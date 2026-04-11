Últimas noticias de fichajes de Liga MX: 'Mudo' Aguirre, Diego González, Luis Gamboa, Denzell García y Santi López

Estamos a cuatro jornadas de culminar la fase regular del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX. Posteriormente vendrá la Liguilla y aunque se habló en un principio de un mercado de fichajes para dicha fase debido a que algunos clubes perderán a sus jugadores por la concentración del Mundial 2026, eso no sucederá.



De cualquier forma, varios equipos ya están pensando en el futuro, por lo que los rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026 han dado inicio.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. América analiza en la MLS

MLS | SOPA Images/GettyImages

A través de su columna del Diario Récord, El Francotirador dio a conocer que el director deportivo, Santiago Baños, no regresó con el equipo tras su participación en la Copa Campeones CONCACAF, ya que se quedó a acompañar a la Femenil en otro certamen, pero no sólo para eso.



Tal parece que el directivo azulcrema y el grupo de visores, encabezado por Antonio Ibrahim, ya tienen una lista de posibles fichajes para la siguiente temporada y hay un par en la liga de los Estados Unidos, los que explorarán en estos días, mas no se revelaron los nombres de los prospectos.

2. Varios laguneros retornarían al Atlas

Diego González y Eduardo Aguirre | Simon Barber/GettyImages

Desde hace tiempo se sabe que Grupo Orlegi busca vender a los Rojinegros por el tema de la multipropiedad, quedándose únicamente con Santos Laguna.



Sobre el asunto, el periodista argentino César Luis Merlo informó que tres jugadores tapatíos regresarán a la Comarca, pues son propiedad del grupo y únicamente están cedidos a préstamo.



Los que volverán a ponerse la elástica de los Guerreros serían el delantero Eduardo ‘Mudo’ Aguirre, el extremo paraguayo Diego González y el también extremo Luis Gamboa, quienes reportarán en Torreón una vez que culminen su participación con los Zorros.

3. Hay disputa por Denzell García

Denzell García | Jam Media/GettyImages

Uno de los futbolistas sensación del fútbol mexicano es el pivote, quien es titular indiscutible con Bravos de Juárez y también ha sido llamado a la selección nacional, aunque sin sumar minutos.



César Luis Merlo compartió que hay tres clubes que buscarán hacerse con su fichaje: América, Toluca y Monterrey.



Tanto las Águilas como Rayados ya preguntaron por el juvenil, mientras los fronterizos se encuentran dispuestos a negociar, siempre y cuando llegue una oferta que sea satisfactoria para ambas partes.

4. Pumas cede a Santiago López

Santiago López | Jam Media/GettyImages

El reportero de FOX Sports, Fabrizio Domínguez, notificó que el delantero, que cuenta con la nacionalidad mexicana y canadiense, saldrá de Ciudad Universitaria para ponerse a disposición del Atlético Ottawa de Canadá.



Se trata de un préstamo por el resto de la temporada sin opción de compra.