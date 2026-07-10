Últimas noticias de fichajes de las Chivas: Landon Zúñiga y Gio Valencia, apuestas a futuro; ¿ofertas desde Europa?

Tal parece que Chivas está completamente listo para encarar el Apertura 2026, de la Liga MX. La adquisición de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, sumado al regreso de Luis Gabriel Rey, han sido las únicas piezas que la directiva rojiblanca ha requerido para darle seguimiento al proyecto del técnico argentino Gabriel Milito.



Y aunque no estuvieron en el arranque de la pretemporada, el cuerpo técnico sabe que cuenta con los cinco mundialistas que estuvieron con México en la Copa del Mundo: Raúl Rangel, Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Luis Romo.



Anteriormente, ya se había explicado que la directiva no tiene ninguna intención de hacer más fichajes, a menos que algún futbolista importante saliera de la institución, mientras Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias son los dos señalados para marcharse de un instante a otro.



Por ello, no ha habido muchos reportes sobre posibles fichajes del Rebaño Sagrado, aunque sí están pensando a futuro.

1. Landon Zúñiga, otra pieza rojiblanca pensando a futuro

🚨🔍: #𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐃𝐎 | Aunque aún no se ha hecho oficial, el juvenil 𝗟𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻 𝗭𝘂́𝗻̃𝗶𝗴𝗮 reveló en sus redes sociales que firmó su primer contrato oficial con Chivas. El joven delantero (que también juega de extremo izquierdo, se sumará a los filas rojiblancas… [+] pic.twitter.com/kTQqqdGO8d — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) July 8, 2026

El periodista argentino César Luis Merlo reportó que Chivas sumó a sus filas al mexicoamericano, quien se integrará al Tapatío, filial del equipo en la Liga de Expansión.



El extremo de 18 años llega en calidad de libre tras haber salido del Atlanta United de la MLS, firmando un contrato por tres años.



El atacante tuvo buenas referencias y por eso la directiva apostó por su talento, que podría llevarlo más adelante al primer equipo.

2. Giovanny Valencia, también aterriza en el redil

🚨✅: #𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐀𝐃𝐎 | 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝘆 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮, talentoso centrocampista de 17 años, ha firmado un acuerdo para sumarse a las filas de Chivas. El México-estadounidense pasó sus primeros años formativos en el Montclair Boys Soccer en Nueva Jersey y ahora llega… pic.twitter.com/80csexOcVd — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) July 10, 2026

El Guadalajara sigue apostando por el talento de doble nacionalidad, algo que le ha funcionado, pensando en el caso de Efraín Álvarez, Richard Ledezma y Daniel Aguirre.



A través de las redes sociales se pudo ver al mexicoamericano portando la indumentaria rojiblanca y a la vez, su hermana habría confirmado que el mediocampista se unió al Rebaño Sagrado de forma oficial, aunque también iniciaría en el Tapatío.



“Giovanny es un centrocampista con una impresionante presencia física, una fuerte habilidad técnica y la visión de seguir adelante y dictar el ritmo del juego”, así lo definió su agencia, Ocelot Academy, por la cual también pasó el reciente fichaje Jonathan Pérez.



Previamente, el juvenil se formó en el Montclair Boys Soccer de Nueva Jersey, antes de venir a México, tocando primero la puerta del Pachuca.

3. A la espera de ofertas por Raúl Rangel y Armando González

La Hormiga es consolada por El Tala tras la eliminación de México | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con el periodista Jesús Bernal de ESPN, desde el Rebaño estarían conscientes de que ambos jugadores estarían en mente de algunos clubes europeos tras el Mundial.



“El Tala Rangel hizo un gran Mundial y sí, están esperando en Chivas que llegue algo por él. La otra, me dicen que también esperan, y ahí si no tengo equipo ni nada, es por Hormiga González. No hay oferta por ninguno, pero si llegara algo, le darían causa”, dijo el comunicador en su canal de YouTube.



Ahora bien, El Tala sí fue titular y marcó historia al dejar su valla en cero durante los primeros cuatro partidos, pero La Hormiga fue tratado injustamente recibiendo apenas 14 minutos ante Sudáfrica, aunque con lo hecho en la liga local se sabe que captó el interés del otro lado del charco.

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