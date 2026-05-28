Últimas noticias de fichajes del Club América: Bardeli, Amado, Orbelín, Juárez, Carrillo, Castañeda y Brunetta

Las Águilas del América se quedaron con las ganas de sumar un nuevo título de la Liga MX porque fueron eliminadas en los cuartos de final, acabando así el primer semestre del año sin ningún logro, lo que parecía poner en peligro la continuidad del técnico brasileño André Jardine, sin embargo, este ya recibió un voto de confianza por parte de la directiva para mantenerse al frente.



De cualquier forma, hay futbolistas que ya suenan para marcharse del Nido, mientras otros tantos nombres ya han comenzado a aparecer como posibles refuerzos.



Aquí están las últimas noticias de fichajes de los Millonetas:

1. Juan Brunetta sigue siendo colocado fuera de Tigres

Juan Brunetta | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La semana pasada se indicó que el América podría aprovechar que el argentino no quiere seguir con los regios, pero el atacante tendría otra opción para continuar su trayectoria.



El periodista argentino César Merlo desmintió que las Águilas tengan en su radar al mediocampista, mas Cruz Azul sí estaría analizando su fichaje.



En su reporte explicó que el sudamericano habría sido ofrecido en La Noria, así que se lo están pensando para ver si mandan una oferta.

2. Ramón Juárez perdería sus alas

Ramón Juárez | Jam Media/GettyImages

W Radio Deportes informó que el defensa ha despertado un fuerte interés en Monterrey y es del total agrado del técnico argentino Matías Almeyda.



El zaguero no ha recibido los minutos que quisiera bajo el mando de André Jardine, por ello, buscaría su salida a donde le aseguren regularidad.



Supuestamente, La Pandilla estaría dispuesta a pagar 4.5 mdd.

3. Quieren sacar a Kevin Castañeda de Xolos

Kevin Castañeda | Jam Media/GettyImages

El periodista Fernando Esquivel comentó que el mediocentro es deseado al menos por cuatro conjuntos de la liga.



Dos de ellos ya han iniciado contactos para saber las condiciones, tratándose del América y Monterrey.



Para poder sacar al atacante tapatío de La Perrera se tendrían que pagar 7 millones de dólares.

4. Cruz Azul, el gran rival por Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Jam Media/GettyImages

Tiene semanas que el centrocampista de Pumas ha despertado el interés de diferentes equipos como el América.



Con respecto al tema, el Diario AS dejó en claro que la batalla por el fichaje del subcampeón está que arde por lo que en los próximos días podría darse por definido su destino.



Queda claro que el canterano de Santos Laguna está feliz en Universidad Nacional, pero el dueño de su carta estaría preparando su venta, ya sea hacia Coapa o hacia La Noria.



El rotativo explicó que la batalla por el juvenil ha quedado entre los dos capitalinos porque la UNAM habría tirado la toalla por retenerlo debido al precio impuesto, mismo caso que Chivas, que no está dispuesto a pagar un precio tan elevado.

5. Agustín Amado, opción para el mediocampo

Agustín Amado | DANTE FERNANDEZ/GettyImages

Los azulcremas seguirían buscando alguien que pueda tomar el rol que dejó el español Álvaro Fidalgo, aun cuando el brasileño Raphael Veiga llegó para eso, aunque su primer semestre no llenó las expectativas.



De acuerdo con Bolavip, los de Coapa tienen tres nombres en su agenda. El primero es el volante creativo uruguayo del Boston River de su país, el cual puede desempeñarse como mediocentro o interior, destacando por su técnica, movilidad y visión de juego.

6. Enzo Bardeli, una alternativa más

Enzo Bardeli | FRED TANNEAU/GettyImages

En la lista de los Millonetas también está el elemento del Union Sportive Dunkerque de la segunda división de Francia.



Supuestamente el francés sería el más similar al Mago español debido a su inteligencia táctica. Sumado a ello, podría ser la opción más accesible porque el mediocampista acaba su vínculo con el club el próximo 30 de junio, razón por la que podría arribar gratis.

7. Repatriar a Orbelín Pineda, una posibilidad

Orbelín Pineda | Milos Bicanski - UEFA/GettyImages

Tal como cada mercado de fichajes, el mexicano interesa en México, mas la problemática es la de siempre: el elevado precio.



El Maguito tiene un valor de 7.5 millones de dólares de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.



El seleccionado nacional fue elegido como el Mejor Jugador de la Superliga de Grecia tras su gran papel con el AEK Atenas.