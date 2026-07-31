Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Ter Stegen, Romero, Torres, Cancelo y Vlahovic

El FC Barcelona afronta una etapa decisiva del mercado de fichajes: la dirección deportiva trabaja en paralelo para reducir la masa salarial, cerrar algunas salidas y, al mismo tiempo, incorporar futbolistas que refuercen posiciones consideradas prioritarias por el cerpo técnico de Hansi Flick.

Algunas negociaciones dependen directamente de las ventas que pueda concretar el conjunto culé en los próximos días, mientras que otras avanzan gracias a la voluntad de los propios futbolistas de vestir la camiseta azulgrana.

🚨🔴⚪️ Marc André ter Stegen will be officially announced as new Ajax player this weekend: all confirmed. 💥



Understand the plan has been clarified with Barça and player’s camp.



✈️ Travel today.

🩺 Medical on Saturday.

✍🏼 Signature on Saturday.



Here we go, never in doubt. 🇩🇪 pic.twitter.com/ZZcmwx8kvk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

A continuación, estas son las últimas noticias de fichajes del FC Barcelona:

1. Ter Stegen pone rumbo al Ajax

Real Oviedo v Girona FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Marc-André ter Stegen será nuevo jugador del Ajax después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo definitivo. El arquero viajará para completar la revisión médica y firmar su contrato, con el anuncio oficial previsto para este fin de semana.



La salida del alemán, ya no entra en los planes de Hansi Flick, libera una ficha importante dentro del límite salarial, un aspecto que la directiva considera fundamental para avanzar en nuevas incorporaciones.



Para destrabar la operación, el Barcelona aceptó hacerse cargo de cerca del 90% del sueldo del arquero y también asumirá los impuestos derivados de la cesión en los Países Bajos.

2. Cristian Romero sigue siendo el gran objetivo

Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier League | George Wood/GettyImages

El defensor argentino continúa en la lista de prioridades para reforzar la zaga, aunque cualquier negociación depende de que el Barcelona logre desprenderse primero de algún central del plantel.



Desde Inglaterra, el Tottenham está dispuesto a escuchar ofertas, aunque no negociará por debajo de los 50 millones de euros. El futbolista, por su parte, vería con buenos ojos vestir la camiseta azulgrana e incluso estaría dispuesto a ajustar sus pretensiones salariales para facilitar la operación.

3. Ferran Torres mantiene abierto su futuro

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Aunque el Paris Saint-Germain continúa atento a su situación contractual, en el conjunto catalán crece el optimismo sobre una posible renovación del delantero español.



El club considera que Ferran forma parte del proyecto deportivo y ya le presentó una propuesta para ampliar su contrato. Sin embargo, la decisión final dependerá del propio jugador, que también espera conocer qué movimientos realizará el azulgrana para reforzar la delantera antes de definir su futuro. Si finalmente opta por salir, el Barcelona pretende entre 40 y 45 millones de euros por su traspaso.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

4. Cancelo vuelve a escena

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

El portugués, que ya tuvo un paso por el club, desea regresar al Camp Nou y un reciente episodio aumentó las expectativas: no se presentó al inicio de la pretemporada con Al Hilal.



Con apenas un año de contrato por delante, el club saudí estaría dispuesto a negociar su salida para evitar perderlo gratuitamente en 2027. La intención del Barcelona es cerrar la operación por una cifra cercana a los 10 millones de euros, aunque las conversaciones siguen en etapa de maduración.

5. Vlahovic espera un llamado del Barcelona

Dusan Vlahovic of Juventus FC celebrates after scoring a | Nicolò Campo/GettyImages

El delantero serbio recibió una oferta mejorada del Besiktas, pero sigue priorizando la posibilidad de jugar en el Barcelona.



Aunque el azulgrana solo mantuvo contactos informativos con su entorno y no avanzó formalmente por su fichaje, Dusan estaría dispuesto a reducir sus exigencias económicas para facilitar un acuerdo. Todo dependerá de cómo evolucione la búsqueda de un delantero centro y de si Ferran Torres permanece en el plantel, ya que una salida del español podría abrir la puerta a una nueva incorporación ofensiva.