Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Homenchenko, Zapelli, Santos, Olivas, Borja, Dávila, Abreu, Ordaz y más

Luego de tres jornadas disputadas en el Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, ha llegado el primer parón debido a los partidos amistosos que sostiene la selección mexicana.



De cualquier forma, estos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y bajas, sin embargo, todavía puede haber más porque el mercado se cierra el próximo 8 de febrero.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Se cayó el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul

Miguel Borja | LUIS ROBAYO/GettyImages

La Máquina se tardó demasiado en liberar una plaza de No Formado en México, así que el colombiano optó por marcharse de suelo azteca, así lo reportaron diferentes medios.



El periodista argentino Nahuel Ferreira compartió que el lunes le habían prometido al Colibrí que en 48 horas se solucionaría lo de la inscripción después de estar casi un mes en el país , lo cual no ocurrió, siendo la gota que derramó el vaso.



Se menciona que el delantero estaría analizando nuevas ofertas, una de ellas desde el Medio Oriente.

2. Cruz Medina, una apuesta a futuro para Chivas

🔴⚪️ ¡CRUZ MEDINA ES ROJIBLANCO! 🔴⚪️



🙌🏼 Procedente del @sjearthquakes, el mediocampista mexicano llega al Tapatío para sumar con su talento y desequilibrio 🔥



🇫🇷 ¡Bienvenido a casa, crack! 💫 pic.twitter.com/dZDBaDgSA4 — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) January 21, 2026

El Tapatío de la Liga de Expansión, club filial del Guadalajara, hizo oficial el arribo del mexicoamericano de 19 años, procedente del San José Earthquakes de la MLS.



El mediocampista llega en calidad de préstamo con opción de compra, esperando que se consolide con el club de la Liga de Plata y en caso de ejercer la compra, proyectarlo al primer equipo.

3. Cruz Azul le busca acomodo a Camilo Cándido

Camilo Cándido | NurPhoto/GettyImages

Después de haber estado a préstamo con el Atlético Nacional de Colombia, el lateral izquierdo uruguayo tuvo que volver con La Máquina, sin embargo, no entra en planes, aunque afortunadamente tiene pretendientes, así lo reveló Fútbol Total.



Uno es el Houston Dynamo de la MLS, el cual tiene mayor posibilidad de cerrarlo, mientras los otros dos son el Nacional Montevideo de Uruguay y el Curitiba de Brasil.

4. La Máquina recibió una oferta por Jorge Sánchez

Jorge Sánchez | Hector Vivas/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que el PAOK Salónica de Grecia ha iniciado negociaciones para poder llevar a cabo el traspaso del lateral derecho de Cruz Azul.



El cuadro helénico está negociando el precio de la transferencia, mientras el defensor ve con buenos ojos volver a Europa.

5. Xolos quiere a Santiago Homenchenko

Santiago Homenchenko | Hector Vivas/GettyImages

ADN Informativo Querétaro comentó que Tijuana busca los servicios del pivote uruguayo de los Gallos Blancos.



De hecho, el cuadro fronterizo ya estableció contactos con Pachuca, dueño de su carta, para ver si pueden ficharlo.



Por otro lado, se mencionó que el cuadro queretano ha estado intentado hacer válida la opción de compra de manera adelantada, mas los Tuzos no han aceptado, pues quieren negociarlo hasta el mercado de verano.



Aunado a ello, el charrúa también es seguido de cerca desde España.

6. El plan de América para fichar a Raphael Veiga

Raphael Veiga | Eurasia Sport Images/GettyImages

Con información de ESPN Brasil, se supo que el club azulcrema intentará en primera instancia un préstamo con opción a compra por el brasileño del Palmeiras. Al mismo tiempo, el cuadro capitalino quiere establecer objetivos para obligar a una futura compra.



Se reportó que el cuadro de Coapa estaría ofreciendo 13 millones de dólares por el centrocampista, pero según la fuente, es complicado que dicha oferta llegue.

7. Bruno Zapelli, otra opción para el América

Bruno Zapelli | Eurasia Sport Images/GettyImages

Si las Águilas no logran concretar los primeros nombres que tiene en carpeta, Raphael Veiga y su compatriota Mauricio Magalhaes, del Palmeiras de Brasil, el argentino es otro que está en la baraja.



Se trata de un volante con gran visión que se desenvuelve en el Athletico Paranaense de Brasil. No obstante, su fichaje tampoco sería sencillo porque su carta ronda los cinco millones de dólares y el equipo brasileño podría subir la cifra hasta los ocho mdd.

8. Luis Olivas, apunto de irse de Chivas

Luis Olivas | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Desde el semestre pasado, el defensa central ha estado borrado por el cuerpo técnico, tanto que nunca recibió minutos aun cuando apareció en el banquillo en contadas ocasiones.



TVC Deportes comunicó que el canterano rojiblanco está en negociaciones avanzadas para unirse al Atlante en la Liga de Expansión.

