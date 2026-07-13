Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: el pedido de Mourinho, Marcelo Brozovic, Rodri, Thiago Pitarch y más

El Real Madrid está trabajando realmente duro para reperfilar su plantilla de cara a la próxima temporada, tratando de concretar salidas para hacer espacio a nuevas figuras. Ya llegaron Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, pero eso no les basta y van por más.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Real Madrid de cara a la temporada 2026/27:

1. Thiago Pitarch en el radar del Málaga

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Si bien el canterano quiere "sumar minutos en Champions", el Diario AS informa que el recién ascendido Málaga podría abrirle las puertas para que se convierta en una pieza fundamental pensando en, lógicamente, asegurar la permanencia en primera instancia. Lo claro es que tendrá poco lugar con José Mourinho.

2. El desesperado pedido de Mourinho

Jose Mourinho at Ciudad Real Madrid | Antonio Villalba/GettyImages

Cuenta el medio OK Diario que The Special One le ha pedido a la directiva que doblen los esfuerzos por sumar un mediocampista creativo, con cualidades diferentes a las de Tchouaméni o Valverde.



Está claro que con la llegada de Bernardo Silva el mediocampo Merengue da un salto de calidad, pero el portugués no lo siente suficiente y buscará más.

3. Contactos por Marcelo Brozovic

Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

¿Experiencia para la mitad de la cancha? Sacha Tavolieri informa que el Real Madrid se ha contactado con la representación del mediocentro croata Marcelo Brozovic, que quedó libre del Al-Nassr en las últimas semanas.

4. Rodri, descartado

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Informa Rubén Martín, el redactor deThe Athletic, que Rodri se ha ofrecido al Real Madrid, pero que estos no le dieron lugar "ni entre los cinco posibles fichajes para la medular" ya que "hay dudas sobre su físico".

5. Fabinho se ofrece

Real Betis v Al Ittihad - Pre-Season Friendly | Fran Santiago/GettyImages

El mediocampista ex Liverpool viene de jugar el Mundial 2026 con Brasil y fue claro en diálogo con El Chiringuito: "Hombre, el Real Madrid. ¿A quién no le gustaría estar en el Real Madrid? Es el equipo más grande del mundo. Ahora hay tiempo para pensar y hablar con mi representante".

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