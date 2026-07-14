Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Julián Álvarez, Marc Casadó, Roony Bardghji y más

El FC Barcelona ya está de vacaciones tras los éxitos en LaLiga y la Supercopa y el mercado de fichajes será crucial para ellos, ya que el objetivo mayor de cara a la próxima campaña es conquistar la UEFA Champions League. Para eso necesitan empezar a sumar futbolistas para contrarrestar la ola de figuras que trajo el Real Madrid en las últimas semanas.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Barça de cara a la temporada 2026/27:

1. El pedido del Atlético de Madrid para largar a Julián Álvarez

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Según informa Mundo Deportivo, la directiva del Colchonero podría pedir la ficha de Marc Bernal, sumado a una cantidad importante de dinero, para traspasar a Julián Álvarez al FC Barcelona.

2. Destino saudí para Marc Casadó

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Cuenta el Diario Sport que dos de los clubes más adinerados de la Saudi Pro League, el Al-Nassr y el Al-Ittihad, se disputarían en las próximas semanas el fichaje de Marc Casadó en una cifra cercana a los 30 millones de euros.

3. Diez interesados por Roony Bardghji

FC Barcelona v Real Betis - La Liga EA Sports 2025/2026 | NurPhoto/GettyImages

El extremo sueco de 20 años tiene una decena de clubes tras sus pasos, ya que no tendrá tanto lugar en la planificación de Hansi Flick de cara a la próxima temporada.



Informa el Diario Sport de Cataluña que estos son: Sunderland, Leeds, Brighton, Aston Villa, varios equipos de LaLiga, Porto, Ajax y Olympique de Marsella.

4. Los ojos puestos en Kaua Pavuna

Vou falar uma coisa que muita gente vai achar exagero:



Kauã Pavuna pode ser a maior esperança do Brasil para a posição de meia armador nos próximos anos.



Faz tempo que não aparece um camisa 10 com tanto potencial.pic.twitter.com/XYUqEwx3cN — Fla da Opressão | Fan Account (@fla_da_opressao) July 13, 2026

El FC Barcelona es uno de los gigantes europeos interesados en contar con el mediapunta del Flamengo, de tan solo 15 años, según cuenta el periodista Rian Moreira.



Bayern Múnich y Arsenal son otros de los que han demostrado interés en el joven carioca.



5. El Girona se refuerza con un canterano Culé

FC Barcelona Athletic v Valencia Mestalla - Primera Ferderacion | Quality Sport Images/GettyImages

Se trata de Brian Fariñas, que irá a la segunda división en calidad de cedido por la próxima temporada para intentar ser parte importante del equipo de Montilivi, que buscará la vuelta a LaLiga.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP