Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Shoretire, Gómez, Escobar, Cáseres, Carranza, Gondou, Pedro, Ditta y más

El tiempo para reforzarse está por agotarse. En la Liga MX el mercado de fichajes cierra el próximo viernes 11 de septiembre, por ello han habido algunos movimientos de altas esta semana.



Sumado a ello, los rumores de fichajes no dejan de aparecer, ya que hay equipos que todavía creen correcto reforzar algunas zonas del campo.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa del Apertura 2026:

1. Alan Mozo defenderá la celeste

𝐀𝐋𝐀𝐍 𝐌𝐎𝐙𝐎.

𝐁𝚰𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝚰𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐃𝐄 𝐅𝐔𝐓𝐁𝐎𝐋 𝐂𝐑𝐔𝐙 𝐀𝐙𝐔𝐋. 💙 pic.twitter.com/0UD7APm5Jy — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 3, 2026

Cruz Azul hizo oficial el fichaje del lateral derecho, que estuvo el último torneo con Pachuca, cedido desde las Chivas.



A través de sus redes, el equipo cementero mostró al futbolista con la indumentaria compartiendo sus primeras palabras.



Se manejan dos versiones sobre su traspaso. De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, el defensa llega a préstamo por un año con opción de compra obligatoria si cumple ciertos objetivos.



Por otro lado, el periodista Fernando Esquivel apuntó que La Máquina compró su carta por 3.3 millones de dólares, firmando contrato hasta el 2029 con opción a renovar por más tiempo.

2. Carlos Álvarez, la nueva águila

El América dio a conocer el fichaje del mediocampista español, quien militaba en el Levante de su país. El europeo fue traspasado de forma definitiva, además firmó un contrato por los siguientes tres años.



Fer Esquivel compartió que los Millonetas desembolsaron 8 millones de euros brindándole un contrato hasta el 2029 con opción a renovar.

3. Facundo Cáseres se unió a los Guerreros

Facundo Cáseres | Gualter Fatia/GettyImages

César Luis Merlo reportó que Santos Laguna fichó al mediocampista argentino, quien llega desde el Gil Vicente de Portugal.



Los de Torreón compraron la totalidad de su carta a cambio de tres mde ofreciéndole un vínculo por los siguientes cuatro años.

4. Patricio Salas, un mexicano en Portugal

📋 Tudo o que precisas saber sobre Patrício Salas



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Tal como se había adelantado, el centro delantero dejó atrás al América para enrolarse con el Famalicao de la Primeira Liga.



Desde Coapa decidieron cederlo a préstamo por un año colocando una opción de compra.

5. No hay negociación regia por Julián Carranza

Julián Carranza | Leopoldo Smith/GettyImages

Debido a que Tigres necesita un delantero, comenzó a circular el rumor de fichar al elemento del Necaxa, sin embargo, eso ha quedado desmentido.



El comunicador Arath Uvalle, de VAVEL México, junto a fuentes allegadas al club hidrocálido, confirmó que desde el norte no ha habido ninguna consulta de condiciones ni oferta por el romperredes argentino.

6. La UANL sigue insistiendo con Luciano Gondou

Luciano Gondou | SOPA Images/GettyImages

VAVEL México informó que Tigres mantiene negociaciones con el CSKA Moscú de Rusia por el delantero, a pesar de que tienen otras alternativas.



Al conjunto ruso le agrada la oferta presentada por los universitarios, tanto que están presionando para poder seguir el traspaso, no obstante, el técnico Víctor Manuel Vucetich no está del todo de acuerdo con el arribo del atacante argentino.

7. Pedro Abreu, la opción favorita de Manuel Vucetich

Pedro Abreu | Ruano Carneiro/GettyImages

El periodista Willie González informó que El Rey Midas tiene dos opciones por encima de Luciano Gondou, las cuales ya recomedó a la directiva.



Uno es el brasileño tasado en 20 mdd y que defiende la causa del Flamengo de su país, pues TV Globo reveló que los felinos ya se acercaron a preguntar por el delantero.



El otro milita en la MLS, vale 13 mdd y sería el ya conocido croata Petar Musa del FC Dallas, el cual ha sonado continuamente como refuerzo.



No obstante, luce complicado que la directiva pueda cumplirle su capricho al técnico interino, que también es el vicepresidente deportivo del club.

8. Shola Shoretire se añade al listado regio

Shola Shoretire | Soccrates Images/GettyImages

Arath Uvalle reportó que el británico es opción para fortalecer a los Tigres.



El extremo izquierdo ya reportó con el PAOK Salónica de Grecia tras culminar su cesión con el PEC Zwolle de los Países Bajos y al parecer se buscaría cederlo a préstamo una vez más.



El inglés también puede desempeñarse como extremo derecho o como segundo delantero, lo cual agradaría a la directiva.

9. Alejandro Gómez está en la mira de las Águilas

Alejandro Gómez | Francisco Vega/GettyImages

Debido a la salida del defensa uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo de España, el técnico uruguayo Guillermo Almada habría pedido un nuevo zaguero.



El periodista de FOX Sports, Rubén Rodríguez, indicó que el América tiene como opción principal al Pue, quien milita en Xolos de Tijuana.

10. Josen Escobar es pretendido en la Comarca

Josen Escobar | Gabriel Aponte/GettyImages

El pivote colombiano de 21 años ha recibido tres propuestas estos días, así lo indicó el periodista colombiano Pipe Sierra.



Una es por parte de Santos Laguna, que lo quiere a préstamo con opción, incluso podrían hacer una oferta de compra.



El otro que alza la mano es el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, que está dispuesto a comprar la carta.



Por último, un equipo de Bulgaria también querría una cesión con obligación de compra.



El América de Cali de Colombia está analizando las propuestas.

11. Desde Medio Oriente ofertan por Willer Ditta

Willer Ditta | Manuel Velasquez/GettyImages

Apenas esta semana, el Cruz Azul rechazó negociar al defensa central con el River Plate de Argentina, sin embargo, aún hay otros interesados.



El periodista brasileño Pablo Oliveira confirmó que el colombiano tendría sobre la mesa una propuesta millonaria por dos años para sumarse al Shabab Al-Ahli.



La fuente incluso avisó que el zaguero viajaría la próxima semana a los Emiratos Árabes Unidos para cerrar su fichaje.



A pesar de todo esto, la información difundida por dicho periodista no siempre ha sido correcta, por eso ha sido rechazada por los aficionados.