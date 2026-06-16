Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Dusan Vlahovic, Eli Junior Kroupi, Marc Casadó, Vitor Reis y más

El FC Barcelona ya está de vacaciones tras los éxitos en LaLiga y la Supercopa y el mercado de fichajes será crucial para ellos, ya que el objetivo mayor de cara a la próxima campaña es conquistar la UEFA Champions League. Para eso ya llegó Anthony Gordon y van por más.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Barça de cara a la temporada 2026/27:

1. La renovación clave de Gistau

FC Barcelona B v CD Castellon B - Segunda RFEF G3 | Pedro Salado/GettyImages

Según Sport, el club catalán ha llegado a un acuerdo con Óscar Gistau, de 18 años, para ampliar su contrato. Su vínculo llegaba a su fin el próximo verano y ahora estará atado al Barça por una temporada más, con opción de ampliarlo un año.

2. Marc Casadó acumula intresados

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Al interés del Mónaco y clubes árabes, Marca cuenta que se ha sumado el Manchester United. Esto podría ser positivo para el FC Barcelona, ya que pretende asegurarse la permanencia de Marcus Rashford, propiedad de los Diablos Rojos. Bayer Leverkusen y Real Betis también estarían tras sus pasos.

3. Vitor Reis aparece en el radar

Girona FC v Elche CF - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Sport informa que Deco ya habló con la directiva del Manchester City para iniciar conversaciones por Vitor Reis, de última temporada cedido en el Girona. Intentarían que sea un préstamo con opción.

4. ¿Kroupi para reemplazar a Lewandowski?

Nottingham Forest v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El delantero del sorprendente Bournemouth está en la lista del FC Barcelona según reportes del Diario Sport. El joven de 19 años correría de atrás contra nombres como el de Julián Álvarez, aunque su salida será más sencilla que la del argentino del Atlético de Madrid.

5. Los pedidos de Dusan Vlahovic

Torino FC v Juventus FC - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Según la Gazzetta dello Sport, el centro atacante serbio le pidió un contrato de ocho millones de euros anuales a la Juventus para renovar. El FC Barcelona es uno de los interesados en sumarlo y sabe, con esta filtración, cuánto tendría que pagarle.