Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Govea, Laínez, Reyes, Sandoval, Navas, Silva, 'Mochis', Pizarro y más

Aun cuando el mercado de fichajes de la Liga MX ya culminó, los rumores se mantienen en el aire debido a que en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, es por eso que en el Clausura 2026 podríamos ver más cambios, sin olvidar que otros ya piensan a futuro.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

1. Juárez renovó a Rodolfo Pizarro

Desde que arribó a la frontera, el mediocentro ha vuelto a elevar su nivel, por ello, la directiva decidió alargar su vínculo.



A través de sus redes sociales, los Bravos indicaron que el atacante extendió su firma hasta el 2027.

2. Quieren sacar a Nathan Silva de Pumas

Nathan Silva | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Universidad Nacional podría perder a su defensa central porque desde Brasil tienen la mirada puesta en sus servicios.



Con información del periodista brasileño Vene Casagrande de SBT Río, se supo que el Botafogo ha hecho una oferta formal de 2.1 mdd por toda la carta, lo cual también fue confirmado por un miembro de la directiva.



El brasileño tiene contrato con los felinos hasta junio del 2027.

3. ¿Israel Reyes dice adiós al América?

Israel Reyes | Manuel Velasquez/GettyImages

El defensa central de las Águilas es uno de los futbolistas que tiene un sitio seguro con la selección mexicana para acudir al Mundial 2026.



Su buen nivel lo ha puesto en la órbita de tres equipos europeos, según Layvtime, canal del exfutbolista Miguel Layún.



Los que alzan la mano son el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, la AS Roma de Italia y el Benfica de Portugal, los cuales estarían dispuestos a pagar la cláusula, que rondaría entre los diez mdd.

4. Más interesados en Armando González

Armando González | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La semana pasada se supo que el CSKA Moscú de Rusia se acercó a Chivas para presentar una oferta por el delantero, pero fue rechazado.



No obstante, el diario El Universal reveló que hay otros clubes europeos dándole seguimiento, tal como el Barcelona de España, el Celtic de Escocia y el West Ham de Inglaterra. Supuestamente, podrían realizar una oferta por La Hormiga tras el Mundial 2026.

5. Luis Cárdenas alargó su contrato con Rayados

El Mochis ha demostrado que puede con el paquete de ser el guardián de los tres postes por encima del uruguayo Santiago Mele.



Por ello, la directiva alargó el vínculo del cancerbero hasta junio del 2028.

6. Juárez amarró a Denzell García

Uno de los rostros nuevos que más ha sobresalido en este último año es el centrocampista de Bravos, quien incluso ya fue convocado a la selección mexicana. El juvenil de 22 años renovó contrato hasta junio del 2029.

7. Tigres y Diego Laínez renovaron su vínculo

El extremo derecho ha elevado su nivel en estos últimos torneos con los felinos, así que se ganó de forma merecida su renovación.



La U de Nuevo León informó que Factor seguirá portando la elástica universitaria hasta junio del 2030.

8. Keylor Navas sigue esperando propuesta de renovación

Keylor Navas | Jam Media/GettyImages

En entrevista para el canal de YouTube, del periodista Kery Ruiz, el arquero tico reveló que hasta ahora, Pumas no se le ha acercado para hablar de un nuevo contrato, por lo que su futuro está en el aire.



“Si por mí fuera, desde diciembre hubiera firmado una renovación, pero no hay nada que firmar, el club no me ha hecho ninguna oferta, no se han acercado a hablar conmigo”, explicó el veterano.

9. Tres jugadores fueron renovados por Chivas

Este mismo jueves, el Guadalajara dio a conocer a través de sus redes sociales que tres de sus elementos seguirán vistiendo la elástica rojiblanca.



Se trata del pivote Omar Govea y el arquero Óscar Whalley, que estarán hasta el 2027, y finalmente, el joven mediocentro Santi Sandoval permanecerá hasta el 2029.

10. Kevin Velasco continuará con Puebla

La Franja también está llevando a cabo algunas renovaciones, aun cuando se especulaba que no lo haría porque el futuro del equipo está en incertidumbre.



El extremo derecho colombiano extendió su lazo hasta el 2028.