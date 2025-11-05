Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: 'Tiba', Canales, 'Chofis', 'Chicharito', 'Chicha', Wilke, Mora y más

Está por concluir la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes que se mantienen con vida se preparan para tener un gran cierre y luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Ya alzan la mano por Gilberto Sepúlveda

Se sabe que Chivas ya no contemplaría al defensa central para la siguiente campaña, por eso buscarían utilizarlo como moneda de cambio.



Ante esta situación, ya habría unos clubes interesados en hacerse con sus servicios, al menos así lo reveló el periódico El Universal.



El rotativo compartió que Juárez, Xolos y Mazatlán están dispuestos a hacer un esfuerzo por incorporar al Tiba, aprovechando su experiencia y conocimiento del fútbol mexicano.



El canterano rojiblanco tiene contrato con el Rebaño hasta junio del 2028.

2. Sergio Canales no renovaría con Rayados

El español tiene contrato con Monterrey hasta julio del 2026, pero en sus planes no estaría seguir vistiendo la casaca albiazul porque su deseo sería regresar a España para retirarse, así lo informó el Diario AS México.



La fuente compartió que la directiva regia y el mediocampista han iniciado conversaciones para poder definir su futuro y saber si seguirán contando con sus servicios en el futuro.

3. Alan Pulido está en la mira de Pumas

De acuerdo con el periodista Axel Langle de TVC Deportes, Universidad Nacional analiza la opción de incorporar al delantero de Chivas como agente libre de cara al siguiente torneo. Debido a su pobre rendimiento, el tamaulipeco no sería renovado por el Guadalajara. La segunda etapa del Peluchín en el redil ha dejado mucho que desear.

4. Eduardo López buscaría seguir su carrera en Estados Unidos

La semana pasada se dio a conocer que La Chofis rescindió su contrato con el Pachuca, después de haber tenido poca participación.



Y aunque es temprano para asegurar cuál será su siguiente destino, ESPN notificó que ya anda buscando equipo en la USL Championship, es decir, la Segunda División del fútbol estadounidense. También la semana anterior se informó que podría aventurarse en la liga de Arabia Saudita.

5. Javier Hernández sigue buscando opciones

La segunda estancia de Chicharito en Chivas está acabando de una forma muy triste. Distintos medios informaron que el delantero fue sancionado por no querer participar en la dinámica de los disfraces de Halloween con el resto de sus compañeros, mostrando una mala actitud de compañerismo, algo que ya habría colmado la paciencia de la directiva.



De cualquier forma, ESPN también mencionó que el máximo anotador en la historia de la selección mexicana estuvo tocando la puerta de la Segunda División de Estados Unidos sin tener éxito, pero al mismo tiempo tendría una opción para aventurarse en Australia.



“A la USL fueron a ofrecer al Chicharito y nadie lo quiso. Su otra opción es el fútbol de Australia. La Chofis, veremos, la USL puede que sea su destino, está también en el radar de Arabia Saudita", se comentó en el programa ‘Raza Deportiva’ de ESPN.

6. Buscarían nueva casa para Teun Wilke

El periodista Jesús Bernal de ESPN estableció que la directiva de Chivas está contemplando enviar al delantero a préstamo para que termine de desarrollarse en la Primera División y así, consolidarse.



La misma fuente asegura que el canterano queretano no es del agrado del técnico argentino Gabriel Milito, por eso buscarían cederlo por un año.



El campeón con el Tapatío de la Liga de Expansión tiene contrato hasta el verano del 2026.

7. Tigres estaría analizando el fichaje de James Rodríguez

El periodista Fernando Esquivel reveló que los regios respondieron positivamente al ofrecimiento del mediocampista colombiano, quien no seguiría ligado al León porque no lo renovarían.



El comunicador explicó que la U preguntó condiciones, sin embargo, falta conocer la postura del técnico argentino Guido Pizarro.



El entorno del veterano mundialista siguen buscándole acomodo.

8. Tigres trabaja en la renovación de Diego Sánchez

Fer Esquivel compartió que los universitarios ya están en pláticas para lograr extender el vínculo de su canterano, quien tuvo un buen desempeño en el Mundial sub-20.



Para blindar al Chicha, la U le ofrece mejora en garantías contractuales, además le estarían colocando una cláusula de rescisión a partir de diez millones de dólares.

9. Pablo Barrera podría no retirarse

El pasado domingo fue el partido de despedida del Dinamita, donde incluso puso una asistencia, pero al parecer, sólo habría sido con el Querétaro, club donde ha militado en los últimos años.



De acuerdo con la columna de El Francotirador, del Diario Récord, en la mente del extremo está cerrar su etapa con los Gallos Blancos, pero estaría buscando un nuevo destino porque no quiere dejar de jugar.



Eso sí, el mundialista no encuentra acomodo en ningún lado, ahora sí optaría por el retiro.

10. Benjamín Mora, resignado con quedar fuera de Querétaro

Si bien Gallos Blancos aún tiene leves esperanzas matemáticas de meterse al Play-In, el técnico dejó en claro su postura al decir en conferencia de prensa que posiblemente no se le vuelva a ver en el banquillo queretano para el siguiente semestre.



“Sólo soy una herramienta para que ellos (los jugadores) puedan favorecer a su afición. Queda un partido más, probablemente ya no me vuelvan a ver. Iré a otro club, probablemente. Labor cumplida. No ha habido acercamiento ni respuesta, yo vivo el presente y tengo cinco días para trabajar con el grupo de jugadores”, indicó El Malayo.