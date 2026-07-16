Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Michael Olise, Álvaro Carreras, António Silva y más

El Real Madrid está trabajando realmente duro para reperfilar su plantilla de cara a la próxima temporada, tratando de concretar salidas para hacer espacio a nuevas figuras. Ya llegaron Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, pero eso no les basta y van por más.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Real Madrid de cara a la temporada 2026/27:

1. Michael Olise quiere vestir de blanco

Michael Olise of France seen during FIFA World Cup 2026 | SOPA Images/GettyImages

Fichajes.com informa que el talentoso atacante francés está interesado en dar el salto del Bayern Múnich al Real Madrid en este mercado de fichajes.



Se espera que el Merengue presente ofertas récord y los bávaros solamente lo deje ir a cambio de 200 millones de euros o más.

2. Álvaro Carreras en el radar del Chelsea

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Con la llegada de Marc Cucurella el ex Benfica puede empezar a correr de atrás y el ex club del pelilargo internacional español podría cobijarlo para que siga adelante con su carrera, tal como informa Sport.



Está tasado en 50 millones de euros y ya tuvo a Xabi Alonso como entrenador en la Casa Blanca.

3. Los pedidos de Mourinho

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Según informa Tomás González-Martín, The Special One sigue en la búsqueda de un segundo defensor central, un mediocentro creativo y un atacante de primerísimo nivel.



Cabe destacar que ya llegaron Ibrahima Konaté y Bernardo Silva en esas funciones, aunque el portugués quiere más.

4. Víctor Valdepeñas, vendido

Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

La venta de Valdepeñas a la Fiorentina se realizará en ocho millones de euros según informa Fabrizio Romano. Además, el Real Madrid recibirá el 50% de una posible futura venta.



A diferencia del caso de Nico Paz o Jacobo Ramón, no tendría una opción preferencial de recompra.

5. António Silva asoma como opción

Sporting CP v SL Benfica - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

Para el puesto de defensor central, el portugués del Benfica aparece como una variante para reforzar la última línea del equipo de José Mourinho.



Según informa Récord, el futbolista rechazó un ofrecimiento de renovación con las Águilas y puede negociar para llegar a costo cero a algún club en invierno.