Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Montiel, Orquín, Bueno, Ramos, Zenón, Gruezo, Unjanque, Alaba y más

El tiempo para reforzarse está por agotarse. El mercado de fichajes para futbolistas que militan en la Liga MX cerró registros este miércoles 9 de septiembre, sin embargo, para el caso de futbolistas que vienen desde ligas extranjeras, todo culmina este viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas.



Debido a esto, los clubes están con las famosas ‘compras de pánico’ en el Fútbol de Estufa.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes para el Apertura 2026.

1. Ralph Orquín no fue a Europa, pero sí llega a La Máquina

YA ERES NUEVO JUGADOR DE LA MÁQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL, RALPH. 💙 pic.twitter.com/7cazKWA1MU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 10, 2026

El lateral izquierdo quedó congelado el semestre pasado debido a que no quiso renovar su contrato con el América, ya que su anhelo era jugar en el Viejo Continente.



Tras quedar como agente libre se rumoraba que el defensa estaba negociando con escuadras europeas, sin embargo, se mantendrá en México porque firmó con Cruz Azul por cuatro años.

2. Néstor Araujo, una nueva aventura europea

🚨[OFICIAL] Néstor Araujo fue anunciado como nuevo refuerzo del Chaves de Portugal.

*️⃣El ex defensor del América firmó contrato hasta junio de 2027. pic.twitter.com/gKs4MbxWEa — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 10, 2026

Tras quedar desligado del América, el defensa central tendrá una nueva misión en el Viejo Continente, defender la indumentaria del GD Chaves de Portugal. El mundialista mexicano firmó contrato hasta junio del 2027.

3. Nicolás Fonseca se marchó a Brasil

Aos 27 anos, o volante tem passagem pela seleção uruguaia e acumula experiências por clubes da Itália, Uruguai, Argentina, México e Espanha.



Fonseca chega por empréstimo até 31 de agosto de 2027, com opção de compra.



Bem-vindo ao Alto da Glória, Nico! 💚 pic.twitter.com/bpUFJDypYu — Coritiba (@Coritiba) September 10, 2026

Tal como se había adelantado, León permitió la salida del ítalo-uruguayo al Coritiba. Tras haber estado la temporada pasada con el Real Oviedo de España, el pivote fue cedido a préstamo por un año con opción de compra.

4. No hubo Europa, pero si Madriguera para Elías Montiel

Juventud, talento y un gran futuro por delante 🤌🏻



Bienvenido al Rojinegro, Elías Montiel 🦊https://t.co/9kajX9kM8F#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/VPVEVxcati — Atlas FC (@AtlasFC) September 10, 2026

Otro futbolista que sonó en diversas ocasiones para jugar en el Viejo Continente era el centrocampista del Pachuca, no obstante, eso no se logró y ahora fichó con los Rojinegros del Atlas.



De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, los Zorros compraron el 80 por ciento del pase, ofreciéndole al canterano tuzo un contrato por los próximos cuatro años.

5. Memo Martínez refuerza el ataque regio

👤🇲🇽⚽ Mundialista, goleador y experiencia en Liga Mx, Guillermo Martínez llega para sumar y reforzar el ataque de Tigres. ¡Bienvenido a La U de Nuevo León, '𝑴𝒆𝒎𝒐𝒕𝒆'! 🐯 pic.twitter.com/fMYfKLcsUD — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 10, 2026

Pese a que Pumas no tenía intenciones de dejar ir a su delantero, al final, Tigres logró conseguir el traspaso a cambio de dos millones de dólares.



Memote, mundialista en este 2026, arriba de manera definitiva a San Nicolás de los Garza, donde jugará hasta junio del 2029.

6. Kevin Zenón se transformó en rojinegro

🚨Kevin Zenón es nuevo refuerzo del Atlas.

*️⃣El club le compra la totalidad del pase a Boca y el extremo firma contrato por 4 años. #TratoHechohttps://t.co/w0wZZO2FBu pic.twitter.com/S62b5nniiN — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 10, 2026

Desde hace semanas se venía comentando que el Atlas estaba por cerrar el fichaje del argentino del Boca Juniors de su país.



Por fin, La Academia hizo oficial la llegada del extremo izquierdo, luego de comprar toda su carta y darle un vínculo por los siguientes cuatro años.



Para su llegada, el club sacrificaría al defensa argentino Rodrigo Schlegel, quien cedería su puesto de No Formado en México.

7. Emiliano Gómez también rugirá en el norte

🔥👤🇺🇾 Desequilibrio, garra charrúa y explosividad. 🐯 ¡Emiliano Gómez llega a su nueva casa, la casa de 𝑬𝒍 𝑴𝒂́𝒔 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑳𝒆𝒐́𝒏! pic.twitter.com/h8Yzii85uW — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 10, 2026

Puebla le dijo adiós a uno de sus referentes de los últimos torneos. Tigres se hizo con la contratación del mediapunta uruguayo, quien llega de manera definitiva firmando un contrato por cuatro años.



La UANL cerró la operación en 4.5 mdd, además La Franja conservó el 20 por ciento de la carta por una futura venta.

