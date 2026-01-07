Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Palavecino, Rivero, Pérez, Dourado, Mozo, Faravelli, Morales, Villa y más

Estamos a días del arranque del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, por esa misma razón, estos últimos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y las bajas, dándose algunos fichajes importantes, sin embargo, todavía puede haber más.



Hay equipos que no han movido mucho sus fichas, pero como aún queda tiempo de sobra, se lo están tomando con calma.



De cualquier forma, aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa rumbo al Clausura 2026.

1. Ali Ávila, de Rayados a Querétaro

Los Reyes Magos escucharon los deseos de Gallardo (y de todos nosotros) 😱 🐓



Llegó el regalo esperado: Super Alí Ávila ya es 100% de Gallos Blancos. #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/qZT7Nk7VfK — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) January 7, 2026

A través de un comunicado, La Pandilla informó que el delantero y canterano de la institución se fue en venta definitiva hacia el Gallinero.



El atacante ya estuvo con Gallos Blancos el pasado semestre, pero hicieron efectiva la opción de compra.

2. Illian Hernández jugará con el Atlante

👊🏼 | Gracias por tu entrega y tu compromiso:



¡Te deseamos éxito en tu siguiente etapa en @Atlante, Illian! ✨ pic.twitter.com/1rFY03KSih — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 7, 2026

Los Tuzos del Pachuca dieron a conocer que su canterano se marcha con los Potros de Hierro en la Liga de Expansión.



El delantero ya fue presentado como nuevo refuerzo de los blaugranas.

3. Cruz Azul despidió a su leyenda: Ignacio Rivero

El Club Tijuana hace oficial el fichaje del mediocampista Ignacio Rivero. ¡Bienvenido de vuelta, 'Nacho'! #LocosXTijuas 🐕 | https://t.co/JrwE4BK7QD pic.twitter.com/M9SvcfmHl7 — Xolos (@Xolos) January 7, 2026

De forma sorpresiva, La Máquina le puso fin a la estadía del capitán uruguayo, quien ahora volverá a vestir la casaca del club que lo trajo a México: Xolos de Tijuana.



Se trató de una transferencia definitiva cerca de un millón de dólares. El pivote firmó hasta junio del 2027 con opción de extender hasta el 2028.

4. Querétaro fichó a Waldo Madrid

Waldo Madrid, el líder de asistencias del Apertura 2025 en Liga de Expansión, llegará al Querétaro. https://t.co/zZnxI0cmnt pic.twitter.com/4VD4C8Dm0w — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) January 7, 2026

El Necaxa, dueño de su carta, cedió a préstamo al mediocentro defensivo, que el último semestre estuvo militando con Venados de Mérida en la Liga de Expansión. Se trata de una cesión con opción de compra.

5. Óscar Manzanárez jugará con Tijuana

Óscar Manzanárez | Soobum Im - Leagues Cup/GettyImages

Al parece, el defensa dejará al Querétaro para ponerse la elástica de Xolos, así lo informó el periodista Marcos Arellano.



Las negociaciones avanzan de buena forma, así que próximamente se podría hacer oficial la transferencia.

6. Erick Gutiérrez está cerca de dejar a Chivas

Erick Gutiérrez | Hector Vivas/GettyImages

El Guti ha sido un dolor de cabeza para el Rebaño Sagrado al no poder acomodarlo por su alto salario, pero al parecer podría volver al club que lo formó: Pachuca.



Se está negociando un préstamo por un año con opción de compra, así lo informó el periodista Fernando Esquivel.



No obstante, la fuente asegura que el San Diego FC de la MLS también lo desea para juntarlo con su compatriota y amigo Hirving Lozano.



Todo se definirá en los próximos días.

7. Christian Rivera vuelve a México con Pachuca

🛡️ | El eco de su presencia retumba listo para nuevas batallas:



¡Por la gloria y el camino que nos une! ⚔️ pic.twitter.com/vYHHGnXpa8 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 6, 2026

El periodista colombiano Pipe Sierra confirmó que el pivote colombiano jugará con los Tuzos, pues ya puso punto final a su etapa con el Sport Recife de Brasil.



El cafetalero firmará por tres años con los hidalguenses.

8. Cruz Azul por fin cerró a Agustín Palavecino

BIENVENIDO A CRUZ AZUL. 💙🚂 pic.twitter.com/QgyOdzUVFJ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 7, 2026

A través de un comunicado, La Máquina Celeste hizo oficial la adquisición del argentino, quien volverá a reencontrarse con sus compatriotas, el técnico Nicolás Larcamón y el mediocampista José Paradela.



El Necaxa recibió 4.5 millones de dólares por el mediocampista sudamericano, quien firmó por tres años.

9. Lorenzo Faravelli se marchó a Aguascalientes

🚨Después de varias ida y vueltas, se cerró la llegada de Lorenzo Faravelli a Necaxa.

*️⃣Finalmente, se cambiaron algunos aspectos de la negociación y firmará por 12 meses y no por 18. Arriba como agente libre desde Cruz Azul. #TratoHecho pic.twitter.com/VrKQn83AM7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 7, 2026

El argentino fue uno de los sacrificados de Cruz Azul para liberar una plaza de extranjeros, pero ahora jugará con el Necaxa.



