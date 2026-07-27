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Sports Illustrated

Últimas noticias de fichajes del Real Madrid: Yan Diomande, Rodri, Vinícius Jr y más

El Merengue quiere volver a competir por todos los títulos tras dos campañas con sequía.
Bruno Pernigotti|
Real Madrid CF v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports
Real Madrid CF v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Real Madrid está trabajando realmente duro para reperfilar su plantilla de cara a la próxima temporada, tratando de concretar salidas para hacer espacio a nuevas figuras. Ya llegaron Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, pero eso no les basta y van por más.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Real Madrid de cara a la temporada 2026/27:

1. Yan Diomande, al caer

Yan Diomande
Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026 | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

Según informa TEAMtalk, hay acuerdo entre el RB Leipzig y el Real Madrid por el fichaje del extremo marfileño Yan Diomande. El valor del fichaje sería de entre 120 y 130 millones de euros.

2. Lista la primera oferta por Rodri

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Frej/GettyImages

Cuenta el periodista Nicolò Schira, el Merengue le ofrecerá al Manchester City entre 50 y 60 millones de euros por el fichaje de Rodri, ganador del Balón de Oro del último Mundial. Tiene contrato hasta 2027 con el club inglés.

3. Crece el interés del Arsenal por Vinicius Jr.

FIFA World Cup 2026 - round of 16Brazil v Norway
FIFA World Cup 2026 - round of 16Brazil v Norway | ANP/GettyImages

The Telegraph informa que el Arsenal, actual campeón inglés y subcampeón europeo, está en condiciones de ofrecerle un contrato récord a Vinicius Jr. para que este se marche de la Casa Blanca. En caso de que se concrete, el brasileño pasaría a ser el mejor pago de la historia del club.

4. Bastoni, descartado

Alessandro Bastoni
Karlsruher SC v FC Internazionale - Pre-Season Friendly | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

Tullio Tinti, su representante, habló con SkyTV sobre la situación del zaguero del Inter: "A Bastoni le quedan dos años de contrato con el Inter, le encantan estos colores y ahora mismo no se plantea fichar por otro club". Estaba en el radar del Real Madrid y el FC Barcelona.

5. Retirado el interés por Enzo Fernández

Enzo Fernandez
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Según Sky Sports, el Merengue se bajó de la negociación por el mediocampista del Chelsea: el club de Stamford Bridge está negado a dejarlo ir y la directiva de la entidad española prefiere salvarse de una negociación larga.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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