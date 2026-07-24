Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Núñez, Romero, Kroupi, Torres y Cancelo

El FC Barcelona continúa moviéndose con cautela en el mercado de fichajes; la prioridad sigue siendo incorporar un delantero que pueda liderar el ataque en el futuro, aunque el club también mantiene abierta la posibilidad de sumar un central con experiencia y un lateral de garantías si las condiciones económicas lo permiten.

Al mismo tiempo, la directiva blaugrana trabaja para resolver situaciones pendientes dentro del plantel, con jugadores que podrían salir antes del cierre del mercado.

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Deco y el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick manejan distintas alternativas conscientes de que algunas operaciones se complicaron en las últimas semanas.

Estos son los nombres que concentran la atención del conjunto catalán:

1. Darwin Núñez, una alternativa que sigue disponible

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El delantero uruguayo no logró adaptarse al fútbol saudí y tanto el jugador como el Al Hilal buscan una salida apenas un año después de su llegada. Todavía con contrato vigente, Núñez prioriza regresar a una liga europea de primer nivel y el Barcelona aparece como uno de los destinos que más le atraen.



Aún así, su elevado salario y las condiciones económicas del traspaso dificultan cualquier avance, mientras clubes como el Atlanta United ya iniciaron conversaciones con el conjunto saudí para intentar incorporarlo. En el Camp Nou lo consideran una opción interesante, pero no es la prioridad mientras continúan los intentos por otros objetivos.

2. Cristian "Cuti" Romero, cada vez más lejos del Camp Nou

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

El Barcelona sigue valorando incorporar un central de jerarquía si consigue liberar espacio en la plantilla y el defensor del Tottengam era uno de los grandes candidatos gracias a su experiencia internacional.



Aún así, la falta de movimientos en el conjunto catalán llevó al entorno del argentino a explorar otras alternativas. El Inter de Milán ya trabaja en diferentes fórmulas para intentar convencer al club inglés, que mantiene una elevada tasación por el campeón del mundo.

3. Eli Junior Kroupi, una puerta que se cierra

Nottingham Forest v Bournemouth - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El joven delantero francés figuraba entre los nombres que seguía Deco para reforzar el ataque azulgrana, pero el Bournemouth fue contundente al declarar intransferible al futbolista.



Después de una destacada temporada en la Premier League, Kroupi despertó el interés de varios gigantes europeos. Sin embargo, el club inglés lo considera una pieza fundamental de su proyecto y descartó cualquier negociación durante este mercado, obligando al Barcelona a centrar sus esfuerzos en otras alternativas.

FC Barcelona Training Session Prior To La Liga Match Against Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

4. Ferran Torres, entre la renovación y una posible venta

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Pese a firmar la mejor temporada goleadora de su carrera y ser decisivo en la consagración mundialista de la selección española, Ferran todavía no tiene asegurada su continuidad en el Barcelona.



El club estudia si le ofrece una renovación, aunque la operación implica un importante compromiso económico. Ante ese escenario, el PSG sigue atento a su situación y estaría dispuesto a presentar una propuesta atractiva. En el azulgrana la postura es clara: si no renueva, una venta este verano evitaría que el jugador salga libre dentro de un año, cuando finalice su vínculo con la institución.

5. João Cancelo, el regreso que gana fuerza

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

La incorporación del portugués sigue siendo uno de los objetivos más importantes para reforzar las bandas defensivas. El futbolista ya expresó su intención de regresar al conjunto azulgrana y mantiene conversaciones constantes con el Al Hilal para facilitar la operación.



El Barcelona trabaja en una fórmula que permita cerrar el acuerdo sin comprometer su situación financiera. Aunque todavía restan detalles por resolver con club saudí, el optimismo dentro del club creció y confían en que las próximas semanas sean decisivas para concretar el regreso de Cancelo.

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