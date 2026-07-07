Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Cancelo, Julián Álvarez, Romero, Herington y Virgili

Con el mercado de pases en pleno movimiento, el FC Barcelona trabaja en varios frentes para reforzar el plantel de Hansi Flick de cara a la próxima temporada 2026/27. Mientras algunas negociaciones están muy avanzadas y podrían cerrarse en los próximos días, otras dependerán del desenlace del Mundial 2026 y de la situación económica del club.

🚨🚨| JUST IN: Barcelona are close to signing João Cancelo in a deal worth 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 €𝟏𝟎𝐌. 🤝🇵🇹



The full-back set to sign a two-year contract.



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Entre incorporaciones inmediatas y objetivos de jerarquía, estos son los principales nombres que siguen en la agenda azulgrana:

1. Cancelo, a detalles de regresar al Barça

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, las conversaciones por João Cancelo entraron en su recta final y el lateral portugués podría ser anunciado en los próximos días como nuevo refuerzo azulgrana.



El acuerdo contempla un contrato por dos temporadas y una operación que rondará los 10 millones de euros entre monto fijo y variables. El único aspecto pendiente está relacionado con cuestiones fiscales, ya que el defensor deberá adaptarse al régimen impositivo español después de su paso por Arabia Saudita.



Para Hansi Flick, la incorporación de un futbolista con experiencia, versatilidad y conocimiento del club representa una pieza clave para reforzar tanto el lateral derecho como el izquierdo.

2. Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

Aunque el foco inmediato está puesto en Cancelo, el conjunto culé no pierde de vista a Álvarez. El argentino reconoció semanas atrás que desea dar un nuevo paso en su carrera, aunque evitó revelar cuál será su próximo destino.



Desde el Atlético de Madrid mantienen una postura firme y Diego Simeone dejó claro que, por ahora, el delantero debe concentrarse exclusivamente en el Mundial. Mientras tanto, la dirigencia blaugrana continúa respetando el plan establecido por Joan Laporta y esperará a que finalice la competencia para retomar las negociaciones.

3. El sueño llamado Cuti Romero

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages

Por otro lado, la defensa también podría recibir un golpe de jerarquía si las condiciones del mercado lo permiten: Cristian "Cuti" Romero aparece nuevamente en la órbita azulgrana.



El central argentino atraviesa un momento de incertidumbre en el Tottenham y su deseo de jugar en LaLiga alimenta la ilusión del Barcelona. Sin embargo, el alto costo de la operación y la competencia del Atlético de Madrid convierten su posible llegada en una de las negociaciones más complejas del mercado europeo.

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

4. Lucas Herington, una apuesta para el futuro en la defensa

Fair play to 18-year-old centre-back Lucas Herrington for stepping up to take a penalty for Australia 🇦🇺❤️



He may have missed, but it takes serious courage to step up in the first place 👏



Head up, Lucas ✨ pic.twitter.com/tJX6rvijyD — OneFootball (@OneFootball) July 3, 2026

Además de los nombres consolidados, el Barcelona sigue trabajando en fichajes con proyección. Uno de ellos es el defensor australiano de apenas 18 años que actualmente pertenece a Colorado Rapids.



El zaguero ya había sido seguido de cerca por los captadores azulgranas meses atrás y su actuación en el Mundial juvenil terminó de confirmar el interés, pese al penal fallado en la eliminación de Australia. Su juventud, capacidad para salir jugando y margen de crecimiento lo convierten en una inversión de futuro para el club catalán.

5. Jan Virgili, una oportunidad de mercado

Getafe CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El extremo de 19 años, que actualmente pertenece al Mallorca, volvió a entrar en la agenda azulgrana tras el descenso del conjunto balear. Su cláusula de rescisión quedó fijada en 12 millones de euros, aunque el conjunto culé cuenta con una opción preferencial para recuperarlo por 7 millones gracias a las condiciones pactadas cuando salió del club.



Por el momento, la directiva ya estableció contactos con el Mallorca para estudiar la operación. En caso de concretarse el fichaje, todavía no está definido si Virgili se incorporará al primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick o si será cedido a otro club para continuar con su desarrollo antes de asentarse en el Camp Nou.

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