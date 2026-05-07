Últimas noticias de fichajes del Club América: Lozano, Ramírez, Jardine, Almada, Álvarez, Alonso, Reyes y Zendejas

Muchos lo dudaban, pero al final de cuentas, el técnico brasileño André Jardine logró colocar de nueva cuenta al América en una Liguilla, esperando realizar una tremenda actuación para obtener su cuarto título de Liga MX, lo que disiparía todos esos rumores que lo ponen fuera del banquillo.



Mientras las Águilas están presentes en la Fiesta Grande buscando su pase a las semifinales frente al superlíder Pumas, en una edición más del Clásico Capitalino, los rumores de fichajes con respecto al siguiente campeonato ya están en el aire.

1. Desmienten posible salida de Israel Reyes

Israel Reyes | Manuel Velasquez/GettyImages

Desde la semana pasada se mencionaba que el defensa central estaba en Italia para poder ver su vinculación con la AS Roma de Italia, incluso dijeron que el también lateral derecho se había despedido de sus compañeros porque no iba a volver al Nido.



A todo esto, el director deportivo del club azulcrema, Santiago Baños, expresó que no hay ningún acuerdo concreto para que el seleccionado nacional se vaya a la Serie A.

2. Sigue circulando un posible adiós de André Jardine

André Jardine | Jam Media/GettyImages

FOX Sports compartió que el técnico brasileño estaría analizando tomarse un descanso y regresar a Brasil si no logra hacerse con el título de liga.



Al mismo tiempo, el Diario Récord comunicó que la directiva ya tendría una lista de posibles reemplazos para el estratega: el argentino Matías Almeyda, aparte de los uruguayos Diego Alonso y Guillermo Almada.

3. En redes proponen dos defensas centrales

Gael Alonso | NurPhoto/GettyImages

Si bien no es un hecho que Israel Reyes se irá del Nido, a través de X, el usuario y analista IñakiAmérica le ha recomendado al equipo dos nombres para poder reemplazar al defensa ante una posible partida.



Se trata del argentino Francisco Álvarez del Argentinos Juniors y el español Gael Alonso del FC Andorra.



Estas opciones fueron lanzadas debido a su bajo costo, pero con números agradables hablando estadísticamente.

4. Esteban Lozano y Miguel Ramírez vuelven a Coapa

Esteban Lozano | Jam Media/GettyImages

Hace unos días, Puebla dio a conocer sus bajas de cara al siguiente campeonato y entre ellos estuvieron los dos elementos azulcremas, quienes terminaron su cesión y deben reportar en el Nido. Sin embargo, se desconoce si tanto el delantero como el pivote entrarán en planes de André Jardine o serán prestados de nueva cuenta a otras escuadras.

5. ¿Chivas intentaría llevarse a Alejandro Zendejas?

Alejandro Zendejas | Manuel Velasquez/GettyImages

Algo que parece prácticamente imposible. De acuerdo con el periódico El Universal, el Guadalajara se plantea la posibilidad de preguntar por el extremo derecho estadounidense pese a la gran rivalidad que existe entre ambas instituciones.



La realidad parece poco viable, además es casi un hecho que las Águilas no dejarían marchar a uno de sus mejores hombres en los últimos años.