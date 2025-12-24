Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Carrillo, Leone, Di Yorio, Gruezo, Vegas, Bullaude, Alcalá, Mustre y más

El Apertura 2025 concluyó con el bicampeonato del Toluca, así que desde ahora ya arrancó la cuenta regresiva para el próximo Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, donde los escarlatas buscarán hacerse con el tricampeonato.



Ya con el semestre terminado, todos los clubes están pensando en cómo armarse, así que se han dado a conocer altas, bajas y renovaciones, aparte los rumores de fichajes van en aumento.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa rumbo al C2026:

1. Néstor Araujo interesa a León

De acuerdo con el periódico El Universal, La Fiera buscaría sacar al defensa central del América, ya que no entra en planes, aparte que no vería con malos ojos cambiar de aires.



“El central mexicano no ve con malos ojos marcharse a León, equipo que está en reestructuración y ya mostró interés en sus servicios”, se pudo leer.

2. Inter Miami querría llevarse a Ángel Correa

Desde el podcast ‘Raza Deportiva’ de ESPN, se mencionó que Las Garzas tendrían pensado hacerse con el delantero argentino.



Sin embargo, no sería sencillo para el equipo de la MLS porque el campeón del mundo tiene contrato hasta el 2030 y según varias fuentes tiene un salario de cuatro millones de dólares anuales, por lo que la oferta tendría que ser bastante jugosa.

3. Hay competencia por Edwuin Cetré

Supuestamente, el extremo es uno de los intereses del Cruz Azul, pero hay otros equipos que apostarían por su fichaje.



El colombiano dejará a Estudiantes de La Plata de Argentina, así que su futuro estaría entre diferentes destinos: el Botafogo de Brasil, además del Sevilla y el Rayo Vallecano de España.

4. Elías Montiel se mantendrá en Pachuca

La semana pasada se rumoró que el mediocampista del Pachuca podría unirse al Real Oviedo de España porque pertenece al mismo Grupo Pachuca, sin embargo, el presidente del corporativo, Jesús Martínez, ya desmintió dicha información y confirmó que el canterano continuará en las filas de los Tuzos.

5. Jordan Carrillo se une a los Pumas

Universidad Nacional acaba de dar una de las grandes sorpresas del mercado porque ha logrado cerrar al mediocampista de Santos Laguna, del que se hablan cosas maravillosas porque ha pasado por todos los procesos de selección nacional.



El también extremo arriba en transferencia definitiva desde la Comarca y firmará por cuatro años con opción a uno más, así lo reportó el periodista argentino César Luis Merlo.



El canterano lagunero ya arribó a la Ciudad de México listo para reportar con los felinos, quienes gastaron 1.5 millones de dólares para obtenerlo, así lo dijo el periodista Fernando Esquivel.

6. Mateusz Bogusz, dispuesto a hacerse a un lado en Cruz Azul

El polaco no está para nada contento en La Máquina Celeste, por eso desde hace meses se habla de su partida y de los posibles equipos a los que podría llegar.



El mediocampista sabe que no entra en planes y no tiene problemas en dar facilidades para que pueda marcharse, de acuerdo con Fer Esquivel, así que en lo que encuentra acomodo no sería registrado con el primer equipo para el Clausura 2026.

7. Sebastián Vegas vuelve a México con León

El defensa y lateral estaba prestado con el Colo-Colo de su país, pero tuvo que regresar para reportar con Rayados, dueño de su carta, donde no tuvo cabida y por eso se le halló acomodo a la brevedad.



Fer Esquivel reportó que El Cacique no pudo ejecutar la opción de compra por el chileno, razón para que Monterrey lo mandara a préstamo con La Fiera, por un año y con opción de compra.



El andino ya está viajando a México para reportar con los Esmeraldas.

8. Mazatlán pierde a Daniel Gutiérrez

Con la pronta desaparición del equipo morado, más jugadores están abandonando y ahora se trató del guardameta.



Fer Esquivel informó que el capitán de los Cañoneros se unirá al Puebla, que pagó un millón de dólares por su carta.



El arquero firmará por tres años con opción a uno más.

9. Ezequiel Bullaude, de Xolos a Santos Laguna

Los Canes Aztecas están realizando sus primeros movimientos de cara al siguiente semestre.



César Merlo ha dado a conocer que el mediocentro argentino se pondrá a disposición de los Guerreros, ya que los fronterizos lo han cedido a préstamo por un año con opción de compra, la cual es obligatoria en caso de cumplir ciertos objetivos.

10. Se complicó el tema Diber Cambindo con León

Aunque se daba por hecho que el tema estaba cerrado, ya comenzaron las trabas. El colombiano iba a pasar del Necaxa a León, pero el pase se vio frenado por diferencias en los términos finales de la transferencia, así como por la intervención del representante del delantero, Sebastián Olarte, lo que provocó que no pudiera incorporarse de inmediato a la pretemporada de los Esmeraldas.



Sin embargo, tal parece que todo ha quedado destrabado y el romperredes sí se unirá a La Fiera, que habría pagado 4.5 mdd.



Al mismo tiempo, Cruz Azul se verá beneficiado por ser dueño de la carta del cafetalero, recibiendo un monto cercano a los 2.7 mdd.

