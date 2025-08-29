Últimas noticias de fichajes para el A2025 de la Liga MX: Dilrosun, Zaleta, Quispe, 'Corcho', Frías, Cutrone y más

Está por jugarse la séptima jornada del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y el Fútbol de Estufa continúa, así que varios clubes siguen anunciando sus altas y bajas oficiales.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del A2025:

1. Piero Quispe, con opciones fuera de Pumas

El peruano sigue siendo la pieza a sacrificar en Ciudad Universitaria. No obstante, el mediocampista tiene opciones para seguir su carrera: Argentina, Asia o Grecia.



Desde el país sudamericano, los que alzan la mano son Rosario Central y Newell’s Old Boys, aunque el cierre de mercado para el 31 de agosto complica las negociaciones. En suelo asiático hay una oferta atractiva, mas el nombre del club no ha sido revelado. Ya en territorio helénico, el Panetolikos mantiene un fuerte interés.



Eso sí, Universidad Nacional descarta reforzar a algún equipo azteca.

2. Javairo Dilrosun ha sido ofrecido a los Tigres

De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, el atacante neerlandés podría ponerse la elástica de la UANL, ya que este último aún busca un refuerzo más.



La fuente añade que el América ofrece al extremo sin cargo y en cesión, aunque por ahora, los felinos no han dado una respuesta porque tienen otros objetivos, mas en los próximos días responderán a los azulcremas.

3. Grupo Pachuca va por Memphis Depay

Diversos medios informan que el grupo encabezado por Jesús Martínez estaría interesado en fichar al neerlandés, quien busca salir del Corinthians de Brasil tras problemas con la directiva.



No obstante, el delantero no estaría en la órbita de Pachuca y León, ya que tienen sus cupos de extranjeros llenos.



De ser sacado del Timao, su destino inmediato sería el Real Oviedo de España, que también pertenece al mismo grupo.

4. Marcel Ruiz interesa al Copenhague

Luego que el centrocampista del Toluca fuera tentado por el Palmeiras de Brasil y el Ipswich Town de Inglaterra, ahora es sondeado por el equipo de Dinamarca, donde milita su compatriota Rodrigo Huescas, según diferentes medios.



No obstante, el alto costo del campeón choricero hace que sea poco factible su traspaso, al estar valuado entre seis y ocho millones de euros.



El conjunto danés tiene como carta fuerte de convencimiento jugar la UEFA Champions League.

5. Rayados ofertó formalmente por Borja Mayoral

El periodista Sergio Treviño de FOX Sports reveló que Monterrey lanzó una propuesta para hacerse con el delantero del Getafe.



Los regios han puesto sobre la mesa ocho millones de euros más dos mde en variables, los cuales pagarían en tres plazos durante un año.



Aunado a ello, La Pandilla le ofrece al español un contrato de cuatro años con mejores condiciones que en su actual club.

6. Rayados renovará a Jorge Rodríguez

El portal Mediotiempo informó que Monterrey y el entorno del argentino avanzan en negociaciones para extender el contrato del mediocampista.



Se dice que no es una prioridad inmediata, pero ya hay un acuerdo común con el representante del Corcho para trabajar en la renovación, la cual se espera sea hasta el 2027.



El sudamericano ve con buenos ojos prolongar el vínculo y de jugar el 60 por ciento de los partidos habrá opción de alargar por un año más.

7. Adonis Frías deja a León para llegar al Santos FC

Desde la semana pasada se dio a conocer que el argentino fue buscado por el conjunto brasileño y ahora, es un hecho que se marchará de La Fiera.



El zaguero ya se despidió de sus compañeros y está viajando hacia territorio sudamericano para unirse al Peixe en transferencia definitiva.

8. Santos FC no se rinde en su afán de fichar a Rómulo Zwarg

En la semana se conoció que los Tigres rechazaron una oferta del Peixe de 5.5 mdd para hacerse con el brasileño, sin embargo, este último no ha tirado la toalla.



Se sabe que el cuadro de Brasil está preparando una segunda propuesta, aun cuando la idea de los felinos es no desprenderse del pivote.



La contraoferta superaría los seis mdd, sin saber si eso realmente convencerá a la UANL.

9. Mauro Zaleta deja a Cruz Azul

El lateral y extremo izquierdo salió de La Noria, ya que no acumuló muchos minutos en La Máquina.



El defensor se pone la elástica del Mazatlán, llegando en calidad de préstamo por un año sin opción de compra.



Los cementeros lo dieron a conocer a través de sus redes sociales.

10. Guillermo Ochoa no vendrá a la Liga MX

Al saberse que el guardameta estaba en búsqueda de equipo para poder llegar en buenas condiciones al Mundial 2026, varios equipos del fútbol mexicano lo habrían sondeado, entre ellos, Mazatlán.



Sin embargo, el veterano mundialista estaría más cerca de unirse al Burgos FC, de LaLiga 2 de España, al menos así lo reveló el periodista argentino César Luis Merlo.

11. Rayados negoció por Patrick Cutrone

Monterrey sigue buscando una pieza para su delantera, por ello, se supo que en algún momento se acercaron al delantero italiano, pero al tener otras ofertas europeas descartó toda posibilidad de venir a México.



El atacante de 27 años milita en el Como de la Serie A de Italia.

12. Josué Colman jugará con Newell’s Old Boys

Tras desligarse del Querétaro, el extremo paraguayo vivirá una aventura nueva fuera del fútbol mexicano, ya que militará en Argentina.



El atacante guaraní se encontraba en condición de libre y con ello, negoció con la Lepra un préstamo por un año con opción de compra por el 50 por ciento del pase.

13. Esteban Andrada sería convencido para irse a Arabia Saudita

Aunque la semana pasada se dio por caída la partida el arquero argentino a la Liga Profesional Saudí, todavía hay probabilidades de que se vaya, al menos así lo comentó César Merlo.



La fuente explicó que las pláticas entre el Al-Najma y Rayados se han reactivado y estarían cerca de llegar a un acuerdo.



Supuestamente, la directiva platicó con La Sabandija y al final, este último decidió dar luz verde para que todo se retomara y se trataría de un préstamo por un año sin cargo y una opción de compra de dos mdd.