Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Andreas Christensen, Julián Álvarez, Jorge Salinas y más

El FC Barcelona ya está de vacaciones tras los éxitos en LaLiga y la Supercopa y el mercado de fichajes será crucial para ellos, ya que el objetivo mayor de cara a la próxima campaña es conquistar la UEFA Champions League. Para eso ya llegó Anthony Gordon y van por más.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Barça de cara a la temporada 2026/27:

1. Giro en la novela Rashford

FIFA World Cup 2026Panama v England | ANP/GettyImages

SegúnThe Athletic, la lesión de Manuel Ugarte complicó la permanencia de Rashford en el FC Barcelona, ya que pierden la oportunidad de vender al uruguayo y así no tendrían más la chance de contar con el dinero necesario para incorporar un extremo.



2. El Al-Hilal no negocia a Joao Cancelo

Colombia v Portugal | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

El lateral derecho está a gusto en la Ciudad Condal y fue una pieza importante para Hansi Flick, pero el club dueño de su ficha no quiere saber nada con desprenderse de él. Según Arriyadiyah Newspaper, está citado a arrancar la pretemporada con el elenco árabe tras el Mundial 2026.

3. Inminente renovación de Andreas Christensen

DR Congo vs Denmark - Internation Friendly | NurPhoto/GettyImages

Según informa Mundo Deportivo, hay un acuerdo entre el FC Barcelona y el zaguero danés para que este alargue su contrato por dos temporadas más, con una opción para interrumpir el vínculo al terminar la primera de estas.

4. Marcha atrás por Jorge Salinas

Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga Hypermotion | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Las negociaciones entre el FC Barcelona y el Racing de Santander por el defensor no llegaron a buen puerto a pesar del ofrecimiento de canteranos del club Culé como parte de pago. Su cláusula de salida se duplicó tras el ascenso y está en 16 millones de euros.

5. Plazos por Julián Álvarez

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Tras las ruidosas declaraciones del argentino y la reacción de la afición Colchonera, el Barcelona sabe que tiene una oportunidad de oro de ficharlo. A pesar de eso, Marca informa que esperarán hasta después del Mundial para ofertar por él.

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