El mediocampista tendrá vínculo por un año, luego de arribar como agente libre desde La Noria, así lo indicó el periodista argentino César Luis Merlo.

10. Agustín Almendra ya es rayo

¡Agustín Almendra es Rayo! 🙌



¡Dejen sus mensajes para el nuevo 🔟 del Club Necaxa! 😎#FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/70JOpYyUXK — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 5, 2026

Tal como se había adelantado, el argentino se volvió fichaje del Necaxa, que lo hizo oficial a través de sus redes sociales.



El centrocampista arriba desde el Racing Avellaneda de su país, firmando un contrato por cuatro años.

11. Kevin Gutiérrez también es del Necaxa

Proveniente de @ClubDefensayJus, Kevin Gutiérrez llega a los Rayos para defender esta playera con el Rayo en el corazón… ¡Bienvenido, ‘Facha’! 💪#FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/VxS2k7AwBZ — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 5, 2026

Del mismo modo, el argentino también fue presentado por los Rayos a través de las redes. El centrocampista, conocido como El Facha, arriba desde el Defensa y Justicia de su país, donde era capitán, arreglando un vínculo de cuatro años.

12. Alan Pulido fue ofrecido a Cruz Azul

Alan Pulido | Jam Media/GettyImages

Otro que está dando dolores de cabeza a Chivas es el delantero, a quien no le hallan acomodo y se negó a bajarse el sueldo.



De acuerdo con Fer Esquivel, El Peluchín ha sido puesto en la mesa de La Máquina a través de su agente, ofreciéndolo en costo cero o como parte de los pagos por Ángel Sepúlveda.



Sin embargo, el director deportivo, el uruguayo Iván Alonso, lo ha descartado, aunque los asesores del club lo están analizando.

13. Héctor Herrera no seguiría con el campeón

Héctor Herrera | Jam Media/GettyImages

Diferentes rumores han dicho que HH no continuará con el Toluca, ya que su deseo es sumar más minutos en la cancha, incluso parece ser verdad porque no se presentó a los primeros entrenamientos del equipo.



Su futuro está entre volver a la MLS o irse con el Pachuca, con este último hasta se bajaría el sueldo.

14. Robert Morales reforzará a Pumas

Robert Morales | Leopoldo Smith/GettyImages

El delantero paraguayo buscaba su salida del Toluca para sumar más minutos y aunque se manejó que podría llegar a Brasil, al final no se concretó y se pondrá la elástica de los universitarios.



César Merlo notificó que hay un acuerdo de palabra para que La Pantera vaya a CU en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

15. Eugenio Pizzuto fue cedido a Atlante

Presentamos al mediocampista Eugenio Pizzuto como nuestro nuevo refuerzo. Se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026.



¡Bienvenido a los #PotrosDeHierro! 🐎#SerAtlante #TodosSomosAtlante pic.twitter.com/Jjp1gXsJKI — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) January 6, 2026

Tigres dio a conocer la baja del mediocampista, quien tuvo escasos minutos con el equipo en toda su estadía.



El canterano tuzo ya fue anunciado como refuerzo de los Potros de Hierro, donde buscará elevar su nivel.

16. América rescindiría a Igor Lichnovsky

Igor Lichnovsky | Jam Media/GettyImages

Las Águilas están tratando de liberar plazas de extranjero y el chileno era uno de los sacrificados, sin embargo, no le dejó las cosas fáciles al club.



Distintos reportes señalaron que se estaba trabajando mandarlo a préstamo con el Necaxa, pero el defensa no quiso marcharse, desatando el enojo de la directiva.



Sumado a ello, el periodista León Lecanda de ESPN compartió que el andino tampoco quiso bajarse el suelo, así que no será registrado, pues van a rescindirle el contrato, ya que le quedan seis meses más.

17. Fernando Tapia se integrará al América

Fernando Tapia | Tim Warner - Leagues Cup/GettyImages

El guardameta volverá al Nido, sitio donde se formó. De acuerdo con Fer Esquivel, Tigres lo ha cedido a seis meses sin cargo y sin opción de compra, aunque eso se podría negociar al final del semestre.

18. Pável Pérez se convirtió en diablo

A darle magia al Diablo 🪄⚽️ pic.twitter.com/RAss1twCpQ — Toluca FC (@TolucaFC) January 6, 2026

El Toluca hizo oficial el arribo del extremo izquierdo del Necaxa. Los Diablos Rojos se hicieron con la carta total del canterano rojiblanco, ofreciendo un contrato por los próximos cuatro años.

19. Teun Wilke apunta a Colombia

Teun Wilke | Sergio Mejia/GettyImages

El delantero no entra en planes de Chivas y se había comentado que podría unirse al Atlante, sin embargo, la intención es que jugara en el máximo circuito, lo cual podría suceder, pero no en México sino en territorio cafetalero, así lo dictaminó César Merlo.



El Fortaleza CEIF está negociando con el Rebaño para conseguirlo a préstamo por un año con opción de compra.

