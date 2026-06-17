Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: 'Pocho', Jiménez, Gutiérrez, Romero, Carrillo, Quiñones, 'Djuka' y más
Mientras se disputa el Mundial 2026 los movimientos de cara al Apertura 2026 de la Liga MX ya han comenzado, con el anuncio de algunos fichajes.
A esto debemos sumar, que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.
Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:
1. Atlante continúa anunciando bajas
La semana pasada, los Potros de Hierro dieron a conocer más de diez bajas para su regreso a la Primera División, pero todavía no habían acabado.
El equipo blaugrana ahora le dijo adiós al defensa central Luis Olivas, con experiencia en Primera División tras su paso por Chivas y Mazatlán, así como al también zaguero Luis Basulto.
2. Oscar Jiménez, nuevo arquero del Potro
Y así como el Atlante anunció bajas, por fin anunció sus primeras altas para su retorno al máximo circuito.
El elegido fue el ex del América, procedente de León, quien ya estuvo bajo la dirección técnica de Miguel Herrera.
El oriundo de Chihuahua cuenta con vasta experiencia porque también ha defendido los escudos de Jaguares, Lobos BUAP e Indios de Juárez.
3. Diogo Bagüi, otro refuerzo azulgrana
Después de haber participado una única vez con Xolos de Tijuana, el ecuatoriano fue fichado por el Atlante.
El formado en el Emelec de su país se desempeña como defensa central y ahora buscará brillar y demostrar su valía con su nuevo club.
4. Rodolfo Pizarro, de regreso a la Bella Airosa
Tras haber estado con Bravos de Juárez, el mediocampista vuelve al club que lo formó, esperando retomar su mejor nivel.
El Joker firmó con los Tuzos del Pachuca por los próximos dos años, con opción de renovar para un tercero.
5. Juan Sigala, a las órdenes de los Bravos
Juárez le dio la bienvenida al juvenil a través de sus redes sociales.
Como parte de la negociación por Rodolfo Pizarro, el chihuahuense arriba a la frontera en calidad de préstamo con opción a compra desde Pachuca.
El canterano tuzo se desempeña como extremo derecho y ha sido parte de las convocatorias de la selección sub-20.
6. Facundo Almada, de morado a enfranjado
El argentino no continuó su carrera con el Mazatlán, que dejó su lugar en el máximo circuito, pero encontró acomodo en México.
Desde el pasado 4 de junio, Puebla anunció el fichaje del zaguero central, quien firmó un contrato por los próximos tres años.
7. ¿André-Pierre Gignac jugando con el Boca Juniors?
El francés no seguirá su carrera con Tigres tras no haber renovado su vínculo y su futuro es toda una incógnita, manejándose que podría jugar con otro club mexicano, que podría emigrar a la MLS o retornar a su país.
Con respecto a esto, ahora salió el rumor de que el delantero estaría en la mira del Xeneize de Argentina, así lo reportó el diario francés L’Equipe.
8. Efraín Juárez, con equipo de Champions League
Tras haber dejado a los Pumas al obtener el subcampeonato del Clausura 2026, el mexicano tendría la oportunidad de disputar el torneo internacional de clubes más importante de Europa.
El periodista David Faitelson comentó que Efrastóteles dirigirá al Györi ETO de Hungría, el cual disputará los playoffs de la Champions y aunque no lograra avanzar, habría chances de que esté presente en la UEFA Europa League o en la Conference League.
9. Ezequiel Unsain, próximo a marcharse de Aguascalientes
El periodista argentino Uriel Iugt confirmó que el Talleres de Córdoba de Argentina tiene negociaciones muy avanzadas para poderse hacer con los servicios del guardameta argentino de los Rayos del Necaxa.
En estos momentos continúan con los detalles finales y se trataría de una transferencia definitiva.
10. Víctor Guzmán, un nuevo diablo
Tras concluir su préstamo con Pachuca y quedar libre al no renovar su vínculo con las Chivas, el mediocampista estaría cerrado para volverse nuevo refuerzo del Toluca.
De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, El Pocho estamparía su firma por los próximos dos años con la intención de reemplazar al lesionado Marcel Ruiz.
11. Brian Gutiérrez podría dejar el redil
Pese a no consagrarse como un titular en el once de Chivas bajo la dirección técnica del argentino Gabriel Milito, el centrocampista mostró muy buenas condiciones y eso le bastó para ser convocado con la selección mexicana para ir al Mundial.
El mexicoamericano fue titular en el primer duelo de México contra Sudáfrica y rápidamente han surgido los rumores que desde la Ligue 1 de Francia hay dos equipos grandes que buscarían su fichaje: el Olympique de Lyon y el AS Mónaco.
12. ¿Se acabó la etapa de Uros Djurdjevic en Rayados?
El periodista Arath Uva de VAVEL México comunicó que el delantero serbio habría tenido un descontento con el técnico del club, el argentino Matías Almeyda, por eso estaría molesto y la directiva estaría esperando que todo se enfríe para poder hallar una solución.
Pese a esto, la misma fuente explicó que Djuka tendría el deseo de retornar al Atlas, por eso, Monterrey estaría analizando enviarlo a préstamo, aunque además de los Rojinegros el América estaría interesado en adquirirlo.
13. Jordan Carrillo concluyó su estadía con Pumas
Se sabe que el mediocampista se pondrá a las órdenes de Chivas, es por eso que a través de sus redes sociales se despidió de forma emotiva de los auriazules, a los cuales agradeció por haberle ayudado a recuperar su nivel.
El canterano de Santos Laguna, que estaba a préstamo con la UNAM desde el club de la Comarca, se fue en transferencia definitiva.
Próximamente el atacante sinaloense estará sometiéndose a las pruebas médicas para poder firmar por cuatro años con el Rebaño Sagrado.
