Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Sanguinetti, Denzell, González, Reyes, Cervantes, Gutiérrez y Montiel

Estamos a dos jornadas de culminar la fase regular del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX. Posteriormente vendrá la Liguilla y aunque se habló en un principio de un mercado de fichajes para dicha fase debido a que algunos clubes perderán a sus jugadores por la concentración del Mundial 2026, eso no sucederá.



De cualquier forma, varios equipos ya están pensando en el futuro, por lo que los rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026 han dado inicio.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. ¿Diego Reyes dejaría el Gallinero?

Diego Reyes | Sergio Mejia/GettyImages

El defensa central se debe actualmente a los colores del Querétaro, club donde se ha sentido cómodo y porta el gafete de capitán.



El Zancudo firmó por un año con los Gallos Blancos, vínculo que expira en este mismo verano sin que todavía haya acercamientos para extender estadía, aunque posiblemente, la directiva buscará hacerlo una vez que concluya el semestre.

2. Pachuca le niega a Chivas el fichaje de Elías Montiel

Elías Montiel | Jam Media/GettyImages

El juvenil es una de las mejores cartas que tienen los Tuzos, el cual vislumbra una prometedora carrera.



El canterano y capitán de México en el Mundial sub-20 ha sido deseo de varios equipos del fútbol mexicano y uno precisamente es el Rebaño.



Sin embargo, de acuerdo con el periodista René Tovar, los hidalguenses ya le dijeron al Guadalajara que no hay forma de que haya negociación y menos un intercambio por Yael Padilla.



El objetivo del equipo blanquiazul es venderlo entre diez y 12 mdd y que mejor que a Europa.

3. Salen más interesados por Israel Reyes

Israel Reyes | Agustin Cuevas/GettyImages

Ya se sabía que el defensa del América era monitoreado por diversos clubes del Viejo Continente, incluso la semana pasada FOX Sports comentó que la Roma de Italia lo tenía en agenda.



Sobre ese tema, el periodista turco Ekrem Konur soltó más nombres, pues el seleccionado nacional es del agrado del Benfica y el Porto de Portugal, del Sevilla y el Villarreal de España y del Olympique Lyon de Francia.

4. América quiere dar jugadores por Denzell García

Denzell García | Jam Media/GettyImages

Uno de los futbolistas revelación de la Liga MX en el último año es el pivote de Bravos de Juárez, que incluso ha sido convocado por la selección mexicana sin poder sumar minutos.



Gracias a su buen desempeño, el sinaloense está en la mira de las Águilas, las cuales ya hasta tocaron la puerta para poder ficharlo.



El periodista Fernando Esquivel informó que los azulcremas buscaron ceder a Alan Cervantes más dinero, pero los chihuahuenses dijeron no.



Ante esto, los de Coapa dejarían ir al contención ya mencionado más Alexis Gutiérrez, sin saber si los fronterizos aceptarán dicha propuesta, pues no luce muy favorable para ellos.



Al parecer, las negociaciones seguirán en las próximas semanas.

5. Armando González, del gusto del Sporting Lisboa

Armando González | Simon Barber/GettyImages

El fin de semana se compartió que el equipo de Portugal preguntó formalmente por La Hormiga, ya que de acuerdo a su modelo de scouting, es el mejor prospecto sub-23 fuera de Europa, superando a jugadores de Brasil y Argentina.



Si los Leones quieren contratar al delantero de las Chivas tendrían que desembolsar una buena cantidad de dinero porque El Otaku tiene una cláusula de rescisión que arriba a los 15 mdd.



De cualquier forma, el Rebaño no tiene prisa en exportarlo, pues sabe que después del Mundial 2026 su valor podría subir.

6. Javier Sanguinetti, la opción al banquillo del Puebla

Javier Sanguinetti | SILVIO AVILA/GettyImages

Una vez que concluya el semestre es casi un hecho que el español Albert Espigares no seguirá al frente de La Franja, luego de quedar entre los últimos lugares de la tabla.



Sobre eso, el periodista Pepe Hanan compartió que la próxima semana el representante del estratega argentino, Pablo del Río, se reuniría con la directiva, ya que la intención es hacer una apuesta por un nuevo timonel tal como lo hicieron alguna vez con el argentino Nicolás Larcamón.



“Me dicen que Pablo se reunirá con la directiva. La directiva quiere volver a los ‘tiempos de Larcamón’, inversión moderada y competir”, escribió en X.



Entre los clubes que ha dirigido están el Sol de América de Paraguay, el Huachipato de Chile, el Banfield y el Newell’s Old Boys de Argentina.