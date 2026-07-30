Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Rodri, Renato Veiga, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono y más

El Real Madrid está trabajando realmente duro para reperfilar su plantilla de cara a la próxima temporada, tratando de concretar salidas para hacer espacio a nuevas figuras. Ya llegaron Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Yan Diomande, pero eso no les basta y van por más.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Real Madrid de cara a la temporada 2026/27:

1. Negociaciones por Rodri

President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey | Andrew Harnik/GettyImages

Según informa Fichajes.com, el Merengue ya inició negociaciones con el Manchester City para hacerse del fichaje de Rodri con el fin de reforzar la medular de cara a la nueva temporada. El FC Barcelona asoma como otro interesado, pero el volante le daría prioridad al Madrid.

2. Aparece Renato Veiga en el radar

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-POR-ARM | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Según el periodista Ben Fernandes Santos, el Real Madrid no descarta intentar el fichaje del portugués Renato Veiga, hoy en el Villarreal. El Submarino Amarillo no tiene planes de deshacerse de él y el futbolista tiene contrato hasta 2032.

3. ¿Se va Aurélien Tchouaméni?

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

Una eventual llegada de Rodri podría catapultar a Tchouaméni fuera del Real Madrid en búsqueda de no perder ritmo competitivo, con el Manchester United como principal interesado para sumarlo ante las bajas de Casemiro y Manuel Ugarte, este último por lesión.

4. Un gigante interesado en Franco Mastantuono

Real Madrid Training Session | BSR Agency/GettyImages

El argentino corrió de atrás en la consideración en el cierre de la temporada pasada y tiene la oportunidad de renacer de la mano de José Mourinho, aunque, según informa la Gazzetta dello Sport, el AC Milan ha mostrado su interés en sumarlo. Otro club que lo busca es River Plate, institución donde se formó.

5. Gonzalo García, vendido

Real Madrid Training Session | Europa Press Sports/GettyImages

El delantero, que supo ser la figura merengue en el Mundial de Clubes 2025, fue vendido al Fulham de la Premier League por una cifra cercana a los 40 millones de euros por el 70% de la ficha del futbolista.

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