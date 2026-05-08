Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Calero, Te Kloese, Almeyda, Bueno, Gignac, Homenchenko, Parra y más

Ya se está disputando la Liguilla por el título del Clausura 2026, de la Liga MX. Pese al arranque de la Fiesta Grande, varios equipos ya están pensando a futuro, por lo que han dado inicio los rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. Dennis Te Kloese fue anunciado por Rayados

Tal como se había adelantado la semana pasada, el neerlandés se convirtió en el nuevo presidente deportivo del equipo en sustitución de Antonio ‘Tato’ Noriega, así lo anunció Monterrey a través de sus redes sociales.



El viejo conocido de la Liga MX estuvo los últimos cinco años con el Feyenoord Rotterdam de su país.

2. Matías Almeyda, del agrado de Monterrey

Matías Almeyda | Fran Santiago/GettyImages

Con información de Diego Medina de TUDN se supo que la directiva regia tiene en mente reunirse este fin de semana con el técnico argentino para entrevistarlo, ya que es la opción más adelantada para su nuevo estratega.



El Pelado se encuentra libre tras haber sido cesado por el Sevilla de España y aunque alguna vez declaró que no iba a dirigir a ningún otro equipo mexicano tras su paso por Chivas, La Pandilla estaría dispuesta a convencerlo a través de ‘billetazos’.

3. Sergio Bueno podría seguir en la Liga MX

Sergio Bueno | Azael Rodriguez/GettyImages

El estratega mejoró el rendimiento del Mazatlán en su último torneo dentro del máximo circuito, pero ahora que el club morado pasó a convertirse en Atlante, el entrenador se quedó sin trabajo.



No obstante, podría seguir dirigiendo para el Apertura 2026 porque es una opción seria para el Puebla, que acaba de despedir al español Albert Espigares, al menos así lo reveló el diario GRADA.

4. Nuno Almeida, en el radar de la Liga MX

Jesualdo Ferreira y Nuno Almeida | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

TUDN notificó que el portugués es del gusto de varios equipos mexicanos, aunque no revelaron los nombres.



El lusitano de 54 años está actualmente sin club, teniendo experiencia en Egipto, Qatar y Arabia Saudita, además fue asistente en la Superliga de Grecia y la Primeira Liga de Portugal.



Los conjuntos que no tienen entrenador o están en búsqueda de un cambio en la dirección técnica son América, Cruz Azul, Monterrey, Santos Laguna, Puebla y San Luis.

5. Juan Calero se volverá auriazul

Juan Calero | MARIA CALLS/GettyImages

El hijo del mítico guardameta colombiano Miguel Calero se pondrá la casaca de los Pumas, convirtiéndose así en su primer refuerzo para el siguiente semestre.



El periodista argentino César Luis Merlo explicó que los universitarios comprarán la carta del delantero y le brindarán un contrato por dos años. No obstante, otros medios afirman que eso no puede ser aprobado hasta que el técnico Efraín Juárez dé el visto bueno.



El descendiente del Cóndor milita en Venados de Mérida de la Liga de Expansión, donde marcó siete anotaciones en 14 compromisos, pero ya ha tenido experiencia en la Primera División con Pachuca y León, además de probarse en el Viejo Continente con el Gil Vicente y el Nacional de Madeira, ambos de Portugal.

6. Querétaro alargó el préstamo de Daniel Parra

Daniel Parra | Sergio Mejia/GettyImages

El lateral izquierdo logró tener regularidad con Gallos Blancos en este campeonato, por lo tanto, el club optó por acordar con el Atlético Morelia de la Liga de Expansión una nueva cesión hasta diciembre del 2026 con opción de compra, así lo apuntó César Merlo en sus redes sociales.

7. ¿Alejandro Zendejas a las Chivas?

Alejandro Zendejas | Manuel Velasquez/GettyImages

El periódico El Universal compartió que el Guadalajara estaría dispuesto a negociar por el estadounidense del América, que tiene contrato hasta junio del 2027.



Sin embargo, desde el punto de vista particular, se ve prácticamente imposible que un fichaje así pueda darse entre estas dos instituciones, sobre todo porque el extremo derecho es una pieza clave en la alineación del estratega brasileño André Jardine.



Al final de cuentas, ese rumor puede catalogarse como simple ‘humo’.

8. André-Pierre Gignac se niega al retiro

André-Pierre Gignac | Azael Rodriguez/GettyImages

Aunque Tigres ya le hizo despedida y todo porque podría colgar los botines al final del semestre, la realidad es que el francés aún tiene deseos de seguir jugando.



El periodista Willie González de Grupo Multimedios explicó que El Bomboro está enojado con la directiva felina por adelantar su partida, tanto que ni siquiera les habla a los altos mandos, sin contestarles tampoco sobre la oferta de convertirse en directivo a lado de Gerardo Torrado.



Por lo tanto, el deseo del delantero galo es mantenerse activo, así que habría goleador para un rato más.

9. Santiago Homenchenko se mantendrá en el Gallinero

¡El UruGasho se queda en casa! 🇺🇾



Santiago Homenchenko seguirá siendo Gallo y dará todo por el Azul y Negro. 🐓#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/IX6t6meMO8 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) May 6, 2026

Desde muchas semanas atrás se manejaba que el uruguayo podría quedarse en Querétaro porque había sido una pieza importante en el equipo, pero ahora es un hecho y seguirá portando los colores negriazules.



Gallos Blancos hizo válida la opción de compra por el pivote desde Pachuca, así que estampó su firma en un nuevo contrato hasta junio del 2029.