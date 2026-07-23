Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Rodri, Olise, Camavinga y García

El mercado de fichajes del Real Madrid atraviesa semanas de mucho movimiento. Con la llegada de José Mourinho al banco y la incorporación de varios futbolistas de renombre, el club merengue comenzó una profunda renovación de su plantel con el objetivo de volver a pelear por todos los títulos.

El presidente blanco, Florentino Pérez, ya concretó importantes operaciones, pero la planificación todavía no está cerrada. La directiva trabaja en la llegada de un fichaje diferencial, ese jugador que pueda convertirse en el nuevo referente del proyecto del entrenador portugués.

Real Madrid Training Session | Maria Jimenez/GettyImages

Mientras tanto, varios nombres aparecen en la agenda de Valdebebas:

1. Rodri, el mediocentro que enamora al Real Madrid

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

El Real Madrid tiene claro que necesita reforzar la zona central del campo y el jugador del Manchester City aparece como una de las prioridades. El español viene de protagonizar un Mundial 2026 espectacular, donde volvió a demostrar su liderazgo y su importancia como uno de los mejores mediocampistas internacionales.



Desde el entorno del jugador existe una buena predisposición para vestir de blanco, aunque todavía no hay un acuerdo definitivo; la negociación dependerá de la postura del City y de los movimientos que realice el Madrid para concretar una operación que podría convertirse en una de las más importantes del mercado.

2. Michael Olise, una operación que sigue abierta

France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El extremo francés es otro de los grandes objetivos del Real Madrid. Su actuación en el Mundial 2026 aumentó su valor y despertó el interés de los principales clubes europeos, aunque el Bayern Múnich no quiere perder a una de sus figuras.



Pese a que el conjunto merengue negó públicamente contactos por el jugador, en Alemania aseguran que la institución bávara prepara una mejora contractual para convencerlo de continuar. En el Madrid siguen atentos a la situación, aunque saben que será una negociación compleja.

🚨 Kylian Mbappé has told Florentino Pérez that he has successfully convinced Michael Olise to SIGN for Real Madrid this summer! 😍🤍



Mbappé spent much of the World Cup speaking with Olise and pushed hard for his friend to join Real Madrid.



Throughout the tournament, Mbappé is… pic.twitter.com/FBxqYRdD1O — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 23, 2026

3. Camavinga, el jugador que puede cambiar los planes

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

La posible llegada de Rodri genera dudas sobre el futuro de Eduardo Camavinga. El francés aparece como uno de los futbolistas que podrían liberar espacio en el plantel, pero su intención es continuar en el club y ganarse un lugar.



Con contrato hasta 2029, el mediocampista confía en convencer a Mourinho durante la temporada, aunque deberá demostrar una mayor influencia en la creación del juego para transformarse en una pieza clave del equipo titular.

4. Gonzalo García, una salida que Mourinho deberá decidir

Real Madrid Training Session | Maria Jimenez/GettyImages

El canterano aparece como una de las posibles salidas en este mercado; el Fulham ya inició conversaciones para intentar quedarse con Gonzalo García, aunque el Madrid buscaría mantener derechos preferenciales sobre el futbolista en caso de una futura operación.



Aún así, Mourinho tiene una buena valoración del delantero y reconoce su potencial, pero por el momento no puede garantizarle un papel protagonista dentro del plantel. La decisión final quedará en manos del propio jugador, que deberá elegir entre continuar peleando por minutos en el primer equipo o buscar una oportunidad que le permita tener mayor continuidad.

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