Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: João Cancelo, Cuti Romero, Rodri y más

El FC Barcelona ya está de vacaciones tras los éxitos en LaLiga y la Supercopa y el mercado de fichajes será crucial para ellos, ya que el objetivo mayor de cara a la próxima campaña es conquistar la UEFA Champions League. Para eso necesitan empezar a sumar futbolistas para contrarrestar la ola de figuras que trajo el Real Madrid en las últimas semanas.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Barça de cara a la temporada 2026/27:

1. Se acerca João Cancelo

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

Según Arriyadiyah, el portugués no desea continuar en el Al-Hilal y le daría prioridad a un regreso al FC Barcelona, donde estuvo en calidad de cedido durante la segunda rueda de la temporada pasada.

2. Cuti Romero espera el llamado

Cristian Romero of Argentina gestures during the FIFA World | Nicolò Campo/GettyImages

Si bien tiene todas las chances de llegar al Inter de Milán, Cristian Romero desea jugar en el FC Barcelona y todavía aguarda el llamado para ser nuevo futbolista Culé.



"Romero está dispuesto a rebajarse el salario para que el Barça pudiera inscribirlo", informó SportItalia.

3. El Barça se suma al interés por Rodri

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El periodista Oriol Domènech informó que el FC Barcelona se interiorizó en la situación de Rodri y no descarta sumar un mediocampista a su plantilla: "El club espera que vuelva bien Frenkie de Jong, pero también consideran que al Barça le falta un mediocentro. Han hecho llamadas preguntando por mediocentros de primer nivel, de máximo nivel. No es nada extraño que el Barça pregunte por Rodri y cómo está su situación", dijo.

4. Aymeric Laporte, descartado

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Según informa Mundo Deportivo, Aymeric Laporte no llegará al FC Barcelona por no tener una cláusula de salida. Esto obligaría a la directiva comandada por Joan Laporta a abrir negociaciones con un tradicionalmente inflexible Athletic Club.



5. Dos grandes de Europa interesados en Gerard Martín

FC Barcelona v Real Betis - La Liga EA Sports 2025/2026 | NurPhoto/GettyImages

Según trascendió, tanto el Chelsea como el AC Milan están interesados en sumar a sus filas al polivalente defensor central zurdo salido de La Masía. El FC Barcelona no tendría intenciones de venderlo.