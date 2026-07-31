Últimas noticias de fichajes de las Chivas: Gutiérrez aún es buscado en Europa; Sepúlveda pasó a la UdG y más

El Guadalajara ya logró su primera victoria del Apertura 2026, de la Liga MX, tras haber vencido de último minuto a Juárez en el Estadio Akron, con una diana de Roberto Alvarado, a pase de Ricardo Marín. Eso le ha dado tranquilidad al técnico argentino Gabriel Milito, quien ha podido utilizar a sus dos fichajes del semestre: Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.



Difícilmente habrá más fichajes en el Rebaño Sagrado porque tienen completas cada una de sus líneas, pero aún así continúan las salidas, recordando que la semana pasada se hizo oficial el préstamo de Gilberto Sepúlveda a Bravos, además otros como el mexicoamericano Fidel Barajas fue colocado en el Monterey Bay de la USL Championship de los Estados Unidos.



Sumado a ello, se debe recordar que en el redil están atentos a las ofertas que podrían llegar desde el Viejo Continente debido al buen presente que atraviesan algunos de sus jugadores como El Piojo, Brian Gutiérrez, Raúl Rangel, Armando González, Hugo Camberos, entre otros más.



Aquí están las últimas noticias de fichajes de las Chivas:

1. Jorge Guzmán no llegó al primer equipo, pero sí a Europa

Jorge Guzmán 🇲🇽 signs for FK Željezničar.



The 22-year-old left midfielder joins on a 2+1 year deal. 🔵 pic.twitter.com/IJr6AxJdsM — PLBiHUpdates (@PLBiHUpdates) July 30, 2026

Tras haber estado con el Tapatío, filial del club rojiblanco en la Liga de Expansión, el extremo izquierdo de 22 años se marchó a Bosnia y Herzegovina para ponerse la casaca del FK Zeljezniçar Sarajevo.



Pese a haber sido una pieza importante con el cuadro de la Liga de Plata, registrando dos goles y siete asistencias en 28 compromisos, su oportunidad para estar en el máximo circuito no llegó y ahora vivirá una aventura del otro lado del charco.

2. Siguen pretendiendo a Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Simon Barber/GettyImages

Antes de arrancar el Mundial, se ventiló que el mediocampista había despertado el interés de Europa. Y aunque su participación en la Copa del Mundo fue de más a menos, el periodista argentino César Luis Merlo reveló que el interés por el mundialista se mantiene desde Francia, ya que el Olympique de Lyon y el AS Mónaco lo siguen de cerca.



Supuestamente, existe la posibilidad de que el futbolista dé el salto al Viejo Continente en este mismo mercado de fichajes.

3. Leonardo Sepúlveda, a buscar consolidación con la UdG

A partir de este momento, @leosepulveda01 portará estos colores 🟨⬛️🟥 para defender este ESCUD🦁.



¡Le damos la bienvenida a nuestro nuevo #RefuerzoMelenudo!



⚽️ Defensa Lateral / Central

🇲🇽 2️⃣5️⃣ Años pic.twitter.com/30nc0DUXUm — Leones Negros de la UdeG (@LeonesNegrosCF) July 30, 2026

Tras no ver muchos minutos con las Chivas en tres años por diferentes razones como constantes lesiones y poca confianza de parte del cuerpo técnico, el defensa emprenderá una nueva aventura en la Liga de Expansión con los Leones Negros.



El lateral izquierdo mexicoamericano tendrá una nueva oportunidad de mostrar su valía y relanzar su carrera tras haber llegado en la era del español Fernando Hierro como director deportivo del Rebaño Sagrado entre el 2022 y 2024.