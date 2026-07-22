Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Ospina, Gallardo, Naves, Herrera, Caicedo, Viñas, Pineda, Mora y mucho más

Ya se disputó la primera jornada del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX. Debido a esto, el mercado de fichajes ha estado bastante movido, con varios clubes haciendo movimientos de altas y bajas.



Y como suele suceder, seguiremos viendo más traspasos a lo largo del campeonato porque el mercado de verano cierra hasta el próximo 11 de septiembre.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del A2026:

1. Santiago Mele, de Rayados a Independiente

Santiago Mele | Carl Recine/GettyImages

A pesar de que se manejó la opción del Colo Colo de Chile, al final, el arquero charrúa se pondrá la indumentaria del Rojo de Argentina.



De este modo, el internacional uruguayo deja a Monterrey para unirse al cuadro de Avellaneda, en una operación de préstamo por un año con opción de compra, así lo indicó el periodista argentino César Luis Merlo.



2. Kaiky Naves aterrizó en Aguascalientes

A defender este escudo con el Rayo en el ♥️, Kaiky… 💪#HastaElAlmaGrita ⚡️ https://t.co/tw8yj1DNR1 pic.twitter.com/Y3G0Gb0sqt — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 21, 2026

Tal como lo había adelantado César Merlo la semana pasada, el Necaxa terminó fichando al brasileño, procedente del Palmeiras de su país, aunque había estado cedido con el Alverca de Portugal.



El defensa firmó por contrato por cuatro años.



3. David Ospina, a resguardar el arco azulgrana

El Atlante no había parado con los fichajes y este lunes hizo oficial la incorporación del internacional colombiano, quien firmó por un año como agente libre, procedente del Atlético Nacional de su país.



El tres veces mundialista se ha convertido en uno de los fichajes mediáticos del fútbol mexicano.



4. Homer Martínez se marcha de la frontera

Homer Martínez | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Luego de un año con Bravos de Juárez, el colombiano se marcha a préstamo con el Deportivo Tolima de su país.



De acuerdo con los periodistas cafetaleros Pipe Sierra y Julián Capera, el volante se va cedido por un año con opción de compra.



5. Stiven Barreiro y su nueva aventura en Colombia

Stiven Barreiro | Jam Media/GettyImages

Después de haberse consolidado como un referente en el León, el colombiano se despidió del Bajío y al parecer seguirá su trayectoria en su país con el Millonarios, pues tendría un acuerdo verbal, según Pipe Sierra.



El defensa central tendría un contrato multianual, faltando sólo los exámenes médicos para hacerlo oficial.



6. Jesús Gallardo estará más tiempo en el Averno

Hay Chuy para rato. 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/7wsogcfUWc — Toluca FC (@TolucaFC) July 21, 2026

Luego de haber representado a México en el Mundial 2026, el Toluca optó por alargar el vínculo del lateral izquierdo. Desde su arribo con los choriceros, el defensor tres veces mundialista ha destacado y cumplido, así que la directiva extendió su contrato hasta el 2029.



7. Luciano Herrera refuerza el ataque auriazul

Luciano Herrera | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

César Merlo y su compatriota Uriel Iugt reportaron que el argentino llega a los Pumas de la UNAM a préstamo por un año con opción de compra, la cual será obligatoria si cumple ciertos objetivos. El extremo izquierdo arriba desde el Newell’s Old Boys de su país.



8. Federico Viñas se acerca al Infierno

Federico Viñas | Eurasia Sport Images/GettyImages

La intención del delantero uruguayo era mantenerse en el fútbol europeo, luego de estar con el Real Oviedo de España, sin embargo, tal parece que retornara a México, ya que el dueño de su carta, León, lo habría negociado.



El periodista Fernando Esquivel explicó que Toluca tiene negociaciones muy avanzadas para hacerse con Maraviñas, pues prácticamente hay un acuerdo entre directivas para la transferencia definitiva.



Al mismo tiempo, se indica que el mundialista charrúa todavía no llega a un acuerdo con los Diablos Rojos, pero de hacerlo, firmaría un vínculo por los siguientes cinco años.



Asimismo, La Fiera se quedaría con un 20 por ciento por una futura venta.



9. Gustavo del Prete cerca de cerrar equipo

Gustavo del Prete | Jam Media/GettyImages

Hace unas semanas, el centro delantero se despidió de forma emotiva del Atlas sin saber cuál sería su próximo destino. Con su carta en su poder, el atacante argentino podría unirse al San Lorenzo Almagro de su país, ya que este le hizo una oferta, así lo dijo César Merlo.





10. Rodrigo Aguirre interesa en Brasil

Rodrigo Aguirre | Florencia Tan Jun/GettyImages

El periodista regiomontano Pello Maldonado dio a conocer que un club brasileño preguntó las condiciones para poder fichar al delantero uruguayo de los Tigres. Supuestamente se trataría del Vasco da Gama, hasta habría una oferta para llevarse al Búfalo, sin revelarse cuál sería la propuesta.





11. Hugo Cuypers se volverá albiazul

Hugo Cuypers | Tim Austen/GettyImages

La semana pasada se dio a conocer que el delantero del Chicago Fire de la MLS de los Estados Unidos estaba en el radar de Monterrey, así que se estaba preparando una oferta.



Y ahora, de acuerdo con Arath Uvalle, de VAVEL México, La Pandilla habría amarrado el fichaje del goleador belga, al cual le daría un contrato por tres años con opción de extender a otro, dependiendo su rendimiento.



12. Ya salió un interesado más por Gilberto Mora

Gilberto Mora | Charlotte Wilson/GettyImages

El mexicano que se erigió como el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo ha llamado la atención de varios clubes europeos, por lo que ahora salió otro nombre.



