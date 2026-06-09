Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Julián Álvarez, Raphinha, Palestra, Cucurella y más

El FC Barcelona ya está de vacaciones tras los éxitos en LaLiga y la Supercopa y el mercado de fichajes será crucial para ellos, ya que el objetivo mayor de cara a la próxima campaña es conquistar la UEFA Champions League. Para eso ya llegó Anthony Gordon y van por más.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Barça de cara a la temporada 2026/27:

1. Millones desde Arabia Saudita por Raphinha

Brazil v Egypt - International Friendly | Kirk Irwin/GettyImages

Mundo Deportivo informó que dos clubes con apoyo del Fondo Público Saudí, el Al-Hilal y el Al-Nassr, están tras los pasos de Raphinha y podrían ofrecerle cuadruplicar su salario para llevarlo a tierras árabes. Además, el FC Barcelona recibiría una oferta de 80 millones de euros por él.

2. El interés por Marco Palestra

Italy Training Session & Press Conference | Claudio Villa - FIGC/GettyImages

El defensa de 21 años es uno de los más codiciados del mercado italiano y el FC Barcelona estaría interesado en sumarlo a sus filas. Compite con el Inter de Milán, que lo ve como un reemplazante ideal para Denzel Dumfries.

3. ¿El Ajax a por Ter-Stegen?

Real Oviedo v Girona FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El medio neerlandés Voetbal International adelantó que el Ajax está tras los pasos de Marc-André Ter Stegen de cara a la próxima temporada. El director deportivo del club de Ámsterdam es Jordi Cruyff, de excelente relación con la directiva Culé.

4. Ilusión por Julián Álvarez

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Según información de Marca, el argentino habría declinado un ofrecimiento del Atlético de Madrid donde se le ponía sobre la mesa una extensión y mejora de su contrato.



El FC Barcelona es uno de los principales interesados en incorporarlo, pensando en ofrecer 100 millones de euros, aunque esto no sería suficiente.

5. Cucurella ya eligió

Peru v Spain - International Friendly | Jam Media/GettyImages

Según Mundo Deportivo, el lateral de la selección de España prioriza por sobre todas las cosas regresar al FC Barcelona. Esto se da a pesar del fuerte interés del Atlético de Madrid de contar con él.