Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Juninho, Domínguez, Salinas, Aquino, Fonseca, Aceves, Díaz, Di Yorio y más

El Apertura 2025 concluyó con el bicampeonato del Toluca, así que desde ahora ya arrancó la cuenta regresiva para el próximo Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, donde los escarlatas buscarán hacerse con el tricampeonato.



Ya con el semestre terminado, todos los clubes están pensando en cómo armarse, así que se han dado a conocer altas, bajas y renovaciones, aparte los rumores de fichajes van en aumento.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa rumbo al C2026:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Juan Pablo Domínguez, nuevo refuerzo de León

Juan Pablo Domínguez | Agustin Cuevas/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo reportó que el extremo derecho del Toluca será parte de los Panzas Verdes, luego que alcanzaran un acuerdo para la compra definitiva de su pase.



Ambos equipos ya están intercambiando documentos y una vez completado el trámite, el atacante escarlata firmará su contrato para incorporarse a la pretemporada esmeralda.

2. Querétaro busca a Francisco Salinas

El lateral de #CoquimboUnido Francisco Salinas (26) tiene una importante propuesta de #Queretaro para sumarse a las órdenes del ex DT pirata, Esteban González. En el campeón chileno disputó 39 partidos durante 2025 y anotó 8 goles. pic.twitter.com/MGI2RWj7VP — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) December 20, 2025

Desde Chile se dio a conocer que el lateral derecho del Coquimbo Unido ha recibido una importante propuesta de Gallos Blancos, a petición del técnico chileno Esteban González.



En este 2025, el chileno disputó 39 partidos con el actual campeón del fútbol andino, aportando ocho anotaciones.

3. Pumas anunció el fichaje de Juninho Vieira

Bem-vindo Juninho 🐾🇧🇷



Desde Brasil a Ciudad Universitaria, delantero que se integra a Pumas para reforzar el ataque. 🥅⚽️



¡Mucho éxito y bienvenido a la familia auriazul! ⚽💙💛#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Q61D2crqhS — PUMAS (@PumasMX) December 21, 2025

Desde la semana pasada se había informado sobre el interés de Universidad Nacional por fichar al delantero brasileño, lo cual ya es oficial.



Este sábado, los auriazules dieron a conocer que el sudamericano jugará con ellos el Clausura 2026, arribando desde el Flamengo de Brasil por cinco millones de dólares, firmando un vínculo hasta el 2028 con opción a renovar por un año más.



Se trata del segundo fichaje más caro en la historia del club felino.

4. Javier Aquino, dolido por su salida de Tigres

𝗚𝗮𝗿𝗿𝗮, 𝗖𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻, 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗶𝗹 𝗧𝗶𝗴𝗿𝗲. Lo entendiste todo, 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗻𝗼. pic.twitter.com/sxgTX4GCxz — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 21, 2025

Este sábado y entre lágrimas, el extremo sorprendió al anunciar con un video en sus redes que quedó fuera de la institución, ya que no quisieron renovarlo, alegando que no estaría en un lugar donde no es querido.



Horas más tarde, el club anunció a través de un video su partida, indicando que quedará como una leyenda del equipo por todo lo conseguido.

5. Grupo Pachuca aún se aferra a Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco | Rodrigo Valle/GettyImages

Hace unas semanas, se había informado que el corporativo mexicano estaba interesado en el defensa central del Independiente Avellaneda de Argentina, algo que se mantiene hasta ahora.



César Merlo compartió que el argentino está cerca de ser elemento del Grupo Pachuca, sin embargo, no sería para jugar con el Pachuca o León sino para que sea enviado al Real Oviedo de España, que también pertenece al corporativo. La oferta ronda los ocho millones de dólares por el 70 por ciento del pase.



Se siguen sosteniendo reuniones entre los directivos para destrabar la diferencia económica y definir el futuro del zaguero.

6. Habría un acuerdo entre Cruz Azul y Miguel Borja

Miguel Borja | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Diferentes medios como César Merlo y el periodista colombiano Pipe Sierra han confirmado que el colombiano se pondrá la elástica celeste.



El delantero colombiano firmaría por dos años, luego de quedar como agente libre tras no renovar con el River Plate de Argentina.



El Colibrí viajaría a México la próxima semana para realizar los exámenes médicos y después firmar con La Máquina.

7. Nico Fonseca dejará León para jugar en España

Nico Fonseca | Leopoldo Smith/GettyImages

El mediocampista ítalo-uruguayo no participará más con los Esmeraldas porque ahora formará parte del Real Oviedo, que también pertenece a Grupo Pachuca.



Hace unos días se había rumorado que el pivote era del interés del Inter Miami de la MLS y sobre eso, César Merlo explicó que las Garzas mandaron una oferta formal, pero los Panzas Verdes consideraron insuficiente la propuesta, así que optaron por cederlo a los Carbayones.

8. Alonso Aceves se volvió refuerzo de Rayados

Talento joven con presente sólido.👊🏼 Alonso Aceves llega a La Pandilla para aportar velocidad, fuerza y determinación desde la defensa, con una clara vocación ofensiva y personalidad para competir.🔥



Hoy inicia una nueva etapa defendiendo el Azul y Blanco, listo para dejarlo… pic.twitter.com/gS1kqvKIyW — Rayados (@Rayados) December 19, 2025

A través de sus redes sociales, Monterrey anunció el arribo del lateral izquierdo, procedente del Pachuca, quien firmó hasta el 2029.



El defensa se incorporará al plantel la próxima semana y comenzará su preparación formal el 27 de diciembre.



La Pandilla le pagó a los Tuzos 1.5 millones de dólares.

9. Santos Laguna cerró a Lucas Di Yorio

Lucas Di Yorio | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

El delantero del Athletico Paranaense de Brasil, que estaba a préstamo con la Universidad de Chile, pasará a las filas de los Guerreros porque obtuvieron su carta, así lo explicó Cesar Merlo.



El argentino firmará un contrato por tres años.

10. Desde Perú negocian por Nico Díaz

Nico Díaz | Manuel Velasquez/GettyImages

El defensa de Xolos de Tijuana, que está a préstamo con Puebla, es del interés del Alianza Lima, es por eso que han entablado conversaciones con el club fronterizo, así lo informó el periodista argentino Uriel Iugt.



Desde el conjunto inca buscan un préstamo con opción de compra, pero por ahora no hay nada cerrado.

11. Isaác Brizuela dijo adiós a Chivas

🔴⚪️ 11 años de trayectoria con la Rojiblanca, en los que escribiste tu nombre con letras doradas 🏆@brizuela27_cone 🐰❤️ pic.twitter.com/RyGR8OlU2X — CHIVAS (@Chivas) December 20, 2025

A través de sus redes sociales, el Guadalajara anunció la partida del extremo, que militó en el club por diez años.



Con un emotivo video, el Rebaño Sagrado agradeció al Conejito por su profesionalismo y entrega.



Del mismo modo, el mundialista agradeció a la institución por todo.



El atacante no fue renovado, pero su deseo es mantenerse en activo, así que buscará acomodo en otro lado.

12. Marcelo Flores ya fue ofrecido a Pumas

Marcelo Flores | Jam Media/GettyImages

Tal como en el pasado mercado de fichajes, el nombre del extremo de Tigres ya fue colocado en la órbita de Universidad Nacional.



El periodista Fernando Esquivel comunicó que el agente del atacante acercó el nombre a la UNAM, con Chelo dispuesto a bajar condiciones económicas a fin de salir en búsqueda de minutos.



Sobre ello, la U de Nuevo León está dispuesto a cederlo, aparte al parecer llegaría en paquete junto a su hermana Tatiana Flores.

13. Lautaro Di Lollo en el radar de Cruz Azul

Lautaro Di Lollo | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Desde el sitio especializado Transfermarkt se ventiló que La Máquina estaría interesada en el defensa central argentino del Boca Juniors.



No obstante, los celestes tendrían competencia, ya que el Inter Miami también lo estaría tentando.

14. ¿Trueque entre Alan Mozo y Osvaldo Rodríguez?

Alan Mozo | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

Fer Esquivel reportó que los agentes de ambos futbolistas manejan un posible intercambio, ya que el lateral derecho no entra en planes de Chivas, lo mismo que sucede con el lateral izquierdo en Tigres.



Ambas instituciones se encuentran analizando la situación, sin que haya gestiones formales todavía, aunque el Rebaño Sagrado estaría pidiendo una venta definitiva y un pago extra.

15. Monterrey está analizando el fichaje de Luiz Araújo

Luiz Araújo | Sports Press Photo/GettyImages

Con información de Multimedios Deportes y RG La Deportiva, se conoció que Rayados habría iniciado gestiones para hacerse con el extremo derecho del Flamengo.



Si La Pandilla quiere al brasileño, tendrá que hacer una gran oferta porque el ofensivo está valuado en 8.2 millones de dólares.



Esto en caso de no poder concretar el fichaje del argentino Luca Orellano del FC Cincinnati de la MLS.

16. José Luis Rodríguez, la otra opción de Monterrey

José Luis Rodríguez | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

Otro que agrada a la directiva regia es el extremo izquierdo panameño de Juárez, el cual está valuado en tres mdd.



Sobre el tema del Pumita y Araújo, en RG La Deportiva comentaron: “Ambos comparten el mismo tenor que Luca Orellano, primeros contactos y sondeos. El entorno cambiará en los próximos días dependiendo como avancen las negociaciones”.

17. Tigres perdió la batalla por Fausto Vera

Fausto Vera | Sports Press Photo/GettyImages

El pivote argentino del Atlético Mineiro de Brasil firmó con el River Plate de Argentina, por lo cual, los felinos se quedarán con las ganas de tenerlo.



Medios brasileños y argentinos informaron que las dos ofertas eran iguales, un préstamo por una temporada con opción de compra, pero el mediocampista prefirió ponerse la elástica de los Millonarios.

18. Elías Montiel y Oussama Idrissi saldrían de Pachuca

Oussama Idrissi | Manuel Guadarrama/GettyImages

De acuerdo con ‘El Desmarque’ y FOX Sports, los dos futbolistas de los Tuzos serían mandados al Real Oviedo, que pertenece al Grupo Pachuca, esperando que puedan evitar el descenso del equipo en el próximo año.



Al mediocampista y canterano del club hidalguense ya lo habían asociado con el conjunto español, mientras al marroquí ya lo habían puesto como disponible en este mercado.

19. Dieter Villalpando es baja en Juárez

🫂 Gracias, Dieter Villalpando.

Por el trabajo, la dedicación y la actitud mostrada durante tu etapa con nosotros.



Te deseamos lo mejor en los retos que vienen.

Mucho éxito en lo que sigue de tu camino profesional.



📰 https://t.co/1eem0hK77D pic.twitter.com/VBPXT6gLzl — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 17, 2025

Bravos continuó anunciando sus salidas. El mediocentro quedó desligado de la institución a través de un anuncio en redes sociales, donde se le agradeció por su dedicación, trabajo y actitud durante su etapa.

20. Anderson Duarte se bajó del Mazatlán

A través de las redes sociales, el extremo derecho fue despedido por los Cañoneros. Toluca es el dueño de la carta del uruguayo y se sabe que será mandado a préstamo con el San Luis, pero todavía falta el anuncio oficial.