14. José Hernández fue renovado en el Gallinero
El guardameta de 29 años seguirá ligado al Querétaro, ya que alargó su vínculo, así lo informó el club a través de sus redes sociales.
De este modo, Pepe seguirá compitiendo con Guillermo Allison para ver quién custodiará el arco de los Gallos.
15. Lucas Camilo, la apuesta del Puebla
La Franja dio a conocer en sus redes sociales el fichaje del brasileño de 20 años, considerado una promesa en su país.
El joven mediocampista, formado en el Gremio de su país, llega desde el Botafogo, aparte fue mundialista sub-17 con La Canarinha en el 2023.
16. Juan Pablo Torres se acerca al Necaxa
El periodista colombiano Pipe Sierra dio a conocer que la directiva del Necaxa ha llegado a un principio de acuerdo para cerrar el fichaje del centrocampista cafetalero de 21 años.
El apodado ‘Tatay’ se uniría en transferencia definitiva con un contrato por los próximos tres años, procedente del Atlético Nacional de su país, aunque estuvo a préstamo con el Deportes Tolima.
17. León busca el fichaje de Juan Guevara
César Merlo comunicó que La Fiera trabaja en apuntalar su defensa, así que elegido sería el colombiano del SC Bastia, club que ahora jugará en la tercera división de Francia.
La fuente explicó que las pláticas institucionales ya están en marcha, esperando llegar a buen puerto en los próximos días.
Y aunque el club galo tiene intenciones de ejercer la opción de compra que tiene desde el Fortaleza CEIF de Colombia, dueño de su carta, sus problemas económicos le dan la ventaja a los Esmeraldas para poder adquirir al zaguero.
18. Aldo Rocha dejaría atrás al rojinegro
De acuerdo con fuentes cercanas al Atlas, el capitán y contención de La Academia podría dejar La Madriguera porque no habría llegado a un acuerdo con la nueva directiva para renovar su vínculo.
Debido a esto y antes de que pueda irse gratis en diciembre, los Zorros buscarían venderlo y se habla de que Pumas podría ser una opción.
19. Necaxa anunció el arribo de Christopher Andrade
Tal como lo había adelantado César Merlo, el guardameta de 24 años se convirtió en refuerzo de los Rayos, procedente del Cancún FC de la Liga de Expansión. El trato es un préstamo por un año con opción de compra.
20. Lucas Merolla, amarrado con el Cerro Porteño
La aventura del argentino en México llegó a su fin. Luego de la desaparición del Mazatlán, el zaguero central continuará su carrera con uno de los clubes más grandes de Paraguay, ya que habría acordado un contrato por dos años. Sólo falta el anuncio oficial.
21. Santos Laguna anunció la contratación de Franco Pardo
César Merlo lo había adelantado y por fin se hizo oficial. La semana pasada, los Guerreros de la Comarca dieron a conocer el fichaje del defensa central, procedente del Racing Avellaneda de su país, en una transferencia de dos millones de dólares.
El zaguero estampó su firma por los siguientes cuatro años.
22. Martín Anselmi tendrá una aventura en España
Pese a que su nombre sonó con frecuencia para poder tomar el timón de algún club mexicano, al final, el argentino probará su suerte en LaLiga.
El Elche apostó por sus servicios y le ofreció un contrato por un año con opción a otro más.
23. Mauro Zaleta, de Mazatlán al Necaxa
Tras acabar su préstamo con los Cañoneros, el zaguero central volvió con Cruz Azul, dueño de su pase, sin embargo, siguió sin entrar en planes y ahora vestirá la casaca de los Rayos.
César Merlo informó que el también pivote estará a préstamo por un año, contando con la opción de compra, dependiendo su desempeño en Aguascalientes.
24. David Romero, pretendido en México
Desde Argentina reportan que el delantero argentino del Tigre estaría en el radar de Cruz Azul y Toluca.
De hecho, desde aquella nación indican que La Máquina estaría próxima a iniciar gestiones formales para poder conseguir el fichaje.
25. Luis Quiñones se despediría de México
El extremo derecho habría culminado su etapa en el fútbol mexicano para retornar a su país.
Luego de haber estado los últimos torneos con Pachuca, el extremo derecho tendría todo acordado para unirse al América de Cali, firmando hasta junio del 2027, lo cual sucederá una vez que supere los exámenes médicos de rigor, así lo comunicó Pipe Sierra.
26. Francisco Venegas y Daniel Méndez intercambiarán colores
César Luis Merlo reportó que tanto Pachuca como Querétaro cerraron un intercambio de futbolistas.
Venegas, lateral izquierdo, se pondrá la casaca de los Tuzos, a préstamo por un año con opción de compra.
En el caso de Méndez, delantero guatemalteco, arriba con los Gallos Blancos en igual de condiciones.
27. Atlético San Luis firmará a Rafa Llorente
Del mismo modo, César Merlo notificó que los Colchoneros aztecas habrían cerrado el fichaje del delantero español, que milita en el Alcorcón de su país, club de la cuarta categoría. Los potosinos lo habrían cerrado en venta definitiva y le habrían ofrecido un contrato por dos años.
28. Anthony Lozano es baja con Santos Laguna
A través de sus redes sociales, el cuadro de La Comarca dio a conocer la baja del delantero hondureño, quien militó en el club desde el Apertura 2024 hasta el Clausura 2026.
El equipo le deseo lo mejor al Choco en sus futuros proyectos.
29. Cristian Dájome, también dijo adiós a la Comarca
El extremo izquierdo tampoco entró en planes de los Guerreros, así que se le dedicó un comunicado en las redes sociales.
El colombiano estuvo con Santos Laguna desde el Clausura 2025 y ahora le tocará probar nuevos aires.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.