Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Ter Stegen, Torres, Bisiwu, Araújo y Álvarez

Con la pretemporada en marcha, el FC Barcelona continúa trabajando para definir un plantel competitivo de cara a la próxima campaña 2026-27.

Mientras el entrenador Hansi Flick comienza a perfilar su equipo, la dirección deportiva encabezada por Deco acelera negociaciones tanto para reforzar el equipo como para resolver situaciones pendientes.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Entre cesiones, renovaciones, incorporaciones y posibles ventas, varios futbolistas concentran la atención del mercado y podrían protagonizar algunas de las operaciones más importantes del verano culé.

1. Marc-André ter Stegen, una cesión que sigue sin destrabarse

Real Oviedo v Girona FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

La salida del arquero alemán rumbo al Ajax continúa sin oficializarse pese a que las tres partes habían alcanzado un principio de acuerdo para una cesión. El principal obstáculo estaría relacionado con cuestiones fiscales y económicas que todavía debe resolver el propio futbolista.



En el Barcelona confían en que la operación terminará concretándose, pero reconocen que la resolución ya no depende del club. Aún así, aunque el Ajax no fijó una fecha límite para abandonar la negociación, tampoco está dispuesto a esperar indefinidamente y ya analiza escenarios alternativos si el préstamo finalmente no se concreta.

2. Ferran Torres, pretendido por el PSG y el Real Madrid

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El delantero culé se convirtió en uno de los más cotizados del mercado tras su destacada actuación en el Mundial 2026, donde fue el autor del gol que le dio el título a España frente a Argentina.



Según trascendió, además del fuerte interés del PSG, el Real Madrid también se habría sumado a la carrera por su ficha. En París, Luis Enrique considera a Ferran una prioridad para reforzar su ataque y ya habría mantenido conversaciones con el jugador.



Por su parte, el Barcelona mantiene la intención de renovarle el contrato, aunque las limitaciones del fair play financiero obligarían a posponer cualquier anuncio oficial hasta septiembre.

3. Jesse Bisiwu, el refuerzo joven ya tiene todo acordado

Club Brugge KV MD-1 Training Session - UEFA Youth League 2025/26 Final | Jan Kruger - UEFA/GettyImages

El Barcelona cerró el fichaje del extremo belga, una de las promesas más seguidas por el departamento de scouting azulgrana. El acuerdo con el Brujas ronda los 8,5 millones de euros más un 20% de una futura venta, mientras que el futbolista firmará por cinco temporadas.



La intención del club es que el juvenil viaje directamente a Inglaterra para unirse al stage de pretemporada que realizará el equipo de Hansi Flick. Su llegada responde a la estrategia de la dirigencia catalana de incorporar talento joven con proyección y margen de crecimiento.

Prep work first. 💪

Pitch next. ⚽️ pic.twitter.com/QwGKM4GBO5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 21, 2026

4. Ronald Araújo, una decisión que puede cambiar la defensa

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Aunque tiene contrato hasta 2031, el uruguayo no es considerado intransferible por la dirigencia. En el Barcelona entienden que, si el defensor solicita salir y llega una oferta que satisfaga las expectativas económicas del club, no impedirán su traspaso.



El central regresará tras recuperarse de su lesión y mantendrá una conversación con Flick para conocer el rol que tendrá durante la temporada. La consolidación de Pau Cubarsí, el buen momento de Eric García y la continuidad de Andreas Christensen reducen la competencia por un lugar en la zaga, por lo que el diálogo con el entrenador será determinante para su futuro.

5. Julián Álvarez, el Atlético no abre la puerta

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

La búsqueda de un sucesor para Robert Lewandowski mantiene al argentino como uno de los nombres más atractivos para el Barcelona. Sin embargo, el Atlético de Madrid se mantiene firme en su postura y continúa sin intención de negociar su salida.



La dirigencia rojiblanca reiteró que el delantero continuará en el equipo y recordó que solo una oferta extraordinaria o el pago de su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros, modificaría el panorama. Ante esa postura, el Barcelona ya estudia otras alternativas para reforzar su ataque en este mercado de pases.

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