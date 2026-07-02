Últimas noticias de fichajes del América: Borja Iglesias, el gran anhelo en Coapa; Espinosa fue comprado y más

El Club América sigue trabajando con todas las ganas para poder llegar de la mejor forma posible al Torneo Apertura 2026, de la Liga MX.



Con el estratega uruguayo Guillermo Almada siendo la cara del nuevo proyecto, ya sabe cuáles jugadores quiere en sus filas, pero no será nada sencillo cumplir sus caprichos.



Por ahora, Jonathan Dos Santos se marchó del Nido al no renovar su contrato, pero también se habla de la posible partida de los brasileños Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, quienes no son del agrado del nuevo estratega.



Aquí te dejamos las últimas noticias de fichajes de los azulcremas:

1. ¿Trueque entre Águilas y Esmeraldas para el mediocampo?

Rodrigo Dourado y Alan Bautista | Jam Media/GettyImages

Desde la semana pasada se difundió que el pivote brasileño Rodrigo Dourado no sería del agrado de Guillermo Almada, por eso el Américabuscaría acomodarlo en otro lado.



Por otro lado, el timonel charrúa tendría entre sus peticiones el arribo del mediocentro Alan Bautista, a quien dirigió en su etapa con el Pachuca.



Según Christian Ramírez de TUDN, ambos clubes estarían analizando el intercambio de sus respectivos jugadores.

2. ¿Oussama Idrissi se acerca a Ciudad Universitaria?

Oussama Idrissi | Agustin Cuevas/GettyImages

Azteca Deportes reportó que el extremo izquierdo del Pachuca es del agrado de los Pumas, todo por petición del timonel argentino Esteban Solari, quien lo acaba de dirigir en los Tuzos hasta el semestre pasado.



El neerlandés nacionalizado marroquí ya no tiene el nivel que maravilló hace unos años, sin embargo, sigue siendo deseado, ya que también está en la órbita del Ave gracias a Almada, su antiguo timonel en la Bella Airosa.

3. Federico Viñas, una opción que agrada en América

Federico Viñas | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Otra opción que es bien vista es la del delantero uruguayo del Real Oviedo de España que estuvo participando en el Mundial, no obstante, luce complicado, ya que su deseo es mantenerse en Europa, donde ha llamado la atención de clubes de Alemania y España, según lo citado por ESPN.

4. América se convenció con Thiago Espinosa

Thiago Espinosa | Jam Media/GettyImages

Tras sus pocas actuaciones del pasado semestre, las Águilas tomaron la decisión de ejecutar la opción de compra por el uruguayo, desembolsando dos millones de dólares, brindando a la vez un contrato por cuatro años.



El lateral izquierdo arribó desde el Racing Montevideo de su país.

5. Borja Iglesias es un anhelo en Coapa

Borja Iglesias | Florencia Tan Jun/GettyImages

ESPN dio a conocer que el América ya preguntó por la situación del centro delantero del Celta de Vigo de España, buscando adelantarse a otros competidores para asegurarlo como su refuerzo.



No obstante, el español tiene contrato con los celtistas hasta el verano del 2027, por lo que la negociación no será nada sencilla.



Sumado a ello, el atacante se encuentra con La Roja disputando el Mundial, buscando el segundo título de su historia.

6. Se reabre la opción de Nelson Deossa

Nelson Deossa | NurPhoto/GettyImages

Parecía que todo estaba perdido para fichar al colombiano del Real Betis de España, ya que estaba en negociaciones con el Vasco Da Gama de Brasil, el cual iba a pagar doce millones de euros, sin embargo, todo se frenó por diferencias contractuales con el mediocampista.



Y aunque en el Nido han vuelto a asomar la cabeza por el pivote, lo que complicaría su fichaje sería su alto precio de 14 mdd, la cual se aleja del presupuesto de los azulcremas.

7. Varios tienen etiqueta como moneda de cambio

Raúl ‘Pantera’ Zúñiga | Jam Media/GettyImages

Reportes cercanos a Coapa comentan que la directiva buscaría hacerse con refuerzos utilizando como trueque a algunos de sus elementos.



La lista la encabeza el delantero colombiano Raúl ‘Pantera’ Zúñiga, que no cumplió con las expectativas, además del mediocampista Alexis Gutiérrez, los laterales Emilio Lara y Cristian ‘Chicote’ Calderón, así como el centrocampista Miguel ‘Isco’ Ramírez y el delantero Esteban Lozano.



A excepción de los dos primeros, el resto regresan de haber estado a préstamo, tanto con Necaxa como con Puebla.