9. Necaxa fichó a Luis Ibarra

OFICIAL.



Luis Ibarra es nuevo jugador del Club Necaxa. Llega procedente del Club Tigres UANL.



➡️ Préstamo por un año con opción de compra. pic.twitter.com/QuedMd6HuY — Draft Liga MX (@DraftFutMX) January 22, 2026

Los Rayos se hicieron con el extremo izquierdo, procedente de Tigres, quien llega en calidad de préstamo por un año con opción de compra.



El atacante de 18 años es considerado una de las promesas más destacadas de las Fuerzas Básicas de los regios.

10. Diego Abreu fue contratado por Xolos

El Club Tijuana hace oficial el fichaje del delantero Diego Abreu. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Diego! ❤️🖤#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/SoF2eQTaUA — Xolos (@Xolos) January 22, 2026

A través de sus redes sociales, Tijuana hizo oficial el fichaje del delantero mexicano que también tiene nacionalidad uruguaya e italiana.



El romperredes arriba en forma definitiva desde el Defensor Sporting de su país y firmó un contrato por tres años.



De este modo, El Loquito será dirigido por su padre, el técnico uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu.

11. América recibió ofertas por Víctor Dávila

Víctor Dávila | Leopoldo Smith/GettyImages

A las Águilas les urge liberar plazas de extranjeros en sus filas y el chileno podría ser una de las bajas.



El periodista Fernando Esquivel comunicó que el Colo Colo de Chile, un club de la MLS y otro de Brasil han mostrado un fuerte interés por el delantero, quien sólo se marcharía en calidad de cesión.

12. Nathan Ordaz, en la órbita de Cruz Azul

Nathan Ordaz | Kevork Djansezian - Leagues Cup/GettyImages

El periodista italiano Matteo Moretto reveló que La Máquina tiene deseos de contratar al delantero de Los Ángeles FC de la MLS.



El salvadoreño, que cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, agrada a la directiva porque no ocuparía plaza de foráneo.



Los de La Noria quieren un préstamo con cargo por un año con opción de compra obligatoria si logra determinados objetivos.



LAFC estaría analizando la propuesta cementera.

13. Inter Miami tendría cerrado a Germán Berterame

Germán Berterame | Sergio Mejia/GettyImages

De acuerdo con César Merlo, el equipo de la MLS habría logrado el fichaje del argentino nacionalizado mexicano.



Al parecer, las Garzas habrían acordado pagar 15 mdd por el delantero de Rayados de Monterrey: 10.5 mdd para los regios y 4.5 mdd para el Atlético Madrid de España.



Al mismo tiempo, Berte firmaría un contrato por los próximos tres años, con opción a un cuarto.

14. Edson Álvarez habría rechazado a Tigres

Edson Álvarez | Ahmad Mora/GettyImages

Desde Turquía se mencionó que el pivote le dijo que no por segunda vez a los felinos, ya que su deseo es mantenerse en Europa.



El Machín estaría a punto de dejar al Fenerbahce de Turquía, pero el dueño de su carta, el West Ham United de Inglaterra, no lo tendría contemplado.



Sin embargo, se dice que el mexicano podría vivir una segunda etapa con el Ajax Ámsterdam de los Países Bajos, ya que el presidente deportivo habría iniciado pláticas con el agente del contención.

15. Emiliano Muñoz: del San Luis al Atlético Madrid

DE ÚLTIMA HORA 🇲🇽🚨



Emiliano Muñoz (16) es nuevo jugador del Atlético de Madrid.



Marcó 25 goles en 47 partidos con el Atlético San Luis. Es seleccionado mexicano U15 y está considerado como uno de los jóvenes más prometedores, junto a Gilberto Mora.



🗞️ información exclusiva… pic.twitter.com/p6n1rztT9Q — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) January 21, 2026

El periodista Yeudiel Pacheco de FOX Sports confirmó que la joya mexicana de los Tuneros se marchará a España con los Colchoneros. La incorporación del joven delantero de 16 años se da gracias al convenio entre clubes. El elemento de la selección azteca sub-15 se uniría a las juveniles de los españoles.

16. Sebastián Santos aterrizó en Mazatlán

A través de sus redes sociales, el cuadro cañonero anunció el fichaje del lateral derecho, procedente de León.



En el comunicado, el equipo de la Perla del Pacífico destacó sus cualidades, deseándole éxito en esta nueva aventura.

17. Reconocen interés en México por Sebastián Villa

Sebastián Villa | Cesar Heredia/GettyImages

Luego de finalizar su etapa con el Independiente Rivadavia de Argentina, el delantero colombiano permanece en Medellín mientras analiza distintas ofertas internacionales.



El presidente del club sudamericano reconoció que el atacante ha recibido propuestas de clubes en Brasil, México y Arabia Saudita, las cuales se encuentran en evaluación, aunque también podría volver con La Lepra para disputar la Copa Libertadores.