8. Santiago Bueno, el nuevo elemento del Ave

Santiago Bueno | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

César Merlo reportó que el defensa uruguayo es nuevo refuerzo de las Águilas. El zaguero charrúa llega desde el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, que lo cede a préstamo por un año con opción de compra.

9. Sebastián Santos cambio de casa en Grupo Pachuca

🆕 | Formando en el ART @unifutbol, Sebastián Santos es nuestro séptimo refuerzo para este Apertura 2026: pic.twitter.com/hBuOYzDpQB — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 10, 2026

Un intercambio más entre clubes ‘hermanos’. El lateral derecho dejó de portar los colores de León para ponerse el jersey del Pachuca, en calidad de préstamo por un año.



Este fichaje ha sido duramente criticado por la afición de la Bella Airosa.

10. Carlos Gruezo fue cortado por los Guerreros

Carlos Gruezo | Manuel Guadarrama/GettyImages

A través de un comunicado en sus redes sociales y página oficial, Santos Laguna dio a conocer la baja del ecuatoriano, que estuvo en el equipo durante el Clausura y Apertura 2026.



En el escrito, el cuadro lagunero indicó que la rescisión de contrato del pivote se dio por común acuerdo.

11. Santiago Ramos Mingo se volvió azulcrema

Santiago Ramos Mingo | Sports Press Photo/GettyImages

César Merlo notificó que el América fichó al defensa central de 24 años, procedente del Bahía de Brasil en diez millones de dólares, incluyendo bonos con objetivos por cumplir.



El zaguero argentino firma por cuatro años.

12. José Manríquez, de México a Chile

José Juan García Manríquez es nuevo refuerzo de Universidad Católica https://t.co/UtM3t4bNYK



Informa @CLMerlo | Presentada por @1x_ecuador pic.twitter.com/DYA7YXANE0 — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) September 9, 2026

El defensa mexicano, que militó el último semestre con Bravos de Juárez, quedó como agente libre y decidió aventurarse en Sudamérica.



El también lateral derecho reforzará a la Universidad Católica, pues de acuerdo a César Merlo, ya está viajando a suelo andino para firmar hasta finales del 2026.

13. Gallos le dio salida a Jean Unjanque

Jean Unjanque | Icon Sportswire/GettyImages

De acuerdo al reporte de César Merlo, el extremo derecho no seguirá con Querétaro, ya que fue enviado con el Xamax de Suiza. El trato por el senegalés es un préstamo por un año sin opción de compra.

14. Atlas no logró cerrar a Denzell García

Denzell García | Jam Media/GettyImages

Antes de cerrar el fichaje de Elías Montiel, la plantilla rojinegra apunto hacia Bravos para hacerse con su joya, sin embargo, no logró su meta.



A pesar de lanzar una oferta de compra, Juárez decidió no vender al pivote por cuestiones deportivas.

15. Iván Tona no aterrizó en Coapa

Iván Tona | Daniel Jefferson/GettyImages

A pesar de los rumores de que el América tenía todo encaminado para hacerse con el contención de Xolos, eso no sucedió.



El periodista Carlos Rodríguez de FOX Sports confirmó que el mediocampista permanecerá en Tijuana.

16. David Alaba fue ofrecido al Nido

David Alaba | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El periodista italiano Matteo Moretto informó que el nombre del veterano austriaco fue acercado a la directiva del América, la cual estuvo analizando.



Al final, el principal obstáculo fue el alto sueldo que maneja el lateral izquierdo, quien actualmente está sin club tras haber acabado su relación con el Real Madrid de España.

17. César Montes no será celeste

César Montes | Richard Pelham/GettyImages

Arath Uvalle de VAVEL México compartió que Cruz Azul tenía todo acordado con el Lokomotiv Moscú de Rusia para fichar al defensa central mexicano, sin embargo, de última hora, el club ruso elevó la cifra para poder hacer el traspaso.



La Máquina Celeste iba a pagar ocho mdd con bonos dando un contrato por cuatro años, mas les elevaron el precio a diez mdd, haciendo que todo se viniera abajo.

18. La UANL no tira la toalla con Luciano Gondou

Luciano Gondou | SOPA Images/GettyImages

De acuerdo con Arath Uvalle, Tigres sigue aferrado a la opción de reforzar su ataque con el argentino, pues habría mandado una oferta de nueve mdd más un mdd en variables.



Queda un día para cerrar registros y el CSKA Moscú de Rusia sigue analizando la propuesta felina.

19. Raúl Zúñiga no pudo llegar a La Franja

Raúl Zúñiga | Icon Sportswire/GettyImages

Al estar lesionado y no ser contemplado por el cuerpo técnico del América, el delantero colombiano estaba siendo negociado con el Puebla, pero el tiempo se agotó sin avanzar en las negociaciones.



Las Águilas buscaban que La Pantera portara el jersey camotero en calidad de cedido por un año con opción de compra.

20. ¿Gabriel Fernández apalabrado en Uruguay?

Gabriel Fernández | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Finalmente, Arath Uvalle escribió que el delantero del Cruz Azul podría no continuar con el club porque tendría un acuerdo de palabra con el Peñarol de Uruguay. El Toro ha perdido la titularidad y desde el arranque del semestre se decía que no entraba en planes del cuerpo técnico, pero de ser así, sólo tendría un día para arreglar su partida con los Carboneros.