Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Viktor Gyökeres, Ayyoub Bouaddi, Raúl Asencio, Enzo Fernández y más

El Real Madrid ya confirmó a José Mourinho como entrenador para intentar cortar la sangría: lleva dos temporadas sin trofeos y el FC Barcelona se ha floreado en ese espectro de tiempo. Para volver a competir ya se aseguraron a Bernardo Silva y Marc Cucurella, pero eso no les basta...

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Merengue de cara a la temporada 2026/27:

1. Dos nombres para reforzar la delantera

Viktor Gyokeres of Sweden seen during FIFA World Cup 2026 | SOPA Images/GettyImages

Según Bernabéu Digital, Dusan Vlahovic y Viktor Gyökeres asoman como las dos opciones que baraja el Merengue ante la negativa por el fichaje de Julián Álvarez. El serbio pica en punta.





2. El Lille tasó a Ayyoub Bouaddi

FBL-WC-2026-TRAINING-MAR | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El Diario AS informa que el Lille le puso un precio de 80 millones de euros a Ayyoub Bouaddi, talentoso mediocampista de la selección de Marruecos. Además del Real Madrid hay clubes como PSG y Arsenal que compiten por llevárselo, aunque los franceses dueños de su ficha aclararon que no tienen apuro en venderlo, ya que este todavía tiene tres años más de contrato.



3. La Lazio, a por Raúl Asencio

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Si bien todavía no tiene un valor oficial para su salida, la Lazio considera a Raúl Asencio para cubrir la salida de Alessio Romagnoli. Desde Valdebebas lo ven difícil, pero no se descarta que los italianos hagan una oferta.

4. Primera oferta lista por Enzo Fernández

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

Según informa el periodista Nicolò Schira, el Merengue tiene una oferta lista para contratar al volante del Chelsea con un contrato hasta 2032. Sería una cifra superior a 100 millones de euros.

5. Nico Paz, descartado

Nico Paz of Argentina seen in action during FIFA World Cup | SOPA Images/GettyImages

Tras semanas de especulaciones, el talentoso internacional argentino seguirá en el Como 1907: su voluntad era la de seguir y el club italiano arregló con el Real Madrid su traspaso definitivo a cambio de 60 millones de euros, en una operación que todavía no ha sido informada oficialmente.

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