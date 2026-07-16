Últimas noticias de fichajes en el América: Zendejas en la mira de la MLS, la situación de Iglesias y más

En una entrevista para TUDN, el director técnico del Club América, Guillermo Almada, ha informado que llegarán varios refuerzos para el equipo, aunque no lo harán en el comienzo del Torneo Apertura 2026.

Las posiciones las sabemos internamente, no las tenemos que hacer públicamente, porque cualquier comentario que hagamos, se duplica los precios o se triplican. La idea es traer entre cuatro y cinco refuerzos para tener un equipo protagonista Guillermo Almada.

Por lo tanto, la directiva del Club América sigue trabajando en el mercado de fichajes de verano en pleno arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

De esa manera, les compartimos las noticias más recientes sobre fichajes del conjunto azulcrema.

Alejandro Zendejas en la mira de la MLS, pero recientemente lesionado

PARTE MÉDICO



El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/3kxixXPhCK — Club América (@ClubAmerica) July 15, 2026

En las últimas horas, se ha comunicado la noticia de que Alejandro Zendejas interesaría en la Major League Soccer, pero de momento solo rumores y se espera que continúe en las Águilas. De acuerdo con información compartida por el insider CA1916, el atacante americanista habría despertado sondeos por parte de algunos clubes norteamericanos después de su participación en el Mundial 2026.

Por esta razón, no se descarta que el América pueda recibir alguna oferta formal por uno de sus jugadores más importantes de su ofensiva. Aunque recientemente se ha reportado que será baja por varias semanas tras recibir una limpieza articular en rodilla derecha.

Thiago Espinosa podría marcharse al Atlético Peñarol

Thiago Espinosa interesa en Uruguay | Hector Vivas/GettyImages

Se habla de que, Thiago Espinosa no solo interesaría en la Liga MX, también en la liga de su país, específicamente con el Atlético Peñarol, por lo que podría regresar a Uruguay y tomar rodada antes de seguir en las Águilas.

Sin embargo, según información compartida por el usuario de X @17TITULOSDELIGA, el lateral izquierdo uruguayo no abandonaría al conjunto americanista hasta que la institución tenga asegurada la llegada de un fichaje en la posición que se pretende que juegue. Cabe recordar que, el jugador tiene vínculo con el club hasta 2030.

La llegada de Borja Iglesias sigue atorada

NOVEDADES DESDE COAPA 🟡🦅



- La FIFA regresa el Estadio Azteca a las Águilas del América



- Coapa de momento no se vende mientras que Luis Chávez y Borja Iglesias se complican por el dinero que se pide por ellos…



- Rafael Veiga es buscado para regresar a Brasil pic.twitter.com/BvOlCFSBcQ — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 13, 2026

Borja Iglesias es uno de los candidatos a llegar al América este verano, sin embargo, la negociación está estancada por temas de la presente participación de España en el Mundial 2026 donde llegó hasta la final, una vez se defina la competencia, el jugador podría decidir si va o no a la Liga MX.

De hecho, parece que Borja Iglesias tomará su decisión hasta inicios de agosto, por lo que aún faltan un par de semanas para saber si las Águilas, pues el atacante tomará algunas semanas de vacaciones.

La nueva alternativa que ha surgido en Coapa

Matías Galarza es uno de los jugadores que América está monitoreando su situación, River le dará salida y el representante está buscando traer ofertas de Europa, pero en caso de que no consiga alguna, América puede considerar acercarse. No está contemplado en River. pic.twitter.com/0SUOdlzmYf — CA1916 (@_ca1916_) July 15, 2026

De acuerdo con información compartida por el insider CA1916, uno de los futbolistas que se encuentra en el radar de las Águilas es Matías Galarza. El mediocampista paraguayo sería uno de los perfiles que busca fortalecer la directiva.

La situación del jugador podría incrementar las probabilidades de entablar una negociación, debido a que River Plate no lo tendría en cuenta para la próxima temporada y estaría dispuesto a darle salida. Además, su representante buscaría primero conseguir colocarlo en Europa, pero en caso de que no aparezca una oferta interesante, el club americanista podría ir a la carga.

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