11. Tigres despidió a Sebastián Córdova

Luego de haber sido borrado la mayor parte del campeonato, al fin, los felinos dieron a conocer la salida del centrocampista, que ahora queda como agente libre.



A través de sus redes sociales, la U de Nuevo León publicó un video para recordar los grandes momentos que vivió el atacante en la institución.



De acuerdo con el Diario Récord, Toluca ha iniciado negociaciones para hacerse con el medallista olímpico.

12. Pumas se reforzó con Tony Leone

El defensa central Antonio Leone ya es Puma. 🤩



Luego de no ver mucha actividad con Rayados de Monterrey, el defensa de 21 años tendrá oportunidad de mostrarse.



Universidad Nacional hizo oficial el fichaje del también lateral mexicoamericano, en una operación que consta de un préstamo por un año con opción de compra.

13. Anderson Duarte fue fichado por San Luis

El tema del uruguayo ya se conocía desde hace semanas, pero hasta ahora los Tuneros hicieron oficial su contratación.



El extremo derecho terminó su préstamo con Mazatlán, pero Toluca, dueño de su carta, lo ha mandado cedido por un año con opción de compra.

14. Santos Laguna anunció a Lucas Di Yorio

Hambre de carácter y ADN competitivo. 💪🔥

Lucas Di Yorio llega a La Laguna en transferencia definitiva para reforzar el ataque Guerrero. 🇳🇬⚔️



El ítalo-argentino vivirá una nueva aventura en el fútbol mexicano.



Los Guerreros hicieron oficial el fichaje del delantero desde el Athletico Paranaense de Brasil, que lo tuvo cedido con la Universidad de Chile.



El romperredes ha firmado un contrato por los próximos tres años.

15. Carlos Gruezo, refuerzo de Santos Laguna

Fuerza, equilibrio y experiencia internacional. 💪🇪🇨

Carlos Gruezo ya viste de verde y blanco. 🇳🇬



¡Bienvenido a casa! ⚔️🔥



Los Guerreros anunciaron al ecuatoriano de 30 años como su tercer refuerzo para el nuevo semestre.



El pivote llegó como agente libre tras haber estado defendiendo la causa de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador.



El dos veces mundialista, que militó en dos clubes de Alemania, arriba para aportar experiencia y liderazgo en un equipo golpeado.

16. Nicolás Vallejo está cerrado con León

Independiente Avellaneda de Argentina hizo oficial la transferencia del extremo derecho argentino a los Panzas Verdes, guardando un porcentaje por una futura venta.



En la negociación se vio involucrado el mediocampista argentino Luciano Cabral, con El Rojo obteniendo el 90 por ciento de su ficha.



Y ahora sólo falta que Chaco viaje a México para unirse a los Esmeraldas.

17. Alex Alcalá a reivindicarse en Querétaro

De California a Manchester y de Manchester a Querétaro…



Su talento llamó la atención en muchas partes del mundo y ahora llega al Azul y Negro para darlo todo por la Q en el pecho.



El mediocentro pertenece al City Football Group, pero en este año Pumas lo rechazó en sus filas.



El periodista italiano Fabrizio Romano había dado a conocer que el mexicoamericano estaba a una firma de unirse a Gallos Blancos, lo cual ocurrió porque ya fue anunciado de forma oficial a través de sus redes.



De este modo, esperan que el seleccionado nacional en diferentes categorías inferiores pueda acabar de proyectarse y desarrollarse en el máximo circuito, pues a pesar de tener apenas 20 años está pensado para que juegue en el primer equipo.

18. Puebla fichó a Eduardo Mustre

La Franja confirmó la incorporación del delantero mexicano, que llega desde las Fuerzas Básicas de los Tuzos del Pachuca.



El atacante ha pasado por todas las categorías inferiores de los hidalguenses. Es el segundo refuerzo del equipo.

19. Se asustaron con el sueldo de Erick Gutiérrez

Se sabe que El Guti no entra en planes de Chivas, por eso le estarían buscando acomodo.



De acuerdo con el Diario AS México, el San Diego de la MLS, además del Pachuca y Cruz Azul, se acercaron para preguntar las condiciones del mediocampista, pero en cuanto supieron cuánto gana, se hicieron a un lado.



“Los tres clubes se fueron de espalda con el sueldo de Erick en Chivas y esa es la gran bronca. Dos clubes se bajaron de la contienda rápidamente porque es impagable”, se pudo leer en el rotativo.

20. Cruz Azul compró a Jorge Rodarte

César Merlo reportó que La Máquina le comunicó a Mineros de Zacatecas, de la Liga de Expansión, que hará uso de la opción de compra para hacerse con el defensa central de 21 años, que firmará un contrato a largo plazo.

21. Puebla quiere a dos celestes

El periodista Carlos Córdova informó que La Franja estaría pensando en dos elementos de Cruz Azul para reforzarse.



Se trata del delantero Mateo Levy y el mediocampista Jaziel Mendoza.



De concretarse, esto sería una buena experiencia para los dos juveniles.

22. Necaxa ofertó por Williams Alarcón

Bolavip informó que los Rayos enviaron una oferta formal a los Xeneizes para hacerse con el volante chileno, pero fue rechazada.



La intención era lograr un préstamo con opción de compra por el 50 por ciento del pase, la cual fue considerada como insuficiente.