En el diario BILD de Alemania, el campeón del mundo alemán Lothar Matthaus informó que el Borussia Dortmund está explorando la posibilidad de fichar al centrocampista de Xolos.



“Mora, el mexicano de 17 años, ha jugado cuatro partidos en este Mundial. Con tan sólo 17 años, este enorme talento ya está en el punto de mira de muchos clubes europeos. También he oído que le Borussia Dortmund ha hecho algunas averiguaciones”, comunicó el campeón en Italia 1990.



13. Alexis Cuello se aleja de la Sultana del Norte

Alexis Cuello | NurPhoto/GettyImages

Otro fichaje que tenía en mente Rayados era el delantero del San Lorenzo Almagro, no obstante, Arath Uvalle reportó que el Talleres de Córdoba de Argentina estaría a una firma de amarrar al argentino como su refuerzo.



14. Orbelín Pineda se reencuentra con Matías Almeyda

Liderazgo, versatilidad y experiencia internacional para la Pandilla.🔵⚪



Dos veces mundialista con @Miseleccionmx y con una trayectoria que incluye títulos en México y Europa, Orbelín Pineda comienza un nuevo capítulo defendiendo nuestros colores azul y blanco.👊🏼🛡️



¡Bienvenido… pic.twitter.com/eXtdAsDbvI — Rayados (@Rayados) July 18, 2026

Tal como sucediera en Chivas y el AEK Atenas de Grecia, El Maguito volverá a estar bajo el mando del estratega argentino, que llegó este semestre a tomar las riendas de Rayados.



Tras una travesía de cuatro años con el cuadro helénico, el centrocampista retornó a México para firmar por tres años con La Pandilla, contando con la opción de extender por un año más.



15. Valentín Gauthier ya no será esmeralda

Valentín Gauthier | Azael Rodriguez/GettyImages

César Merlo reportó la semana pasada que el uruguayo no seguiría portando el escudo de León porque estaba siendo negociando con la Universidad de Chile. Tras un año en la institución, los Panzas Verdes dejan marchar al defensa central en calidad de préstamo con opción de compra.



16. Terminó el paso de Pedro Aquino en la Comarca

Pedro Aquino | Eurasia Sport Images/GettyImages

El último torneo, el peruano estuvo cedido con el Alianza Lima de su país desde Santos Laguna, pero ahora que volvió no entró en planes, así que la directiva optó por rescindir su contrato, el cual acababa hasta agosto del 2027. Únicamente faltaría el anuncio oficial de los Guerreros, aunque desde ya el pivote está siendo vinculado con el Sporting Cristal de su país.



17. Johan Caicedo refuerza a los Colchoneros Aztecas

¡BIENVENIDO, JOHAN! 🫂🇨🇴



Nos complace anunciar la incorporación del futbolista colombiano Johan Caicedo a nuestro equipo de cara al torneo #Apertura2026. 👏🏼



📝 https://t.co/e9GC1OnfqV #ConAlmaPotosina pic.twitter.com/VsRGcTFJqS — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 17, 2026

Procedente desde el Deportivo Pasto de su país, el colombiano se convirtió en el nuevo fichaje del Atlético San Luis.



El mediocampista de 22 años llega a préstamo por un año con obligación de compra si se cumplen determinados objetivos.



18. Owen González jugará con los Rayos

Owen González | Alika Jenner/GettyImages

César Merlo compartió que el Necaxa habría alcanzado un principio de acuerdo para incorporar al extremo derecho del Pachuca, que el último semestre estuvo cedido con el Puebla. El atacante arriba en calidad de préstamo por un año, que incluye una opción de compra definitiva.



19. El Fortín le cambia la jugada a los Potros por Aaron Quirós

Aaron Quirós | NurPhoto/GettyImages

El Atlante no habría parado con el asunto de reforzar al equipo en su regreso a la Primera División, por eso estaría buscando el fichaje del defensa central del Vélez Sársfield de Argentina, proponiendo un préstamo por un año. No obstante, de acuerdo con el periodista argentino Germán García de TyC Sports, La V Azulada pretendería que la cesión sea con obligación de compra. Mientras las negociaciones continúan, el verdadero deseo del zaguero argentino es emigrar.



20. Sebastién Salles-Lamonge alargó su vínculo potosino

Sebastién Salles-Lamonge | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con la periodista María Luisa Chagoya de VAVEL México, el capitán y mediocampista del San Luis renovó su contrato por dos años más, ya que le agrada la idea del proyecto que se está llevando a cabo.



21. Carlos Sánchez se mantiene en la Bella Airosa

✍🏻 | ¡Renovado hasta 2030!



Carlos Adrián Sánchez, amplía su contrato para seguir defendiendo el blanco y azul de Pachuca. 🌪️🤍💙 pic.twitter.com/sHK9ZtqynN — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 22, 2026

A través de sus redes sociales, el Pachuca dio a conocer la renovación de contrato del lateral derecho.



El nacido en Cuautla seguirá ligado con la institución hasta el 2030.



22. Alan Bautista, también extendió su lazo con los Tuzos

✍🏻 | ¡Renovado hasta 2030!



Alan Bautista, formado en el ART, amplía su contrato para seguir defendiendo el blanco y azul de Pachuca. 🌪️🤍💙 pic.twitter.com/EaXmbstHi5 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 21, 2026

Del mismo modo, el mediocentro ofensivo seguirá defendiendo la causa del Pachuca, así lo informó el club en sus redes sociales.



Se rumoró que el técnico uruguayo Guillermo Almada, hoy en el América, lo quería como una de sus peticiones, pero al parecer el club se preparó para blindarlo hasta el 2030.

