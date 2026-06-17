Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: 'Pocho', Jiménez, Gutiérrez, Romero, Carrillo, Quiñones, 'Djuka' y más

Mientras se disputa el Mundial 2026 los movimientos de cara al Apertura 2026 de la Liga MX ya han comenzado, con el anuncio de algunos fichajes.



A esto debemos sumar, que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:

1. Atlante continúa anunciando bajas

¡Éxito en lo que siga! Gracias por haber representado al Equipo del Pueblo. pic.twitter.com/Yz5pBi643G — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) June 15, 2026

La semana pasada, los Potros de Hierro dieron a conocer más de diez bajas para su regreso a la Primera División, pero todavía no habían acabado.



El equipo blaugrana ahora le dijo adiós al defensa central Luis Olivas, con experiencia en Primera División tras su paso por Chivas y Mazatlán, así como al también zaguero Luis Basulto.

2. Oscar Jiménez, nuevo arquero del Potro

Tu experiencia en Liga MX será muy importante, Óscar.



¡Bienvenido al Atlante FC! #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/saSAfkxUDG — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) June 16, 2026

Y así como el Atlante anunció bajas, por fin anunció sus primeras altas para su retorno al máximo circuito.



El elegido fue el ex del América, procedente de León, quien ya estuvo bajo la dirección técnica de Miguel Herrera.



El oriundo de Chihuahua cuenta con vasta experiencia porque también ha defendido los escudos de Jaguares, Lobos BUAP e Indios de Juárez.

3. Diogo Bagüi, otro refuerzo azulgrana

Juventud, fortaleza y juego aéreo al servicio de los Potros.



¡A defender con todo al Atlante, Diogo! 🇪🇨 #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/eslgVeMAHV — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) June 16, 2026

Después de haber participado una única vez con Xolos de Tijuana, el ecuatoriano fue fichado por el Atlante.



El formado en el Emelec de su país se desempeña como defensa central y ahora buscará brillar y demostrar su valía con su nuevo club.

4. Rodolfo Pizarro, de regreso a la Bella Airosa

🕺 | Rodolfo Pizarro, futbolista surgido del Alto Rendimiento Tuzo, regresa a casa para integrarse al Club Pachuca para el #Apertura2026https://t.co/GHsgq8ep5G — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 12, 2026

Tras haber estado con Bravos de Juárez, el mediocampista vuelve al club que lo formó, esperando retomar su mejor nivel.



El Joker firmó con los Tuzos del Pachuca por los próximos dos años, con opción de renovar para un tercero.

5. Juan Sigala, a las órdenes de los Bravos

🆕🐎 Del mismo estado. Del mismo sueño. Ahora del mismo escudo.



¡Bienvenido a tu casa, Juan Sigala!



🗞️ https://t.co/UFGmEoLC1H pic.twitter.com/hKUNlZCsBb — FC Juárez (@fcjuarezoficial) June 16, 2026

Juárez le dio la bienvenida al juvenil a través de sus redes sociales.



Como parte de la negociación por Rodolfo Pizarro, el chihuahuense arriba a la frontera en calidad de préstamo con opción a compra desde Pachuca.



El canterano tuzo se desempeña como extremo derecho y ha sido parte de las convocatorias de la selección sub-20.

6. Facundo Almada, de morado a enfranjado

Torre de control 🗣️: aterrizó perfectamente la Avioneta en la Angelópolis 🛬🔵



La Franja te va espectacular, Facu 🤩🤌🏼#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/NOfoNXbSD9 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) June 5, 2026

El argentino no continuó su carrera con el Mazatlán, que dejó su lugar en el máximo circuito, pero encontró acomodo en México.



Desde el pasado 4 de junio, Puebla anunció el fichaje del zaguero central, quien firmó un contrato por los próximos tres años.

7. ¿André-Pierre Gignac jugando con el Boca Juniors?

André-Pierre Gignac | Azael Rodriguez/GettyImages

El francés no seguirá su carrera con Tigres tras no haber renovado su vínculo y su futuro es toda una incógnita, manejándose que podría jugar con otro club mexicano, que podría emigrar a la MLS o retornar a su país.



