Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Mora, Carrillo, Piovi, Orbelín, Medina, González, Morales, García y más

Recién arranca el Mundial 2026 y vaya movimientos que se han dado en la Liga MX previo al Apertura 2026, ya que durante el inicio de esta semana se han dado a conocer la salida de algunos estrategas y el posible arribo de otros, sin olvidar que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:

1. Uno más se suma al interés por Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco | Marcelo Endelli/GettyImages

Esta semana se comunicó que Tigres tiene negociaciones con Independiente Avellaneda de Argentina por el defensor argentino, aunque también León lo tiene en sus planes desde mercados de fichajes pasados.



De nueva cuenta, el periodista Arath Uva de VAVEL México habló sobre el tema, añadiendo que ahora Cruz Azul se ha unido a la puja.



El zaguero central del Rojo está abierto a trasladarse al balompié azteca.

2. Hay contactos por Stefan Medina

Stefan Medina | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista colombiano Pipe Sierra dio a conocer a través de sus redes sociales que el Atlético Nacional de Colombia inició gestiones con el círculo del defensa central colombiano para concretar su llegada.



Del mismo modo, El Verdolaga está consciente de que no será una operación fácil porque el también lateral tiene contrato vigente con Rayados de Monterrey.

3. Cruz Azul presentó oferta por Juan Brunetta

Juan Brunetta | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con el periodista argentino Nahuel Ferreira, La Máquina Celeste ya puso sobre la mesa una propuesta para hacerse con el mediocampista de Tigres.



No obstante, los de La Noria no son los únicos interesados porque el River Plate de Argentina también lo quiere, mismo caso que un equipo del fútbol europeo del cual no se reveló el nombre.



Los celestes son los más avanzados en las gestiones, pero el destino del argentino sigue sin estar definido.

4. Chivas le habría ganado a Pumas la carta de Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Manuel Velasquez/GettyImages

El mediocampista fue uno de los mejores hombres del equipo auriazul, el cual quedó como subcampeón en el Clausura 2026.



La intención de la UNAM era mantener en sus filas al juvenil, quien pertenece a Santos Laguna, pero que está a préstamo hasta diciembre.



Y en un gran giro sorpresivo, se informó que el Guadalajara habría ganado la partida por el atacante. El periodista Juan Manuel Figueroa de Mediotiempo explicó que el sinaloense se va al redil en transferencia definitiva por cinco millones de dólares, con un contrato hasta el 2030.



Sobre el tema, el mismo presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, confirmó que el canterano lagunero sí se irá fichado a Verde Valle y que próximamente romperá concentración en el Pedregal.

5. Ya hay técnico en la silla de Pachuca: Benjamín Mora

🆕 | Benjamín Mora es el nuevo técnico del Club de Futbol Pachuca.



ℹ️: https://t.co/KRm4gowco4 pic.twitter.com/TNeLRC90Uk — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 11, 2026

El Malayo está de vuelta en México rápidamente luego de haber dejado al Querétaro el año pasado y tras haberse aventurado con el Wuhan Three Towns de China.



“Pachuca ha anunciado este miércoles 10 de junio que el ‘Malayo’ será quien tome los destinos del plantel profesional de cara a sus compromisos del próximo semestre: el torneo Apertura 2026 de la Liga MX y la Leagues Cup 2026, en la que buscará uno de los tres boletos a la CONCACAF Champions Cup 2027”, informó el comunicado oficial.

6. Christopher Andrade llegaría a Primera División

Una firma ✍🏽 separa a Christopher Andrade para ser nuevo portero del Necaxa.



Un portero de MUY buenas condiciones que tendrá su salto a Liga MX. pic.twitter.com/LUG7iBgegG — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) June 11, 2026

El periodista argentino César Luis Merlo compartió que el guardameta del Cancún FC, de la Liga de Expansión, se pondrá la indumentaria de los Rayos del Necaxa. Sería un préstamo por un año con opción de compra.



El jalisciense de 24 años y 1.92 metros de estatura ha sobresalido como uno de los mejores en su posición en la Liga de Plata.

7. Álvaro Angulo seguiría a Efraín Juárez

Álvaro Angulo | Manuel Velasquez/GettyImages

Luego de la salida del estratega de los Pumas, diferentes rumores han expresado que el lateral colombiano tampoco seguiría en el club por lealtad al hombre que lo trajo a México.



Por ahora se trata de puras especulaciones, pero tampoco se descarta que La Pantera Turbo pueda rescindir su contrato con los auriazules para ir a buscar nuevos aires.

8. Atlante arrojó más de diez bajas

Fueron parte importante de esta historia. ¡Éxito en lo que venga! pic.twitter.com/GJE2OHOMBP — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) June 11, 2026

Como había adelantado el Diario ESTO, los Potros de Hierro hicieron una limpieza para su retorno a la Primera División, dándole las gracias a 13 elementos, los cuales tendrán que buscar acomodo en otro lado porque la directiva busca reforzarse para hacer una plantilla competitiva.



Entre las bajas más llamativas están el mediocentro Ronaldo González, el defensa Diego Cruz y el mediocentro Marco García.



Tampoco seguirán como blaugranas el delantero Illian Hernández, los defensas Jonathan Tovar, Hugo Hernández y Tristhan Jaimes, el pivote Benedit Bello, el centrocampista Víctor Estrada, el centrocampista colombiano Jeferson Tenorio, el extremo derecho Johan Alonzo y los arqueros Ronaldo Beltrán y Marco Millán.

9. Cruz Azul, abierto a vender a Gonzalo Piovi

Gonzalo Piovi | CARL DE SOUZA/GettyImages

De acuerdo con Mediotiempo, la directiva celeste estaría dispuesta a escuchar ofertas por el defensa central con el objetivo de concretar una venta importante.



Se dice que hay clubes aztecas que están interesados en el argentino, aunque también hasta hace poco estuvo en la órbita del Inter Miami de la MLS, con el cual no pudo concretar su fichaje.

10. La Máquina prepara la renovación de Amaury García

Amaury García | Hector Vivas/GettyImages

El mediocampista se volvió importante para el actual campeón durante la fase final, ya que tuvo que fungir como un central más pese a no ser su mayor vocación.



Gerardo González de ‘Vamos Azul’ reveló que Cruz Azul dio inicio las pláticas para extender el vínculo del canterano auriazul. Obviamente la extensión del lazo contaría con una mejora salarial.

11. Cruz Azul, arrebataría a Pumas el fichaje de Robert Morales

Robert Morales | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con el insider Ike Carrera, La Máquina ya comenzó a sondear la situación del delantero paraguayo de Universidad Nacional, quien está a préstamo desde el Toluca.



La fuente dice que la UNAM estaba por hacer válida la opción de compra, pero lamentablemente las negociaciones se estancaron, por lo que el club celeste podría meter la mano. No obstante, todo esto dependerá de si el delantero uruguayo Gabriel Fernández realmente abandona La Noria.

12. Rayados contempla repatriar a Orbelín Pineda

Orbelín Pineda | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Cada mercado de fichajes suena que clubes mexicanos quieren traer de vuelta al Maguito, que milita en el AEK Atenas de Grecia, sin embargo, nunca se ha podido concretar.



Aquel que alza la mano para fichar al centrocampista es Rayados de Monterrey y aunque todavía no hay oferta formal ni nada, se espera que el técnico argentino Matías Almeyda sea clave para el fichaje.