diario CAMBIO informó que el delantero analiza regresar a las filas de La Franja de cara al Clausura 2026, luego de haber militado con el Celaya y el Atlético La Paz de la Liga de Expansión. De este modo, El Gasolinero tiene altas posibilidades de regresar al máximo circuito.

8. Alan Pulido y Cade Cowell, totalmente borrados

Tanto El Peluchín como El Vaquero tienen sus días contados en Chivas. El reportero del diario AS México, César Huerta, explicó que los dos ya no entran en planes del cuerpo técnico, lo cual se ha visto durante sus últimas convocatorias, donde ya ni siquiera han sido incluidos.



“Alan Pulido y Cade Cowell ya no cuenta para el técnico. Hace tiempo que están bien cepillados del Guadalajara. El técnico no los tiene en cuenta, no los llena su fútbol y así es muy difícil. Cade Cowell tiene un pie o más fuera del Guadalajara. Tiene ofertas de la MLS y el Guadalajara sabe del interés de al menos cuatro clubes”, relató a través de su canal de YouTube.



“Pulido nunca encajó con el técnico Gabriel Milito, realmente nunca logró convencer. Pulido también está muy encaminadito a irse porque no le llena el ojo al entrenador en lo futbolístico y, además, tiene de que le gusta la vida nocturna, le gusta la fiesta. Dicen que uno de los grandes factores (para volver) es que estaba aburridísimo en Kansas City, que no hay nada qué hacer allá”, añadió.