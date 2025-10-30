Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Varini, Gago, Joao, Barrera, Luciano, Borja, Ozziel, Helinho y Paunovic

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título. Sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Pablo Barrera se despide del fútbol este domingo

Tras casi 20 años de carrera como futbolista profesional, El Dinamita se prepara para decirle adiós a la afición este domingo 2 de noviembre cuando Querétaro reciba la visita de Mazatlán en la Fecha 16.



“Cada minuto en la cancha fue un sueño hecho realidad, luchamos, caímos y nos levantamos, pero siempre juntos. Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo. Quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con la afición. Mi último partido. Nos vemos en casa”, indicó el extremo mundialista a través de sus redes sociales.

2. Luciano Neves como reemplazo de James Rodríguez

En la semana se dio a conocer que León no renovaría el contrato del mediocampista colombiano, pero la directiva no pierde el tiempo y hasta tendría en mente quién podría ocupar su lugar.



De acuerdo con el portal brasileño RTI Esporte, la opción es el delantero brasileño del Sao Paulo de Brasil, que también puede desarrollarse como mediocentro ofensivo y extremo derecho, aparte cuenta con experiencia europea y con la selección sub-23.

3. Miguel Borja vuelve a sonar en México

Cada mercado de fichajes, el delantero colombiano del River Plate de Argentina suena para llegar al fútbol azteca, sin que se haya sucedido.



Sobre ello, el periodista argentino Sebastián Srur informó que América, Cruz Azul y Tigres ya llevaron a cabo los primeros contactos para conocer las condiciones contractuales del Colibrí.

4. Ozziel Herrera levanta interés en Europa

El periodista Erick López de TUDN comunicó que el extremo izquierdo de los Tigres es seguido de cerca por un equipo de Portugal, además la MLS tampoco lo ve con malos ojos, tanto que dos clubes lo tienen en el radar.



De cualquier forma, el canterano rojinegro tiene contrato con los regios hasta el 2027. Si quieren sacarlo de San Nicolás de los Garza, los interesados tendrían que presentar una gran oferta.

5. ¿Fernando Gago por Martín Varini en Necaxa?

Necaxa ya tiene al reemplazo de Fernando Gago 🧐⚡🔜



De acuerdo a Récord, Gago se irá al finalizar el torneo y están por cerrar a Martín Varini. El técnico uruguayo no renovará contrato con Juárez 📝❌ pic.twitter.com/svHhGZ1jAs — AS México (@ASMexico) October 30, 2025

El regreso del técnico argentino a México no fue para nada bueno, ya que los Rayos marchan penúltimos de la clasificación, a nada de quedar eliminados del certamen.



Y aunque varias veces se ha dictaminado que la directiva tenía plena confianza en su proyecto, todo se está desmoronando y al acabar el torneo, le darían las gracias, pues hasta tendrían a su reemplazo, al menos así lo informó el Diario Récord.



El rotativo reveló que el estratega uruguayo de los Bravos de Juárez ya tendría todo arreglado para llegar al banquillo hidrocálido, pues acaba su contrato con los fronterizos en diciembre del 2025 y este nomás le dio largas a los de pantalón largo con la renovación porque la oferta de Aguascalientes es muy grande como para dejarla pasar.

6. André Jardine sigue queriendo a Helinho Castro

Desde antes que el brasileño llegara al fútbol mexicano, el director técnico del América lo había pedido al conocerlo bien, sin embargo, no le cumplieron su deseo.



El periodista Carlos Ponce del Diario Récord compartió que el cuadro azulcrema podría hacer un nuevo intento por el extremo en el mercado de invierno, pero de entrada luce difícil que Toluca quiera soltarlo.

7. Joao Pedro sería buscado por tres clubes

El delantero del San Luis está empatado en la cima del liderato de goleo con el portugués Paulinho Dias del Toluca, gracias a sus once anotaciones.



Debido a ello, el brasileño ya está en el radar de algunos equipos, así lo comunicó el periodista Luis Castillo del Diario Récord.



“Tres equipos ya levantaron el teléfono para preguntar si Atlético de San Luis tiene la intención de dejarlo libre y negociar a Joao Pedro”, comentó en el programa de YouTube, RÉCORD+ EN VIVO.



El más interesado es Rayados de Monterrey, que ya hizo su primer contacto, mientras América y Cruz Azul tampoco bajan la mano pensando en mejorar su ofensiva.

8. Veljko Paunovic se alistaría para un nuevo reto

El nombre del serbio sonaba para volver a México luego de ser despedido por el Real Oviedo de España, sin embargo, eso no pasaría por ahora.



De acuerdo con medios de su nación, El Mago será nombrado nuevo director técnico de la selección de Serbia, que buscará su repechaje para el Mundial frente a Albania.