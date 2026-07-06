Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Dumfries, Bastoni, Haaland y Tchouaméni

Con la mira puesta en volver a dominar tanto en España como en Europa en la próxima temporada 2026/27, el Real Madrid atraviesa semanas decisivas en el mercado de fichajes.

Mientras continúa reforzando su plantel con incorporaciones estratégicas, la dirigencia también analiza nuevas oportunidades, responde al interés de otros clubes por sus figuras y sigue de cerca a futbolistas que podrían convertirse en protagonistas de las próximas ventanas de transferencias.

Éstas son las últimas noticias de rumores y fichajes del Madrid de cara a la temporada 2026/27:

1. Dumfries, el nuevo dueño del lateral derecho

Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El neerlandés Denzel Dumfries se convirtió en nuevo jugador del merengue tras llegar a un acuerdo con el Inter de Milán, firmando contrato hasta el 30 de junio de 2030.



El lateral llega para reforzar una zona que el club consideraba prioritaria desde hace varias temporadas. Con la salida de Dani Carvajal y la presencia de Trent Alexander-Arnold, la competencia por el puesto promete elevar el nivel de una banda derecha que necesitaba una renovación. Su potencia física, recorrido ofensivo y experiencia internacional fueron claves para que la dirigencia apostara por su incorporación.

2. Bastoni, el próximo gran objetivo

FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHY | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Tras cerrar la llegada de Dumfries, el Madrid no descarta volver a negociar con el Inter. Según informó Diario AS, la entidad italiana estaría dispuesta a escuchar ofertas cercanas a los 60 millones de euros por Alessandro Bastoni.



Sin embargo, su situación extradeportiva añade incertidumbre a cualquier negociación, ya que actualmente está siendo investigado dentro de una causa relacionada con un escándalo de fiestas y acompañantes VIP en Milán. Aun así, el Inter mantiene su respaldo al futbolista y pretende contar con él para la próxima campaña, aunque no cerraría la puerta a una eventual salida.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Masashi Hara/GettyImages

3. El guiño de Haaland que alimenta la ilusión

Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

Mientras tanto, el nombre de Erling Haaland vuelve a instalarse en el entorno merengue. En la previa del duelo entre Noruega y Brasil por los octavos de final del Mundial 2026, Alfie Haaland, padre del delantero, aseguró que su hijo está feliz en el Manchester City, aunque también reconoció que "cualquier jugador quiere vestir la camiseta del Real Madrid y disputar la Champions League", una declaración que reactivó las especulaciones sobre el futuro del goleador.

4. Tchouaméni no se mueve, salvo por una cifra récord

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Después de consolidarse como una de las figuras del mediocampo madridista durante la última temporada, el francés aparece en la órbita del Manchester United. Aún así, la directiva merengue solo analizaría una negociación por una cifra superior a los 100 millones de euros.



En Old Trafford buscan reforzar el centro del campo tras la salida de Casemiro y mantienen una buena relación institucional con el conjunto blanco, escenario que facilita el diálogo entre ambas entidades; sin embargo, en Valdebebas consideran a Tchouaméni una pieza fundamental para el presente y el futuro del proyecto deportivo de José Mourinho.

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