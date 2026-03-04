Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Canelo, Sánchez, Siboldi, Alonso, Tona, Guzmán, Chávez, Silva y Reyes

Aun cuando el mercado de fichajes de la Liga MX ya culminó, los rumores se mantienen en el aire debido a que en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, es por eso que en el Clausura 2026 podríamos ver más cambios, sin olvidar que otros ya piensan a futuro.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

1. Alexis Canelo, reemplazo de Ignacio Maestro Puch en Puebla

Llegando y firmando ✍🏻, oficialmente #LaFranjaNosUne🎽 así que este torneo es con todo, Canelo 🔥👊🏻



Ya queremos verte en la cancha 😎 en esta nueva etapa con el 🔵⚪️ pic.twitter.com/CoPjvvuTey — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 3, 2026

Debido a la baja del delantero argentino que sufrió un esguince complejo en el tobillo izquierdo que lo llevó a ser operado, ocasionando que se pierda el resto del campeonato, se trajo a un viejo conocido de la Liga MX.



El también romperredes argentino ya militó anteriormente en La Franja, dejando una buena impresión, así que ahora vivirá una segunda etapa, tras haber llegado como agente libre y firmar por un año, con opción a renovar por otro más, así lo indicó el club en su comunicado oficial.



Su último equipo fue el Lanús de su país.

2. Nico Sánchez, el relevo de Domènec Torrent en Rayados

José Antonio “Tato” Noriega, presidente deportivo del CFM, y Héctor Lara, director deportivo de Rayados, anunciaron a nuestro nuevo cuerpo técnico.



Director técnico: Nicolás Sánchez.

Auxiliares técnicos: Walter Erviti, Severo Meza, Esteban Landázabal e Isaac Moreno.

Preparador… pic.twitter.com/GuUbgMdtJu — Rayados (@Rayados) March 3, 2026

Este fin de semana, Monterrey hizo oficial el despido del técnico español, quien dejó mucho que desear durante su gestión.



Por ahora, el argentino tomará las riendas del equipo de forma interina, así lo indicó Antonio ‘Tato’ Noriega, director deportivo del club.



El exfutbolista de La Pandilla tendrá como auxiliares a otros históricos de la institución como Severo Meza y el argentino Walter Erviti.

3. Diego Reyes Costilla, a probarse en Brasil

🚨Se solucionaron los últimos detalles y Diego Reyes es refuerzo del Flamengo. América lo cede a préstamo hasta el 31/12 y con una opción de compra por el 50%. ⬇️https://t.co/axOxVYR2SD pic.twitter.com/jyaURCbO24 — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 4, 2026

El periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que el delantero del América sub-20 se integraría al equipo sub-20 del Flamengo en calidad de préstamo por un año con opción de compra, aunque también tendría posibilidades de jugar con el primer equipo.



El mexicano ya está en suelo brasileño.

4. En Brasil seguirán insistiendo por Nathan Silva

Nathan Silva | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

La semana pasada el Botafogo hizo una oferta formal de 2.1 millones de dólares por el defensa, sin embargo, Pumas rechazó la propuesta.



Empero, en el verano el zaguero brasileño sí podría despedirse de Ciudad Universitaria porque de acuerdo con SBT Río Brasil, la Estrella Solitaria volverá a intentarlo una vez más.



Sumado a ello, ESPN Brasil compartió que el Vasco Da Gama y el Bahía le están dando seguimiento constante desde hace un año.

5. América quiere repatriar a Luis Chávez

Luis Chávez | NurPhoto/GettyImages

365Scores dio a conocer que las Águilas irán por el mediocampista el próximo verano, ya que así podrían reemplazar a Jonathan Dos Santos.



Según la app, el seleccionado nacional, que milita en el Dinamo Moscú de Rusia, está abierto a un posible regreso a México.

6. Iván Tona, un deseo de Chivas y Rayados

Iván Tona | Jam Media/GettyImages

Diferentes reportes apuntan a que el centrocampista de Xolos de Tijuana estaría en la mira de las dos escuadras, ya que ha tenido un crecimiento en los últimos meses, lo que encajaría bien en el proyecto ambos clubes, sobre todo en el Guadalajara, que ha apostado por el talento joven.

7. ¿Nahuel Guzmán colgará los botines?

Nahuel Guzmán | Jam Media/GettyImages

ABC Deportes comunicó que el guardameta argentino de Tigres podría poner punto final a su trayectoria al acabar el presente semestre. Al parecer, El Patón está analizando esa posibilidad porque su contrato acaba en junio y hasta ahora no hay planes para una renovación a sus 40 años.

8. Diego Alonso y Dante Siboldi, opciones para Rayados

Diego Alonso y Robert Dante Siboldi | Saul Gonzalez/GettyImages

Pese a que ya se anunció a Nico Sánchez como interino, desde el mismo domingo TUDN lanzó que el primero de los uruguayos es la opción principal, además ya tiene un pasado al frente de La Pandilla, mientras el segundo, de acuerdo Azteca Deportes, también es una opción, pese a que dirigió hace poco al odiado rival.