20. Houston Dynamo ofertó por Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz | Jam Media/GettyImages

Se ha mencionado continuamente que el polaco no entraba en planes de Cruz Azul, aunque otras versiones dicen que sí es contemplado.



De cualquier forma, el periodista estadounidense Tom Bogert dio a conocer que el equipo aranajado de la MLS envió una oferta para hacerse con el mediocampista, la cual ronda los 6.5 millones de dólares, lo cual se está analizando.

21. Cruz Azul piensa en Sebastián Villa

Sebastián Villa | Cesar Heredia/GettyImages

Según el periodista argentino Sebastián Srur, el delantero estaría en los planes del club celeste, tanto que ya habría consultado las condiciones.



El colombiano ha finalizado su ciclo con el Independiente Rivadavia de Argentina, pero también es pretendido por el Santos FC de Brasil.



Otro que alza la mano es el River Plate de Argentina, equipo con el cual quiere jugar sí o sí.

22. Rodrigo Dourado fue anunciado por América

Tras varios mercados buscando su fichaje, el técnico brasileño André Jardine por fin tiene a su compatriota, con el cual coincidió en San Luis.



Los de Coapa se hicieron con su carta al desembolsar 1.5 mdd.



El pivote brasileño firmó hasta diciembre del 2028 con opción para extender hasta el 2029.

23. Alan Mozo fue prestado al Pachuca

👑 | Está aquí:



¡Llegó para seguir juntos el camino de la estrella! ✨ pic.twitter.com/kJU5TJyJe1 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 5, 2026

Chivas llegó a un acuerdo con los Tuzos para mandar al lateral derecho en cesión por un año con opción de compra, esta última se hará obligatoria siempre y cuando cumpla determinados objetivos.



Don Centros ya posó con la casaca hidalguense, mandando también un mensaje para la afición rojiblanca.

24. Necaxa apostará por Francisco Méndez

Es real el tema del Pájaro Méndez a Necaxa como lo publicó @CLMerlo … 👇🏻 🐐 ⚡️



Un detalle a considerar porque los leo molestos con el movimiento, el jugador pidió salir cuando se le ofreció quedarse a pelear por un lugar. 💥 👀 pic.twitter.com/8juiM4uKsp — Jon Barbon ® (@jonbarbon) January 6, 2026

César Merlo informó que el defensor dejará a Chivas para arribar al cuadro de Aguascalientes a préstamo por un año con opción de compra.



El canterano rojiblanco tiene 20 años y en el 2025 jugó con el Tapatío de la Liga de Expansión.

25. San Luis contará con Roberto Meraz

Roberto Meraz | Sergio Mejia/GettyImages

El mediocampista, procedente del Mazatlán, se pondrá el jersey de los Tuneros, ya que fue adquirido en forma definitiva, compartió César Merlo.



El ex Monarcas Morelia firmará un contrato por dos años.

26. San Luis quiere deshacerse de Mateo Klimowicz y Yan Philipe

Mateo Klimowicz | Manuel Velasquez/GettyImages

Según ESPN, los Tuneros están trabajando a marchas forzadas para poder darle salida a los dos mediocampistas, quienes no entran en planes del cuerpo técnico. Sin embargo, hasta ahora no ha habido interesados en el argentino y el brasileño.

27. Huracán obtuvo a Jordy Caicedo

Jordy Caicedo | Omar Vega/GettyImages

El delantero ecuatoriano, cuya carta pertenece al Atlas, terminó su préstamo con el Sporting Gijón de España, pero al no entrar en planes, ahora se pondrá a disposición del Globo.



Los Rojinegros lo ceden a préstamo por un año con opción de compra.

28. Bernardo Parra arriba al Gallinero

Bernardo Parra | Jam Media/GettyImages

El pivote de Tigres no estará con el equipo para el nuevo semestre, ya que será mandado con Querétaro.



Mediotiempo y César Merlo informaron que el canterano universitario será cedido por un año, con opción de compra, aunque la U contará con una opción de recompra.

29. Toluca se reforzó con Jorge Díaz Price

Bienvenido al bicampeón, Jorge Díaz Price👹 pic.twitter.com/w1WqHHgW0x — Toluca FC (@TolucaFC) January 4, 2026

Otro fichaje a la ofensiva para el actual bicampeón. Se trata del volante central, que llega desde el Cancún FC de la Liga de Expansión, donde brilló con cinco goles y seis asistencias en 16 compromisos.

30. Javier Salas se aventura en Perú

¡BIENVENIDO AL DOMINÓ, JAVIER!🇲🇽❤🖤

Volante mexicano de 32 años, proveniente del FC Juárez de la Liga MX.



Javier llega a la Rojinegra para aportar seguridad, experiencia y equilibrio, tras su paso por clubes como Puebla, Cruz Azul y Atlas; listo para defender nuestros colores🌋 pic.twitter.com/j0v2yRGU55 — FBC Melgar (@MelgarOficial) January 4, 2026

Tal como lo había adelantado César Merlo, el centrocampista se marchó de México para ponerse a disposición del FBC Melgar de Perú.



El mexicano quedó como agente libre tras su paso por Juárez y ahora firmó por un año.