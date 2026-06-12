El FC Barcelona avanza con su descanso a la espera de ver a sus figuras jugar en el Mundial 2026, con Raphinha haciendo su debut con Brasil ante Marruecos este sábado y con toda la ilusión puesta en la España de Lamine Yamal y compañía.

Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Bernardo Silva, Álex Remiro, Marc Casadó, Ansu Fati y más

1. ¿Bernardo Silva caído?

Portugal v Nigeria - International Friendly | Gualter Fatia/GettyImages

Cuando parecía que el FC Barcelona picaba en punta para hacerse de los servicios del portugués, el Real Madrid se metió en la puja y algunos informes confirman que hay un acuerdo entre el ex Manchester City y la Casa Blanca.

2. Reuniones por Ansu Fati

RC Strasbourg Alsace v AS Monaco - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El AS Mónaco está interesado en comprar al futbolista, pero no ha ejecutado la opción de compra del préstamo desde el Barça. Según Mundo Deportivo, hay una reunión pendiente para resolver el asunto. De momento, el futbolista debe volver a Cataluña.

3. ¿Operativo renovación para Ferrán Torres?

Peru v Spain - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Si bien su estadía en el FC Barcelona parecía en duda, hubo cambio de planes en las oficinas de la Ciudad Condal: le ofrecerían una renovación de contrato antes de lo esperado ante la dificultad para sumar un centro delantero de élite, además de asegurárselo como moneda de cambio en caso de poder negociar por Julián Álvarez con el Atlético de Madrid.

4. Dos posibles destinos para Marc Casadó

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Según el periodista Matteo Moretto, el FCB quiere concretar la venta del canterano Marc Casadó antes del 30 de junio en una cifra que ronde los 25 millones de euros. El Mónaco y un equipo de Arabia Saudita, los interesados.

5. Álex Remiro, la opción para el arco

Girona FC v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El FC Barcelona busca un portero que le compita a Joan García y han puesto sus ojos en Álex Remiro, guardameta campeón de la Copa del Rey con la Real Sociedad.



El equipo de San Sebastián le ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación, aunque el interés del Barça y del Aston Villa son más que seductores para él.