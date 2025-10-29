Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Águila, Rotondi, Sánchez, James, Dávila, Lichnovsky, Guido, Helinho y más

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título. Sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Cruz Azul alargó el vínculo de Carlos Rotondi

Rodolfo Rotondi renueva con La Máquina para seguir dejando el alma en cada partido. 💙



Entrega, sacrificio y compromiso dentro y fuera de la cancha. 🔥



¡A seguir construyendo historia juntos! #Rodo2028 #AzulDePorVida pic.twitter.com/chK5112LQ7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 24, 2025

El argentino es uno de los jugadores más cumplidores de la institución cementera, por ello, tuvo más que merecida su renovación con La Máquina.



El lateral izquierdo recibió una mejora salarial y estará con ellos hasta junio del 2028, así lo informó el club el pasado fin de semana.

2. Eduardo Águila, de nuevo en la mira de Chivas

Eduardo Águila | Sergio Mejia/GettyImages

Con la lesión de Diego Campillo y la poca confianza que le tiene el técnico argentino Gabriel Milito a los otros defensores, la directiva buscaría reforzar dicha zona con el elemento del San Luis.



A través de su canal de YouTube, el periodista Alex Ramírez de TV Azteca y El Universal informó que el Guadalajara habría comenzado a hablar con los potosinos para saber las condiciones de venta del central, a quien ya se buscó en el pasado mercado de fichajes, incluso el Rebaño Sagrado daría a cambio a Gilberto Sepúlveda o Luis Olivas para lograr su objetivo.



“Entre Olivas, entre Tiba podría darse un intercambio para que Águila pueda venir en adquisición en derechos federativos al cien por ciento para el Guadalajara. Es uno de los objetivos que tiene la directiva, apuntalar la defensa central. Las pláticas quedaron en muy buenos términos", explicó.

3. Helinho Castro podría ser la primera baja de Toluca

Helinho | Vincent Carchietta/GettyImages

Pese a que los Diablos Rojos aspiran a convertirse en bicampeones del fútbol mexicano, eso no impide que haya dudas en la plantilla.



A través de AD Noticias, el periodista Juan Carlos Cartagena de Televisa Deportes dio a conocer que la directiva duda sobre el rendimiento del atacante brasileño debido a sus constantes lesiones, así que estas últimas semanas tendrá que demostrar su valía o le buscarían salida en el mercado de invierno.

4. Mateusz Bogusz se mantendría en Cruz Azul

Mateusz Bogusz | Azael Rodriguez/GettyImages

Apenas la semana pasada, el periodista Fernando Esquivel compartió que el polaco se perfilaba para salir de La Noria, sin embargo, Adrián Esparza de TUDN aseguró que el mediocampista no estará transferible en el mercado invernal, ya que la directiva tiene plena confianza en sus servicios.



A pesar de eso, la fuente explicó que el europeo ha puesto a su agente a buscarle ofertas en Europa o la MLS porque quiere volver a ser considerado por Polonia para el Mundial 2026.

5. América una vez más intentaría ir por Guido Rodríguez

Guido Rodríguez | Richard Pelham/GettyImages

Si hay un jugador que dejó un grato recuerdo en Coapa ese es el argentino, así que las Águilas buscarían de nuevo ir por su fichaje, al menos así lo informó Azteca Deportes.



El presente del pivote con el West Ham United de Inglaterra no es muy alentador, así que los azulcremas tratarían de sacar provecho de ello.



No obstante, lo que frenaría todo es el tema del salario, además los Millonetas tendrían que liberar primero plazas de No Formados en México.

6. Jorge Sánchez habría renovado con Cruz Azul hasta el 2028

Jorge Sánchez | Francisco Vega/GettyImages

A pesar de las constantes críticas por su rendimiento, el lateral derecho habría extendido su vínculo con La Máquina, según los reportes de diferentes medios como el periodista Fernando Esquivel.



En un supuesto acuerdo de palabra, el mundialista recibió una mejora salarial, aparte fue blindado ante el interés de otros conjuntos, sin dejar de lado que le pusieron una cláusula de rescisión de 13 millones de dólares.

7. Víctor Dávila e Igor Lichnovsky saldrían de Coapa

Víctor Dávila e Igor Lichnovsky | Jean Catuffe/GettyImages

A través de su columna del Diario Récord, El Francotirador aseguró que los dos chilenos serán los sacrificados del América para liberar cupos de No Formados en México.



“Se notó que hay extranjeros que no pesan o les pesa ser titulares, así que en el análisis de los refuerzos ya están apuntados en la lista los primeros dos para hacer hueco a fichajes internacionales, dos compatriotas curiosamente”, se pudo leer.



Ya veremos si es verdad que le dan las gracias al delantero y al defensa.

8. James Rodríguez pondrá fin a su historia con León

James Rodríguez | Jam Media/GettyImages

Diferentes medios como el periodista argentino César Luis Merlo señalaron este martes que los Panzas Verdes no renovarían el contrato del colombiano que culmina en el mes de diciembre.



El periodista Francisco Montes indicó que esto lo podrían aprovechar algunos clubes para llevarse al mediocampista, entre ellos, América y Tigres, sin olvidar a los de la MLS como el New York City FC, el Chicago Fire y el Orlando City.



La partida del mundialista cafetalero podría hacerse oficial en las próximas semanas porque se ve complicado que La Fiera pueda acceder al Play-In.