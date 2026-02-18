Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Rodríguez, Cádiz, Arce, Brian, Joveljic, Giakoumakis, Del Prete y más

Aun cuando el mercado de fichajes de la Liga MX ya culminó, los rumores se mantienen en el aire debido a que en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, es por eso que en el Clausura 2026 podríamos ver más cambios, sin olvidar que otros ya piensan a futuro.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Santos Laguna cesó a Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez | Jam Media/GettyImages

El técnico español terminó su aventura en la Comarca de la peor forma: un punto de 18 posibles y en el último lugar cayendo incluso con el Mazatlán, que está viviendo su último semestre en el máximo circuito. Esto también llevó al despido del director de Gestión Deportiva, Braulio Rodríguez.



Mientras tanto, Omar Tapia pasará de la sub-15 al primer equipo de los Guerreros de forma interina.

2. Pachuca perdió a Jhonder Cádiz

Jhonder Cádiz | Hector Vivas/GettyImages

El delantero venezolano no continuará en la Bella Airosa, ya que inició un nuevo desafió en el fútbol de China.



El atacante de La Vinotinto se unió al Wuhan Three Towns, arribando de forma definitiva, firmando por dos años con opción a otro.

3. Mazatlán tendría amarrado a Billy Arce

Billy Arce | NurPhoto/GettyImages

Desde la semana pasada el periodista argentino César Luis Merlo informó que el ecuatoriano, que finalizó su vínculo con el Atlético Nacional de Colombia, sería futbolista de los Cañoneros.



Sin embargo, de acuerdo con otros medios de aquel país, dos conjuntos cafetaleros quieren al delantero: Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo.



Al final, su destino está en el aire.

4. Ali Ávila renovó con Querétaro

Ali Ávila | Jam Media/GettyImages

Hay equipos que están alargando los vínculos de sus futbolistas.



Gallos Blancos optó por seguir contando con el delantero hasta el 2030.

5. ¿América perdería a Brian Rodríguez?

Brian Rodríguez | Jam Media/GettyImages

Luego de sufrir algunas bajas, es casi seguro que la afición azulcrema puso el grito en el cielo al ver que el CSKA Moscú de Rusia se acercó para ver si podía llevarse al extremo uruguayo.



Los rusos pusieron 11 millones de dólares sobre la mesa, así que las Águilas tienen hasta el 19 de febrero para dar su respuesta.

6. ¿Dejan Joveljic, la solución de Tigres?

Dejan Joveljic | Sporting Kansas City/GettyImages

Los universitarios ya no pueden fichar a nadie más para este torneo, pero ya están pensando a futuro, sobre todo por la problemática que han tenido en la delantera.



El periodista turco Ekrem Konur comentó que los felinos están tras los pasos del goleador serbio del Sporting Kansas City de la MLS.



El plan de los regios es ficharlo en el verano, aunque su precio rondaría entre nueve y diez mdd.



El europeo no sólo es centro delantero sino que también es extremo por ambas bandas.

7. Rayados estaría pensando en Giorgos Giakoumakis

Giorgos Giakoumakis | Quality Sport Images/GettyImages

El Diario Récord compartió que el griego estuvo cerca de volver a México de la mano de La Pandilla.



Una vez que el argentino Germán Berterame se marchó del club, Monterrey pensó en el griego, acercándose a Cruz Azul para saber cuánto costaría traerlo de vuelta, ya que deberían romper el préstamo con el PAOK Salónica de Grecia.



Pese a esto, el rotativo asegura que los albiazules mantienen el interés y podrían intentar contratarlo en verano.

8. Atlas perdería a Gustavo del Prete

Gustavo del Prete | Sergio Mejia/GettyImages

Desde Colombia se ha rumorado que el delantero argentino podría dejar a los Rojinegros porque hay dos equipos peleándose por su servicios: el América de Cali y el Atlético Nacional.



Los Diablos Rojos llevarían la delantera porque han avanzado de forma significativa en las negociaciones, pero El Verdolaga estaría tratando de convencerlo de arribar a sus filas.

9. Gabriel Milito, comprometido con Chivas

Gabriel Milito | Simon Barber/GettyImages

El Guadalajara aún recuerda de forma poco grata la traición del argentino Fernando Gago, que negoció a sus espaldas con el Boca Juniors de su país para tomar sus riendas.



Y ahora, ese temor regresó, ya que al parecer, el Independiente Avellaneda de Argentina quiere al Mariscal, sin embargo, este cumplirá con su contrato, así se lo afirmó a los directivos rojiblancos.