Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Adeyemi, Álvarez, Cancelo y Ferran Torres

El FC Barcelona decidió dar un paso importante en su planificación deportiva de cara a la próxima temporada 2026/27 y, aunque logró volver a la regla del 1:1 del fair play financiero, la dirigencia culé considera que aún necesita mayor capacidad económica para competir en un mercado de fichajes cada vez más exigente.

Por ese motivo, el azulgrana solicitó un crédito de 210 millones de euros con el objetivo de financiar las incorporaciones previstas para este verano. La operación estaría respaldada por los ingresos proyectados para la próxima campaña y busca evitar que el club pierda oportunidades mientras negocia por varios futbolistas de primer nivel.

Fc Barcelona Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Con el inicio de la temporada a poco más de un mes, la prioridad es acelerar las gestiones para reforzar distintas posiciones y darle al entrenador Hansi Flick un plantel con mayores variantes.

1. Karim Adeyemi, la negociación más avanzada

Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

El extremo alemán es considerado una oportunidad de mercado y ya existe un acuerdo con el futbolista, aunque Borussia Dortmund rechazó la primera oferta del Barcelona: la dirigencia presentó una propuesta de 20 millones de euros que el conjunto de la Bundesliga consideró insuficiente; aún así, en el club mantienen la calma y no descartan volver a ofertar.

2. Julián Álvarez, el gran objetivo del verano

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El delantero argentino continúa siendo la prioridad para reforzar el ataque, aunque el Atlético de Madrid mantiene su postura de no negociar su salida e insiste en que no tiene intención de vender al argentino. Sin embargo, el pedido del millonario préstamo alimenta las especulaciones sobre una futura oferta de gran magnitud.

3. João Cancelo, una prioridad para completar la defensa

Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025 | Justin Setterfield - FIFA/GettyImages

El defensor portugués sigue siendo una prioridad para reforzar los laterales y las conversaciones permanecen abiertas, aunque la operación todavía requiere tiempo para resolverse y depende de nuevas negociaciones.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona and Al Hilal have reached an AGREEMENT in principle for Joao Cancelo, who will sign a 2-year contract.



Barça will play €10m to Al Hilal.



— @partidazocope pic.twitter.com/gpk9m1kxKW — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026

4. Ferran Torres, con ofertas y futuro abierto

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

De acuerdo con versiones procedentes de Inglaterra, el delantero español recibió sondeos de varios equipos importantes de la Premier League durante las últimas semanas. Aunque el futbolista continúa formando parte del plantel, la dirigencia no considera intransferible su salida. En caso de recibir una oferta que satisfaga las expectativas económicas del club, su venta podría concretarse durante este mercado.

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