Con respecto a esto, ahora salió el rumor de que el delantero estaría en la mira del Xeneize de Argentina, así lo reportó el diario francés L’Equipe.

8. Efraín Juárez, con equipo de Champions League

Efraín Juárez | Jam Media/GettyImages

Tras haber dejado a los Pumas al obtener el subcampeonato del Clausura 2026, el mexicano tendría la oportunidad de disputar el torneo internacional de clubes más importante de Europa.



El periodista David Faitelson comentó que Efrastóteles dirigirá al Györi ETO de Hungría, el cual disputará los playoffs de la Champions y aunque no lograra avanzar, habría chances de que esté presente en la UEFA Europa League o en la Conference League.

9. Ezequiel Unsain, próximo a marcharse de Aguascalientes

Ezequiel Unsain | VICTOR CRUZ/GettyImages

El periodista argentino Uriel Iugt confirmó que el Talleres de Córdoba de Argentina tiene negociaciones muy avanzadas para poderse hacer con los servicios del guardameta argentino de los Rayos del Necaxa.



En estos momentos continúan con los detalles finales y se trataría de una transferencia definitiva.

10. Víctor Guzmán, un nuevo diablo

Víctor Guzmán | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Tras concluir su préstamo con Pachuca y quedar libre al no renovar su vínculo con las Chivas, el mediocampista estaría cerrado para volverse nuevo refuerzo del Toluca.



De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, El Pocho estamparía su firma por los próximos dos años con la intención de reemplazar al lesionado Marcel Ruiz.

11. Brian Gutiérrez podría dejar el redil

Brian Gutiérrez | DeFodi Images/GettyImages

Pese a no consagrarse como un titular en el once de Chivas bajo la dirección técnica del argentino Gabriel Milito, el centrocampista mostró muy buenas condiciones y eso le bastó para ser convocado con la selección mexicana para ir al Mundial.



El mexicoamericano fue titular en el primer duelo de México contra Sudáfrica y rápidamente han surgido los rumores que desde la Ligue 1 de Francia hay dos equipos grandes que buscarían su fichaje: el Olympique de Lyon y el AS Mónaco.

12. ¿Se acabó la etapa de Uros Djurdjevic en Rayados?

Uros Djurdjevic | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista Arath Uva de VAVEL México comunicó que el delantero serbio habría tenido un descontento con el técnico del club, el argentino Matías Almeyda, por eso estaría molesto y la directiva estaría esperando que todo se enfríe para poder hallar una solución.



Pese a esto, la misma fuente explicó que Djuka tendría el deseo de retornar al Atlas, por eso, Monterrey estaría analizando enviarlo a préstamo, aunque además de los Rojinegros el América estaría interesado en adquirirlo.

13. Jordan Carrillo concluyó su estadía con Pumas

Jordan Carrillo | Manuel Velasquez/GettyImages

Se sabe que el mediocampista se pondrá a las órdenes de Chivas, es por eso que a través de sus redes sociales se despidió de forma emotiva de los auriazules, a los cuales agradeció por haberle ayudado a recuperar su nivel.



El canterano de Santos Laguna, que estaba a préstamo con la UNAM desde el club de la Comarca, se fue en transferencia definitiva.



Próximamente el atacante sinaloense estará sometiéndose a las pruebas médicas para poder firmar por cuatro años con el Rebaño Sagrado.

14. José Hernández fue renovado en el Gallinero

¡La portería sigue en buenas manos! 🧤



José Hernández continuará bajo los tres palos de los Gallos Blancos.



¡Venga, Pepe! 🐓#Somos442 pic.twitter.com/hVevl0aayr — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) June 13, 2026

El guardameta de 29 años seguirá ligado al Querétaro, ya que alargó su vínculo, así lo informó el club a través de sus redes sociales.



De este modo, Pepe seguirá compitiendo con Guillermo Allison para ver quién custodiará el arco de los Gallos.

