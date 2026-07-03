Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: William Saliba, Jules Koundé, Ter Stegen, Cuti Romero y más

El FC Barcelona ya está de vacaciones tras los éxitos en LaLiga y la Supercopa y el mercado de fichajes será crucial para ellos, ya que el objetivo mayor de cara a la próxima campaña es conquistar la UEFA Champions League. Para eso ya llegó Anthony Gordon y van por más.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Barça de cara a la temporada 2026/27:

1. William Saliba, en carpeta

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

Según informa el periodista turco Ekrem Konur, el FC Barcelona sigue muy de cerca la situación de William Saliba. En la lista de pretendientes también asoman el PSG y el Real Madrid.



Tiene contrato con el Arsenal hasta 2030 y el club del norte de Londres no lo dejaría marcharse por una cifra menor a los 150 millones de euros.

2. Arreglada la cesión de Ter Stegen al Ajax

Real Oviedo v Girona FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Fabrizio Romano confirmó que hay acuerdo entre el FC Barcelona y el Ajax para que Marc-André Ter Stegen se marche al club neerlandés en calidad de cedido, tras su paso por el Girona.

3. ¿Se va Jules Koundé?

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

El periodista Mark Brus, en Caught Offside, dijo que el FC Barcelona estaría abierto a desprenderse de Jules Koundé a cambio de 64 millones de euros.



Chelsea y Liverpool son dos clubes que asoman como posibles destinos, con la posibilidad concreta del club de Stamford Bridge de incorporarlo ante la salida de Marc Cucurella.

4. Opción de recompra por Jan Virgili

Getafe CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Según Sport, ya hubo reuniones por el fichaje de Jan Virgili, canterano del club Culé vendido al RCD Mallorca.



El FC Barcelona tiene una opción para recomprarlo por 7.5 millones de euros, por lo que se convierte en una variante económica para reforzar el frente de ataque.

5. Cuti Romero, otra opción para la defensa

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

El Diario Sport de Cataluña informa que el defensor campeón del mundo en Qatar 2022 dio por finalizado su paso en el fútbol inglés y quiere cambiar de aires.



El FC Barcelona, al igual que el Atlético de Madrid, estarían interesados.

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