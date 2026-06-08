Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: José Mourinho, Julián Álvarez, Michael Olise y más

El Real Madrid celebró este domingo sus elecciones y Florentino Pérez se alzó con el 65% de los votos, superando al candidato opositor Enrique Riquelme en la votación que tuvo lugar en el Predio de Valdebebas.

Ahora, el histórico presidente del Merengue afrontará un mercado de fichajes crucial para las aspiraciones del club capitalino en la temporada, ya que la campaña pasada fue mala y saben que para competir en el más alto nivel deben refrescar la plantilla.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Real Madrid de cara a la temporada 2026/27:

1. Oficial por fin: José Mourinho vuelve a la Casa Blanca

GD Estoril Praia v SL Benfica - Primeira Liga | NurPhoto/GettyImages

Luego de las semanas de campaña, llegó la hora del tan ansiado anuncio del nuevo entrenador del Real Madrid. El mismo es inminente y se espera por su presentación oficial ante la prensa.

2. Nico Paz, la prioridad de Mourinho

Hellas Verona FC v Como 1907 - Serie A | Timothy Rogers/GettyImages

Según el periodista de SkySports Sacha Tavolieri, Mourinho quiere que el Real Madrid ejecute cuanto antes la opción de recompra de 9 millones de euros para que Nico Paz regrese al Real Madrid. El atacante está en Estados Unidos con la selección argentina para el Mundial 2026.



3. ¿Se viene una oferta histórica por Olise?

FBL-FRA-CIV-FRIENDLY-WC-2026 | FRANCK FIFE/GettyImages

Florentino habló en campaña de una oferta de casi 150 millones de euros por un "galáctico total", que se presume que es Michael Olise. Luego de su victoria en las elecciones, el Bayern Múnich, mediante su presidente, contestó: "Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, cosa que aún no ocurrió, se puede ahorrar el trabajo".

4. El Merengue se mete en la puja por Julián Álvarez

FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICO | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Otro nombre que salió a flote en las horas posteriores a los comicios fue el de Julián Álvarez, internacional argentino del Atlético de Madrid y pretendido por el FC Barcelona en este mismo mercado de fichajes.



“No tenemos ninguna información al respecto, y nadie se ha comunicado con nosotros sobre este tema”, dijo Fernando Hidalgo, agente del cordobés ex River Plate, a 365Scores.

5. ¿30 millones por un tapado?

Wales v Ghana - International Friendly | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Según el periodista turco Ekrem Konur, el Real Madrid sigue de cerca el perfil de Caleb Yirenkyi, futbolista del Nordsjaelland y la selección de Ghana. Tiene solamente 20 años y ha sido una irrupción llamativa en el el club danés, que tasó su ficha en 30 millones de euros.