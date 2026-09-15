Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Reynoso, Varini, Schlegel, Jurado, Piña, Contreras, Medina, Veiga y más

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 llegó a su fin la semana pasada, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el 2027.



Del mismo modo, los cambios de timón en los clubes de la Liga MX no están exentos.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Se acabó el paso de Martín Varini en Aguascalientes

¡Ya es oficial, Martín Varini deja de ser técnico de los Rayos! pic.twitter.com/RBn5WZ16dG — LOS RAYOS (@LOSRAYOSN) September 12, 2026

El uruguayo dejó de ser el técnico del Necaxa, luego de los malos resultados cosechados desde el semestre pasado.



El charrúa había sido elegido para comandar el proyecto de los hidrocálidos debido a su buen trabajo al mando de Bravos de Juárez, sin embargo, no tuvo la misma fortuna.

2. Juan Reynoso, el nuevo líder de los Rayos

Aquí cerró una etapa y comenzó otra. Hoy abre una nueva como Director Técnico de nuestro equipo. Juan Reynoso es oficialmente el entrenador de los Rayos del Necaxa. ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚! #HastaElAlmaGrita ⚡ pic.twitter.com/IvkOvCczJ1 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 14, 2026

El Necaxa se movió rápido para conseguir nuevo entrenador eligiendo al peruano, quien ya fue campeón en México al frente de Cruz Azul.



El Cabezón firmó contrato hasta diciembre del 2027, siendo presentado de forma oficial junto a su cuerpo técnico en esta misma semana.

3. Raphael Veiga ya busca opciones

Raphael Veiga | Jam Media/GettyImages

A pesar de que es tomado en cuenta con el América del uruguayo Guillermo Almada, desde Brasil aseguran que el centrocampista ya está negociando con otra escuadra por si los azulcremas no se convencen de comprar su carta.



El portal RTI Esporte reportó que el brasileño está viendo un posible traspaso al Vasco Da Gama debido a que desconoce si el Palmeiras, dueño de su carta, lo seguirá contemplando en caso de que el Ave no se anime a quedarse con él.

4. Stefan Medina cumplirá y se irá

Stefan Medina | Julio Aguilar/GettyImages

El periodista Santiago Fourcade de FOX One, dio a conocer que el colombiano acabara por cumplir su contrato y posteriormente, se marchará a buscar nuevos aires.



A lo largo del último año, el defensa ha sonado con fuerza para irse de Rayados de Monterrey gracias al interés del Atlético Nacional de su país.



Por lo tanto, este semestre será la última aventura del lateral con los regios.

5. Rodrigo Schlegel, el sacrificado rojinegro

¡Muchas gracias por tu pasión defendiendo estos colores, Rodrigo Schlegel!



🗞️: https://t.co/UOGV5NbStM pic.twitter.com/J7iuxKS8yJ — Atlas FC (@AtlasFC) September 12, 2026

Tal como se había adelantado, el argentino fue dado de baja por el Atlas para poder liberar una plaza de No Formado en México para su compatriota Florian Monzón.



Tras 27 partidos con los Zorros, el defensa central fue rescindido de forma anticipada y ahora está como agente libre buscando un nuevo destino.

6. La Franja sorprendió con Heriberto Jurado

🇲🇽 México, país donde:

La tarea se hace la noche anterior.

La maleta se hace antes de salir.

El trámite se hace cuando ya urge.

Y los fichajes… en el último minuto. 😂



Potencia por la banda izquierda y sangre joven 💥 Bienvenido a La Franja, Heriberto Jurado 👊🏻… pic.twitter.com/lXt1ExnYLc — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) September 12, 2026

A pesar de que sonó con fuerza que el extremo volvía a México de la mano de Cruz Azul o Pumas, increíblemente fue Puebla quien logró el fichaje.



El Cercle Brugge de Bélgica cedió al mexicano a préstamo por un año con opción de compra, esperando que eleve su nivel con los camoteros.

7. Los Millonetas firmaron a Santiago Bueno

¡Bienvenido al Club América, Santiago! 🦅



Bueno llega a Las Águilas como préstamo desde @Wolves.#BuenoEsÁguila pic.twitter.com/7afaxiHtEe — Club América (@ClubAmerica) September 11, 2026

El América se puso las pilas casi al final del mercado de fichajes, ya que cerró algunos refuerzos de peso.



Desde Coapa abrieron las puertas al defensa central uruguayo, procedente del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, que lo cedió a préstamo por un año con opción de compra.

8. Santiago Ramos Mingo, el último emplumado

Antes de cerrar el mercado de fichajes, el América logró cerrar un refuerzo importante para la parte baja. El defensa argentino se unió a las Águilas en transferencia definitiva desde el Bahía de Brasil, firmando por cuatro años con opción de extender a uno más.

9. Daniel Piña se volvió bravo

🇨🇱🟢 ¡Bienvenido a la frontera, Daniel Piña!



A defender esta camiseta con carácter, personalidad y mucha bravura.



¡A dejarlo todo por Juárez! 🛡️⚔️



📰 https://t.co/wbN0uf68NJ pic.twitter.com/iImOnqDG4o — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 12, 2026

Pese al mal torneo que ha tenido el cuadro fronterizo, hizo un fichaje más antes del cierre de transferencias. El defensa central chileno arriba a Juárez desde el Audax Italiano de su país, a cambio de 500 mi dólares, firmando un contrato por tres años con opción a uno más.

10. Jaidyn Contreras, la nueva cara felina

Best of luck on loan 🫡



Homegrown Jaidyn Contreras has joined @TigresOficial on loan with an option for a permanent transfer. pic.twitter.com/yPvpP8YDqV — FC Dallas (@FCDallas) September 11, 2026

Tigres registró con el primer equipo al juvenil de 18 años que se desempeña como extremo izquierdo, quien llegó desde el FC Dallas de la MLS de los Estados Unidos. El mexicoamericano nacido en Texas, de padre mexicano y madre hondureña, arribó en cesión por un año con opción de compra y ya entrena con el equipo.