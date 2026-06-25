Últimas noticias de fichajes del América: Deossa y Viñas en la mira, la situación de Chávez y más

Comenzó una nueva etapa en el Club América con la llegada al banquillo de Guillermo Almada y la directiva buscará a toda costa regresar al plano estelar, luego de que en el último semestre tuvo un vuelo bajo.

A casi 10 días de trabajo ya se habla de dos elementos que seguramente no seguirán en la institución a pesar de la calidad con la que cuentan, se trata de Vinícius Lima y Rodrigo Dourado.

Cabe recordar que, Jonathan dos Santos finalizó su etapa en el Nido, por lo que el mediocampo necesitará ser fortalecido. Del mismo modo, la llegada de un centrodelantero será clave tras la salida de Rodrigo Aguirre el semestre pasado y las bajas de nivel de Henry Martín y José Zúñiga (Víctor Dávila sigue en recuperación de su lesión).

Por si fuera poco, después del Mundial 2026 podrían darse más salidas con destino a Europa. Se ha hablado de los uruguayos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, Alejandro Zendejas de Estados Unidos y Israel Reyes del combinado nacional.

Por ese motivo, la directiva tendrá la tarea complicada de configurarle una buena plantilla a un técnico de la calidad del charrúa que tiene amplia experiencia en el fútbol mexicano y que ya sabe lo que es levantar el campeonato mexicano de Primera División.

Un viejo conocido para Almada: Nelson Deossa

Los conoce a fondo Almada; con uno fue campeón en Pachuca, al otro lo hizo goleador en Oviedo.



Todos los detalles sobre el interés de América por Fede Viñas y Nelson Deossa. 🔻 https://t.co/xYa1oP5ak7 — Víctor Díaz (@v_ddiaz) June 20, 2026

Hace unos días, ESPN reportó que el mediocampista colombiano Nelson Deossa es una opción considerando que conoce y le sentó muy bien la Liga MX, en donde fue parte del Club Pachuca donde conquistó la Concacaf Champions Cup.

Es inminente la salida del sudamericano del Real Betis y volver a México luce atractivo, más a petición de Almada que sabe de sus condiciones futbolísticas, no obstante, hay que aclarar que Deossa tiene otras ofertas del fútbol brasileño y argentino, que también pueden seducirlo.

Un posible retorno de Maravillas a Coapa

Federico Viñas está en el radar azulcrema | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Otro viejo conocido y no solo de Guillermo Almada, si no de las propias Águilas que lo trajeron a México hace ya varios años muy joven: Federico Viñas.

Sin embargo, el caso de 'Maravillas' es más complicado porque al tratarse de un jugador que está disputando el Mundial con Uruguay puede captar la atención del mundo.

Se sabe que Viñas no continuará en Real Oviedo, su préstamo finalizó y tendrá que reportar con Club León, dueños de su carta y quienes tienen como prioridad venderlo y sacarle el mayor provecho económico.

De la mano de su compatriota, Viñas alcanzó su mejor versión siendo el goleador del equipo español, lo que ocasionó que se convirtiera en uno de los 9 de confianza de Marcelo Bielsa en selección para la justa mundialista.

Fede sabe la responsabilidad y lo que genera el vestir los colores azulcremas, por lo que regresar años más tarde tras tomar experiencia podría generarle satisfacción y tomarlo como un nuevo reto.

Aunque hay que considerar que, según reportes hay interés por él en la Bundesliga y LaLiga, con lo que el sueño europeo seguiría vivo.

Un '9' en incertidumbre

¿REFUERZOS DEL AME? 🦅🚨



Hoy juega México y puede amarrar su boleto a la siguiente ronda; pero mañana les traigo un par de nombres confirmados que están buscando en América como refuerzos. Delantero y Mediocampista. Pendientes en las distintas plataformas de @ESPNmx y en mi… — Víctor Díaz (@v_ddiaz) June 18, 2026

De acuerdo con el periodista Víctor Díaz de ESPN, la directiva azulcrema se encuentra a detalles de cerrar la llegada de un delantero centro.

Este movimiento es para suplir la baja de Rodrigo Aguirre que no se concretó desde el semestre pasado y ofrecer variantes en la posición del centrodelantero que estuvo muy baja de calidad en meses recientes.

Sin embargo, el nombre de este jugador no fue revelado ya que se mantiene en estricto secreto. La misma fuente reveló que "La intención es que el refuerzo se incorpore antes del viaje a Los Angeles", cuando vayan a enfrentar a LA Galaxy el 11 de julio.

Luis Chávez cerca del Nido

Luis Chávez es opción para América | Carl Recine/GettyImages

De acuerdo con el insider CA1916, Luis Chávez podría salir del Dinamo de Moscú y ya existiría un acuerdo de palabra para facilitar la operación, aunque todavía faltaría toda la documentación para que el movimiento se concrete.

Luis Chávez tiene contrato con el Dinamo de Moscú hasta el verano de 2027 y su fichaje representaría una buena inversión tomando en cuenta que Almada lo conoce y sabe lo que aportaría al mediocampo que ha quedado golpeado.