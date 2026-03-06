Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Caicedo, Joao Pedro, Juárez, Rey, Tapias, Víctor, Jiménez y Auzmendi

Aun cuando el mercado de fichajes de la Liga MX ya culminó, los cambios se siguen dando porque en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, sin olvidar que otros ya piensan a futuro.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del Clausura 2026:

1. Joao Pedro, el deseo de varios clubes

A través de su sección ‘Barra Brava’, el periódico El Universal informó que el ítalo-brasileño está en el radar de cuatro escuadras aztecas.



El delantero del San Luis está teniendo un gran semestre, donde lidera la lucha por el título de goleo, por lo que está acariciando el bicampeonato de dicho rubro.



Los que alzan la mano para fichar al romperredes son: Cruz Azul (una vez más), Rayados, Tigres y América.

2. Pumas vendió a José Caicedo

Durante el presente semestre, la afición comenzó a meterse con el colombiano, pues no les gustaba el nivel que manejaba y ahora, al menos podrán celebrar que ya no estará portando el escudo universitario.



Este miércoles, el Portland Timbers de la MLS había hecho una propuesta de préstamo por el pivote, algo que no aceptó la directiva, sin embargo, para este jueves la oferta fue diferente, ya que los Leñadores buscaron una venta definitiva.



El periodista argentino César Luis Merlo comunicó que Universidad Nacional aceptó el trato, ganando un poco más de dos millones de dólares por el traspaso, con el cafetalero firmando contrato hasta diciembre del 2029, con opciones de extender por más tiempo.

3. América deberá esperar por Raúl Jiménez

Distintas fuentes han asegurado en las últimas semanas que el delantero mexicano podría volver a México tras su travesía por Europa, pero eso podría ser equivocado.



365 Scores indicó que a pesar del interés de las Águilas, el Fulham de Inglaterra ha iniciado conversaciones para renovar por un año más al Lobo de Tepejí, ya que hay otros equipos monitoreándolo.



Supuestamente, lo buscan desde la Liga Profesional Saudí de Arabia Saudita, aparte en la misma Premier League, el Everton y el West Ham United tratarían de ficharlo.

4. André Jardine perderá a su brazo derecho: Paulo Víctor

El América está atravesando la peor etapa de la era del timonel brasileño y para colmo, ahora se quedará sin su principal auxiliar.



Hace unas semanas se supo que se le había hecho una oferta al brasileño para tomar las riendas del combinado sub-20 de Brasil, pero habría declinado la oferta por estar concentrado en el campeonato azteca.



No obstante, sí se marchará una vez que acabe el semestre, aunque se desconoce si su compatriota logrará acabar el torneo debido a los malos resultados obtenidos en el C2026.

5. Querétaro cedería a Rodrigo Auzmendi

César Merlo compartió que el delantero del Banfield de Argentina está en pláticas para pasar a las filas del San Lorenzo, que quiere comprarlo.



No obstante, en su camino está Gallos Blancos, que está dispuesto a hacerse con su carta, pero estaría dispuesto a prestarlo por un año y sin carga al Ciclón.



El club queretano negocia con El Taladro para adquirir al argentino y cancelar una deuda cercana al millón de dólares por el pase del mediocampista argentino Martín Río, pero por ahora no tiene cupo para inscribir al jugador, por lo que piensa en la cesión.

6. Ramón Juárez quiere irse del Nido

Aparte de la crisis que se vive en el América, hay jugadores que no están del todo a gusto con su papel.



El Diario Récord ventiló que hay tensión entre el defensa y el cuerpo técnico, ya que considera que debería ser titular para así poder pelear por un lugar en la selección mexicana.



El zaguero apareció como inicial en la derrota contra Bravos, pero aun así, analizaría marcharse al acabar el torneo.

7. Chivas: Luis Rey por Miguel Tapias

Medios locales aseguran que Mickey sería una de las posibles bajas del Guadalajara para el siguiente semestre porque no ha cumplido con las expectativas, además, ya tendrían al elegido para suplirlo.



Jesús Bernal de ESPN explicó que todo apunta a que el defensor del Puebla regresaría al redil en el verano, una vez que concluya su préstamo, recordando que La Franja no suele hacer válidas las opciones de compra.



Al final, la operación sería posición por posición.