15. Lucas Camilo, la apuesta del Puebla

Una joven promesa ha llegado desde 🔥🇧🇷 a La Franja 🔵 ¡Bienvenido, Lucas Camilo! 👊🏼



Estamos listos para ver el talento carioca ⚽️ en la cancha del Cuauhtémoc. 🏟️#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/AIOHvpniMy — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) June 13, 2026

La Franja dio a conocer en sus redes sociales el fichaje del brasileño de 20 años, considerado una promesa en su país.



El joven mediocampista, formado en el Gremio de su país, llega desde el Botafogo, aparte fue mundialista sub-17 con La Canarinha en el 2023.

16. Juan Pablo Torres se acerca al Necaxa

Juan Pablo Torres | Eurasia Sport Images/GettyImages

El periodista colombiano Pipe Sierra dio a conocer que la directiva del Necaxa ha llegado a un principio de acuerdo para cerrar el fichaje del centrocampista cafetalero de 21 años.



El apodado ‘Tatay’ se uniría en transferencia definitiva con un contrato por los próximos tres años, procedente del Atlético Nacional de su país, aunque estuvo a préstamo con el Deportes Tolima.

17. León busca el fichaje de Juan Guevara

🚨OFFICIEL !



Le SC Bastia a levé l’option d’achat de 🇨🇴 Juan Guevara ! 💙🤍



Le défenseur central colombien quitte donc définitivement Fortaleza (D1 🇧🇷) et s’engage avec le club corse jusqu’au 30 juin 2029. ✍️ #mercato #SCBastia pic.twitter.com/Z85briFys6 — Bewww Foot (@Bewww_Foot) June 16, 2026

César Merlo comunicó que La Fiera trabaja en apuntalar su defensa, así que elegido sería el colombiano del SC Bastia, club que ahora jugará en la tercera división de Francia.



La fuente explicó que las pláticas institucionales ya están en marcha, esperando llegar a buen puerto en los próximos días.



Y aunque el club galo tiene intenciones de ejercer la opción de compra que tiene desde el Fortaleza CEIF de Colombia, dueño de su carta, sus problemas económicos le dan la ventaja a los Esmeraldas para poder adquirir al zaguero.

18. Aldo Rocha dejaría atrás al rojinegro

Aldo Rocha | Hector Vivas/GettyImages

De acuerdo con fuentes cercanas al Atlas, el capitán y contención de La Academia podría dejar La Madriguera porque no habría llegado a un acuerdo con la nueva directiva para renovar su vínculo.



Debido a esto y antes de que pueda irse gratis en diciembre, los Zorros buscarían venderlo y se habla de que Pumas podría ser una opción.

19. Necaxa anunció el arribo de Christopher Andrade

El guardameta mexicano Christopher Andrade se une a nuestro equipo. ¡Acompáñanos a darle la bienvenida! 💪#FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/fsnPsfXgK6 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) June 13, 2026

Tal como lo había adelantado César Merlo, el guardameta de 24 años se convirtió en refuerzo de los Rayos, procedente del Cancún FC de la Liga de Expansión. El trato es un préstamo por un año con opción de compra.

20. Lucas Merolla, amarrado con el Cerro Porteño

Lucas Merolla | Sergio Mejia/GettyImages

La aventura del argentino en México llegó a su fin. Luego de la desaparición del Mazatlán, el zaguero central continuará su carrera con uno de los clubes más grandes de Paraguay, ya que habría acordado un contrato por dos años. Sólo falta el anuncio oficial.

21. Santos Laguna anunció la contratación de Franco Pardo

Fuerza física, dominio aéreo y carácter para competir. 🔥💪



Bienvenido a La Laguna, Franco. 🇳🇬⚔️



📰: https://t.co/Kai9AGLGro pic.twitter.com/dVTcwqEEzw — Club Santos (@ClubSantos) June 12, 2026

César Merlo lo había adelantado y por fin se hizo oficial. La semana pasada, los Guerreros de la Comarca dieron a conocer el fichaje del defensa central, procedente del Racing Avellaneda de su país, en una transferencia de dos millones de dólares.



