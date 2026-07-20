Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Vinícius Jr., Olise, Rodri, García y Mastantuono

El Real Madrid, bajo la nueva conducción de José Mourinho, atraviesa semanas clave en la planificación del proyecto deportivo de cara a la próxima temporada 2026/27.

Entre negociaciones por renovaciones, posibles ventas y el interés de otros clubes por jóvenes promesas, la dirigencia merengue analiza distintos escenarios antes de tomar decisiones definitivas. La continuidad de algunas figuras y la llegada de posibles refuerzos podrían modificar por completo la hoja de ruta del equipo.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Reports that Michael Olise wants to join Real Madrid are 𝐍𝐎𝐓 𝐓𝐑𝐔𝐄, according to @Plettigoal ❌



Instead, he has told Bayern that he wants to 𝗦𝗧𝗔𝗬 🤝



Olise's current contract runs until 2029, but Bayern are already looking to extend his deal 👀



By… pic.twitter.com/6zloVHY2Dx — 433 (@433) July 16, 2026

A continuación, los principales nombres que hoy protagonizan el mercado del conjunto madrileño.

1. Vinícius Júnior

Vinícius Júnior of Real Madrid CF is seen during the | SOPA Images/GettyImages

La situación contractual del brasileño se convirtió en el tema más importante para la dirigencia. Aunque existe optimismo de ambas partes para alcanzar un acuerdo, todavía no hubo avances definitivos y en las próximas semanas están previstas nuevas reuniones entre el entorno del futbolista y el Real Madrid.



En el club consideran que la continuidad de Vinicius marcará el rumbo del mercado; si finalmente renueva, la planificación deportiva seguirá el camino previsto. En cambio, si las negociaciones no apuntan a buen puerto, una eventual venta abriría la puerta a una importante inyección económica para reforzar otras posiciones. El escenario que más preocupa en el Santiago Bernabéu sería que el delantero decidiera no renovar y cumplir su contrato para irse como agente libre.

2. Michael Olise

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026 | Reinaldo Coddou H./GettyImages

El francés continúa siendo uno de los jugadores mejor valorados por la dirección deportiva merengue. Sin embargo, el club mantiene una postura prudente y no iniciará negociaciones mientras no exista una definición sobre el futuro de Vinicius.



En el Madrid consideran que solo una salida del brasileño justificaría una operación de semejante magnitud. Además, la dirigencia esperará conocer la postura del propio Olise respecto a su continuidad en el Bayern Múnich antes de avanzar.

3. Rodri

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Después de su destacado rendimiento con la selección española durante el Mundial 2026, el volante del Manchester City volvió a instalarse entre las opciones que analiza el conjunto blanco. El cuerpo técnico considera necesaria la incorporación de un mediocampista con capacidad para organizar el juego y acelerar la circulación de la pelota con pocos toques.



Aún así, el propio Rodri dejó en claro que definirá su futuro una vez concluidos sus compromisos con el combinado recientemente consagrado campeón del mundo bajo la conducción de Luis de la Fuente.

Winners Portraits: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

4. Gonzalo García

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

La llegada de Álvaro Arbeloa al banco del Fulham modificó los planes del club inglés. El nuevo entrenador habría solicitado la incorporación del delantero formado en la cantera del Real Madrid, quien viene de completar una temporada con ocho goles en 39 partidos.



El conjunto londinense prepara los primeros contactos para intentar concretar la operación durante este mercado, aunque la decisión final dependerá tanto del merengue como del propio futbolista.

5. Franco Mastantuono

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El mediocampista de 18 años también despertó el interés del equipo de la Premier League.



La intención del Fulham sería negociar una cesión o encontrar una fórmula que permita sumar al argentino sin comprometer una compra definitiva. En el Real Madrid todavía evalúan cuál será el mejor camino para el desarrollo del juvenil, cuya proyección lo convierte en una de las grandes apuestas del club para los próximos años.

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