El zaguero estampó su firma por los siguientes cuatro años.

22. Martín Anselmi tendrá una aventura en España

Desde Buenos Aires hasta Elche, para el mundo entero.



¡Bienvenido, Martín Anselmi! 🇦🇷 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) June 13, 2026

Pese a que su nombre sonó con frecuencia para poder tomar el timón de algún club mexicano, al final, el argentino probará su suerte en LaLiga.



El Elche apostó por sus servicios y le ofreció un contrato por un año con opción a otro más.

23. Mauro Zaleta, de Mazatlán al Necaxa

Mauro Zaleta | Jam Media/GettyImages

Tras acabar su préstamo con los Cañoneros, el zaguero central volvió con Cruz Azul, dueño de su pase, sin embargo, siguió sin entrar en planes y ahora vestirá la casaca de los Rayos.



César Merlo informó que el también pivote estará a préstamo por un año, contando con la opción de compra, dependiendo su desempeño en Aguascalientes.

24. David Romero, pretendido en México

David Romero | JOAQUIN SARMIENTO/GettyImages

Desde Argentina reportan que el delantero argentino del Tigre estaría en el radar de Cruz Azul y Toluca.



De hecho, desde aquella nación indican que La Máquina estaría próxima a iniciar gestiones formales para poder conseguir el fichaje.

25. Luis Quiñones se despediría de México

Luis Quiñones | Hector Vivas/GettyImages

El extremo derecho habría culminado su etapa en el fútbol mexicano para retornar a su país.



Luego de haber estado los últimos torneos con Pachuca, el extremo derecho tendría todo acordado para unirse al América de Cali, firmando hasta junio del 2027, lo cual sucederá una vez que supere los exámenes médicos de rigor, así lo comunicó Pipe Sierra.

26. Francisco Venegas y Daniel Méndez intercambiarán colores

Francisco Venegas | Jam Media/GettyImages

César Luis Merlo reportó que tanto Pachuca como Querétaro cerraron un intercambio de futbolistas.



Venegas, lateral izquierdo, se pondrá la casaca de los Tuzos, a préstamo por un año con opción de compra.



En el caso de Méndez, delantero guatemalteco, arriba con los Gallos Blancos en igual de condiciones.

27. Atlético San Luis firmará a Rafa Llorente

Rafael Llorente llega a SLP para unirse al Atlético de San Luis, es el primer refuerzo del cuadro potosino de cara al AP2026. pic.twitter.com/Jc9NDOZOcG — Pau Benavente 🌿 (@pbenaventeg) June 17, 2026

Del mismo modo, César Merlo notificó que los Colchoneros aztecas habrían cerrado el fichaje del delantero español, que milita en el Alcorcón de su país, club de la cuarta categoría. Los potosinos lo habrían cerrado en venta definitiva y le habrían ofrecido un contrato por dos años.

28. Anthony Lozano es baja con Santos Laguna

Comunicado | Antony Lozano



Club Santos Laguna informa que el jugador Antony Lozano termina su etapa con los Guerreros.



📰: https://t.co/rcqy8ELGZu pic.twitter.com/XfL4TK4s5K — Club Santos (@ClubSantos) June 17, 2026

A través de sus redes sociales, el cuadro de La Comarca dio a conocer la baja del delantero hondureño, quien militó en el club desde el Apertura 2024 hasta el Clausura 2026.



El equipo le deseo lo mejor al Choco en sus futuros proyectos.

29. Cristian Dájome, también dijo adiós a la Comarca

Comunicado | Cristian Dájome



Club Santos Laguna informa que el jugador Cristian Dájome finaliza su etapa con la institución.



📰: https://t.co/qDN498SJLP pic.twitter.com/uskbKWN8Np — Club Santos (@ClubSantos) June 16, 2026

El extremo izquierdo tampoco entró en planes de los Guerreros, así que se le dedicó un comunicado en las redes sociales.



El colombiano estuvo con Santos Laguna desde el Clausura 2025 y ahora le tocará probar nuevos aires.